জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ: পুনৰ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 8:11 AM IST

নতুন দিল্লী: দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাই সোমবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হ’ল পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধি ঘটোৱা হৈছে ৷ দুসপ্তাহ নৌহওঁতেই চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ’পণ্যৰ মূল্য ।

যোৱা ১৫ মে’ৰ পৰা পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ উক্ত তাৰিখৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ঘটা মূল্যবৃদ্ধিৰ হিচাপ চালে দেখা যায় যে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলত প্ৰায় ৭.৫ টকা বৃদ্ধি কৰা হ’ল ৷ এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ অৰ্থনীতিতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ আৰু পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্বেগ জগাই তুলিছে । শেহতীয়া মূল্য সংশোধনৰ ফলত পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২.৬১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ২.৭১ টকা বৃদ্ধি পোৱা বুলি উদ্যোগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ কেইখনমান মুখ্য চহৰত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য:

  • দিল্লীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য পূৰ্বতে ৯৯.৫১ টকাৰ পৰা ১০২.১২ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৯২.৪৯ টকাৰ পৰা ৯৫.২০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । দিল্লীত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৬১ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ২.৭১ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
  • মুম্বাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৭৩ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছেগৈ ১১১.১৮ টকা ৷ আনহাতে প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলত ২.৮১ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছে ৯৭.৮৩ টকা ৷
  • আনহাতে বেংগালুৰুত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৮৪ টকা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত ২.৮১ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ চহৰখনত বৰ্তমান এই দুয়োবিধ ইন্ধনৰ মূল্য হৈছে পেট্ৰ’ল প্ৰতি লিটাৰত ১১০.৯৩ টকা আৰু ডিজেল প্ৰতি লিটাৰত ৯৮.৮০ টকা ।
  • চেন্নাইত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ২.৪৬ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছে ১০৭.৭৭ টকা । একেদৰে ডিজেল প্ৰতি লিটাৰত ২.৫৭ টকাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছে ৯৯.৫৫ টকা ।
  • কলকাতাত পেট্ৰ’লৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতি লিটাৰত ২.৮৬ টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত দাম বৃদ্ধি পাইছে ২.৮০ টকা । সেই হিচাপ অনুসৰি বৰ্তমান কলকাতাত পেট্ৰ’লৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ১১৩.৪৭ টকা আৰু ডিজেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ৯৯.৮২ টকা ।
  • একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২.৭২ টকা বৃদ্ধি হোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছেগৈ ১০৫.৮৫ টকা । একেদৰে ডিজেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ২.৮৩ টকা বৃদ্ধি কৰাত বৰ্তমান মূল্য হৈছেগৈ ৯৭.৩৩ টকা ।
চহৰপেট্ৰ’লৰ দাম (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)ডিজেলৰ দাম (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)পেট্ৰ’লৰ বৰ্ধিত মূল্য (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্য (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)
দিল্লী১০২.১২৯৫.২০২.৬১২.৭১
মুম্বাই১১১.১৮৯৭.৮৩২.৭৩২.৮১
চেন্নাই১০৭.৭৭ ৯৯.৫৫২.৪৬২.৫৭
বেংগালুৰু১১০.৯৩৯৮.৮০২.৮৪২.৮১
কলকাতা১১৩.৪৭৯৯.৮২২.৮৬২.৮০
গুৱাহাটী১০৫.৮৫৯৭.৩৩২.৭২২.৮৩

উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি খুচুৰা ইন্ধনৰ মূল্য স্থিৰ হৈ থকাৰ পিছত এই ধাৰাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা গৈছে ৷ বিশ্বৰ বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি, শোধনৰ মাৰ্জিন কঠোৰ হোৱা আৰু টকা দুৰ্বল হোৱাৰ ফলত আমদানিৰ ব্যয় তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতেই এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কোন কোন তাৰিখত কিমান দাম বাঢ়িছে ?

যোৱা ১৫ মে’ত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ তাৰ পাছতেই ১৯ মে’ত প্ৰতি লিটাৰত ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ২৩ মে’ত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ৮৭ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচা বৃদ্ধি কৰা হয় ।

তাৰিখপেট্ৰ’ল (প্ৰতি লিটাৰ/টকা)ডিজেল (প্ৰতি লিটাৰ)
১৫ মে’
১৯ মে’.৯০.৯০
২৩ মে’.৮৭.৯১
২৫ মে’২.৬১২.৭১

স্থানীয় কৰৰ বাবে ৰাজ্যভেদে মূল্যৰ ভিন্নতা দেখা যায় । চৰকাৰী মালিকানাধীন ভাৰতীয় তেল নিগম (IOC), ভাৰত পেট্ৰ’লিয়াম নিগম লিমিটেড (BPCL) আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম নিগম লিমিটেড (HPCL) এ একেলগে ভাৰতৰ ৯০ শতাংশ ইন্ধনৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ আৰু বিশ্বৰ জটিল তেল পৰিবহণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপ ইৰাণে বন্ধ কৰি দিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰা বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পায়৷ যাৰ প্ৰভাৱ ভাৰততো দেখা গৈছে ৷

সংঘাতৰ প্ৰথম ডেৰ-দুমাহত ইন্ধনৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে তেল ক্ৰয়ৰ খৰচ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো মূল্য কম কৰি ৰাখিছিল ৷ চৰকাৰে কয় যে এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে গ্ৰাহকক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰা । বিৰোধী দলসমূহে অৱশ্যে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে চৰকাৰে পাঁচ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচন হৈ যোৱা লৈকে মূল্য সংশোধনৰ কাম পিছুৱাই ৰাখিছিল ।

অসমকে ধৰি পাঁচখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনত অসম, বংগ আৰু পুডুচেৰীত শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে ১৫ মে’ৰ পৰা পেট্ৰ’লৰ মূল্যবৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । প্ৰতিবাৰেই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দাম বৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে নায়াৰা এনাৰ্জীৰ দৰে ব্যক্তিগত ইন্ধনৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাই দ্ৰুতগতিত তেওঁলোকৰ সৈতে মিল খুৱাই পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ হাৰ একে পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছিল ।

মাৰ্চ মাহত নায়াৰা এনাৰ্জীয়ে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ক্ৰমে ৫ আৰু ৩ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ বিপৰীতে শ্বেলে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৭.৪১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ২৫ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছিল ।

ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেড আৰু বিপিপিএলচিৰ ইন্ধন খুচুৰা বিক্ৰী যৌথ উদ্যোগ জিঅ’-বিপিয়ে অৱশ্যে পিএছইউৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিজৰ পাম্পত মূল্য সলনি কৰিছে । ২০২২ চনৰ মে’ মাহৰ পিছত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য এতিয়া সৰ্বোচ্চ স্তৰত আছে । লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰতি লিটাৰত ২ টকা হ্ৰাসৰ বাহিৰে ২০২২ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা পেট্ৰ’ল ডিজেলৰ মূল্য স্থিৰ আছিল ৷

