৩ টকাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য: কেবাখনো চহৰত ১০০ পাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম

পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ খুচুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিৰীখ ১৫ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ জানি লওক আপোনাৰ চহৰত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম কিমান ৷

By PTI

Published : May 15, 2026 at 7:38 AM IST

Updated : May 15, 2026 at 7:51 AM IST

নতুন দিল্লী: প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৷ মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত তেল কোম্পানীসমূহ লোকচানৰ মাজেৰে গতি কৰিছে ৷ সমগ্ৰ বিশ্বতে শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলশ্ৰুতিত ইয়াৰ চাপ গ্ৰাহকৰ ওপৰতো আংশিকভাৱে পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে তেল কোম্পানীসমূহ ৷

প্ৰথম অৱস্থাত চাৰিখন মেট্ৰ’ নগৰীত এই মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ খুচুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিৰীখ ১৫ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ এই চাৰি মেট্ৰ’ নগৰী হৈছে মুম্বাই, দিল্লী, কলকাতা আৰু চেন্নাই ৷

কেন্দ্ৰই বাৰে বাৰে কৈ আহিছে যে ইৰাণ সংঘাত আৰু হৰমুজ জলদ্বীপৰ সংকটৰ ফলত বিশ্বৰ শক্তিৰ পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মিলেও দেশত ইন্ধনৰ নাটনি নাই আৰু পেট্ৰ’ল, ডিজেল বা এল পি জিৰ ৰেচন প্ৰৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনাও নাই ৷

শেহতীয়াকৈ চিআইআইৰ বাৰ্ষিক ব্যৱসায়িক সন্মিলনত অইলৰ সচিব নীৰজ মিট্টলে কয়, ‘‘আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । পৰ্যাপ্ত যোগান আছে । ৰেচনৰ কোনো ব্যৱস্থাৰ পৰিকল্পনা নাই । তেনে কৰা নহয় ।’’ বিষয়াসকলে কয় যে বিশ্বৰ শক্তি বজাৰত অস্থিৰতা অব্যাহত থকাৰ পাছতো ভাৰতে বৰ্তমান প্ৰায় ৬০ দিনৰ বাবে ইন্ধন আৰু প্ৰায় ৪৫ দিনৰ বাবে এল পি জি মজুত কৰি ৰাখিছে ।

পেট্ৰ’ল, ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি: চহৰ অনুযায়ী নতুন দামসমূহ জানি লওক

সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ তথ্য অনুসৰি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত এতিয়া প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ দাম ৯৭.৭৭ টকা হ’ব ৷ পেট্ৰ’লৰ দাম পূৰ্বৰ ৯৪.৭৭ টকাৰ পৰা 3 টকা বৃদ্ধি পাইছে ৷ আনহাতে ডিজেলৰ মূল্য ৮৭.৬৭ টকাৰ পৰা ৯০.৬৭ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হয় এই সংশোধিত হাৰ ।

এই বৃদ্ধিয়ে কেইবাখনো চহৰত ইন্ধনৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ১০০ টকাৰ ওপৰলৈ গতি কৰিছে । কলকাতাত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৩.২৯ টকা বৃদ্ধিৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ খুচুৰা মূল্য ১০৮.৭৪ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৩.১১ টকা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰত ৯৫.১৩ টকা হৈছে ।

মুম্বাইত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৩.১৪ টকা বৃদ্ধি পাই ১০৬.৬৮ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৩.১১ টকা বৃদ্ধিৰ পিছত এতিয়া প্ৰতি লিটাৰত ৯৩.১৪ টকা হৈছেগৈ । চেন্নাইতো ১০০ টকা পাৰ কৰিলে পেট্ৰ’লৰ দাসে ৷ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ২.৮৩ টকা বৃদ্ধি পাই ১০৩.৬৭ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ২.৮৬ টকা বৃদ্ধি পাই প্ৰতি লিটাৰত ৯৫.২৫ টকা হৈছেগৈ ।

চহৰপেট্ৰ’লৰ সংশোধিত মূল্য ডিজেলৰ সংশোধিত মূল্য
দিল্লী৯৭.৭৭ (+৩.০০)৯০.৬৭ (+৩.০০)
মুম্বাই১০৬.৬৮ (+৩.১৪)৯৩.১৪ (+৩.১১)
কলকাতা১০৮.৭৪ (+৩.২৯)৯৫.১৩ (+৩.১১)
চেন্নাই১০৩.৬৭ (+২.৮৩)৯৫.২৫ (+২.৮৬)

এতিয়ালৈকে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা হাত সাৰি আছিল ভাৰত, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানী (OMC), কৰ সালসলনি আৰু যোগান ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চাপ হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল । শেহতীয়া চৰকাৰী প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ সময়ত পৰ্যালোচনা কৰা অনুসৰি খাৰুৱা তেলৰ দাম বৃদ্ধি আৰু পাম্পৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিদিনে তেল বিপণন কোম্পানীৰ লোকচান ১০০০ কোটিৰ পৰা ১২০০ কোটি টকাৰ ভিতৰত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

২০২৬ চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত আদায় দিবলগীয়া ধন প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকাৰ কাষ চাপিছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ভাৰতে প্ৰায় ৯০ শতাংশ খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে, যাৰ ফলত অৰ্থনীতি বিশ্বব্যাপী শক্তিৰ মূল্যৰ জোকাৰণিৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰে ।

