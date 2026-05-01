পুনৰ বৃদ্ধি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য; দিল্লীত এতিয়া এটা চিলিণ্ডাৰৰ দাম ৩ হাজাৰৰো অধিক

এবাৰতে ৯৯৩ টকা বাঢ়িল বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য । অৱশ্যে পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।

পুনৰ বৃদ্ধি ৰন্ধন গেছৰ মূল্য (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 1, 2026 at 11:56 AM IST

নতুন দিল্লী : মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনি অব্যাহত আছে । ভাৰততো প্ৰভাৱ দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে ভাৰতত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি পালে । ১ মে'ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ দেশতে ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি হয় । কিন্তু পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই । যিয়ে গ্ৰাহকক কিছু সকাহ দিছে । অৱশ্যে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে ব্যৱসায়ীসকলক সমস্যাত পেলাইছে ।

বিশেষ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি এএনআইয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ১ মে'ৰ পৰা ১৯ কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি হৈছে । সূত্ৰটোৱে কৈছে, "আজিৰ পৰা দিল্লীত ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩০৭১.৫০ টকা হ'ব । ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ।"

২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । এমাহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১ এপ্ৰিলত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৯৫.৫০ টকা বৃদ্ধি পাইছিল । তাৰ পূৰ্বে ১ মাৰ্চতো ১৪৪ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছিল । কিন্তু এমাহৰ ভিতৰত ৯৯৩ টকা বৃদ্ধিৰ লগে লগে একপ্ৰকাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

ভাৰতীয় তেল নিগমে (আইঅ'চি) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে যে পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । আইঅ'চিয়ে কয় যে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰায় ৮০ শতাংশ পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।

বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে জনোৱা মতে ১ মে'ৰ পৰা ডিজেল আৰু বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ (এটিএফ) ৰপ্তানি শুল্ক সংশোধন কৰা হৈছে । পেট্ৰ'লৰ ৰপ্তানি শুল্ক শূণ্য হৈয়ে আছে । ডিজেলৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্কৰ হাৰ প্ৰতি লিটাৰত ২৩ টকা । তদুপৰি এটিএফৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্কৰ হাৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩৩ টকা হ'ব ।

উল্লেখ্য যে বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক (SAED) হৈছে চৰকাৰে নিৰ্বাচিত সামগ্ৰী, মূলতঃ ঘৰুৱা খাৰুৱা তেল আৰু ৰপ্তানি কৰা পেট্ৰলিয়াম ইন্ধন যেনে পেট্ৰ'ল, ডিজেল আৰু এটিএফৰ ওপৰত আৰোপ কৰা নমনীয় কৰ ।

ইফালে আইঅ'চিয়ে কয় যে ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহৰ বাবে এটিএফৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত ৰখা হৈছে কাৰণ চৰকাৰী মালিকানাধীন তেল কোম্পানীসমূহে বিমান সংস্থা আৰু গ্ৰাহকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে বিশ্বব্যাপী ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি নিজে বহন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

নিয়ম অনুসৰি প্ৰতি মাহৰ ১ তাৰিখে এটিএফৰ মূল্য সংশোধন কৰা হয় । ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহৰ হাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যদিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ।

আইঅ'চিৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহৰ (নিৰ্ধাৰিত পৰিচালনা) এটিএফৰ মূল্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাৰ পৰিচালনাৰ বাবে বাল্ক ডিজেল আৰু এটিএফৰ মূল্য সালসলনি কৰা হৈছে ।"

