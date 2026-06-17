চহৰ অঞ্চলত মহিলা শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণ সুস্থিৰ, পৰ্যায়ক্ৰমিক শ্ৰম শক্তি জৰীপৰ তথ্য

চহৰ অঞ্চলত মহিলা শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণ সুস্থিৰ, পৰ্যায়ক্ৰমিক শ্ৰম শক্তি জৰীপৰ তথ্য
এনএছঅ' আৰু এমঅ'এছপিআয়ে পৰিচালনা কৰা মে' মাহৰ শেহতীয়া পৰ্যায়ক্ৰমিক শ্ৰম শক্তি জৰীপ (Periodic Labour Force Survey, PLFS) প্ৰকাশ পাইছে ।
Published : June 17, 2026 at 7:44 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰিসাংখ্যিক কাৰ্যালয় (NSO) আৰু পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ে (MoSPI) পৰিচালনা কৰা শেহতীয়া পৰ্যায়ক্ৰমিক শ্ৰম শক্তি জৰীপ (Periodic Labour Force Survey, PLFS) প্ৰকাশ পাইছে । এই জৰীপ হৈছে কোনো লোকৰ কৰ্মত অংশগ্ৰহণ আৰু নিয়োগ আৰু নিবনুৱাৰ অৱস্থাৰ তথ্যৰ প্ৰধান উৎস । ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা দেশৰ বাবে শ্ৰম শক্তিৰ সূচকাংকৰ মাহেকীয়া আৰু ত্ৰৈমাসিক পূৰ্বানুমান প্ৰদান কৰিবলৈ কৰা পিএলএফএছ জৰীপ পদ্ধতিত সংশোধন কৰা হৈছে ।
পিএলএফএছৰ মাহেকীয়া ফলাফল মাহেকীয়া বুলেটিনৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হয় । ইয়াত শ্ৰম বজাৰৰ মূল সূচকাংকসমূহৰ পূৰ্বানুমান যেনে শ্ৰম শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ (LFPR), কৰ্মীৰ জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) আৰু নিবনুৱাৰ হাৰ (UR) বৰ্তমানৰ সাপ্তাহিক স্থিতি (CWS) পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি উপস্থাপন কৰা হয় ।
২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ মাহেকীয়া বুলেটিন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে । বৰ্তমান মে’মাহৰ মাহেকীয়া বুলেটিনখন হৈছে এই শৃংখলাৰ চতুৰ্দশখন জৰীপ প্ৰতিবেদন ।
কোনো ব্যক্তিৰ বাবে নিৰ্দিষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়ছোৱাত উক্ত ব্যক্তিজনে কৰা কাৰ্যকলাপৰ ভিত্তিত এজন ব্যক্তিৰ কাৰ্যকলাপৰ স্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । জৰীপৰ তাৰিখৰ পূৰ্বৰ ৭ দিনৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্যকলাপৰ স্থিতিক ব্যক্তিজনৰ বৰ্তমানৰ সাপ্তাহিক স্থিতি (CWS) হিচাপে জনা যায় ।
চিডব্লিউচি অনুসৰি, ১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মূল ফলাফলসমূহ হৈছে:
শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ (LFPR) সামান্যভাৱে সলনি
১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ৫৪.৪% লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত এই হাৰ ৫৫.০% আছিল । আনহাতে, গ্ৰাম্য আৰু চহৰ অঞ্চলত এই হাৰ হৈছে ক্ৰমে ৫৬.৬% আৰু ৪৯.৮% ।
বছৰ অনুসৰি তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত সামগ্ৰিকভাৱে এলএফপিআৰ ০.৪ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে । এই একে সময়ছোৱাত গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া এলএফপিআৰতো ক্ৰমে ০.৩ আৰু ০.৬ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস পোৱা গৈছে ।
চহৰ অঞ্চলত মহিলা শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণ অধিক সুস্থিৰ
১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ বয়সৰ মহিলা শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ৩২.৮% আছিল । এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাঞ্চলত ৩৬.৭% ৰেকৰ্ড কৰাৰ বিপৰীতে চহৰ অঞ্চলত পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত প্ৰায় একে স্তৰত ২৪.৮%ত আছে ।
২০২৫ চনৰ মে’ মাহৰ তুলনাত সামগ্ৰিকভাৱে মহিলাৰ এলএফপিআৰ ০.৪ শতাংশ পইণ্ট সামান্য হ্ৰাস পাইছে । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ই ৩৩.২%ৰ পৰা হ্ৰাস পাই ৩২.৮% হৈছে । আনহাতে, গ্ৰাম্য মহিলাৰ এলএফপিআৰত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই । আনহাতে, চহৰৰ মহিলাৰ এলএফপিআৰ বছৰটোৰ ভিতৰত ০.৫ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
নগৰীয়া ডব্লিউপিআৰত কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই
মে’, ২০২৫ আৰু মে’, ২০২৬ৰ ভিতৰত ১৫ বছৰ আৰু তাৰ ওপৰৰ ব্যক্তিৰ শ্ৰমিক জনসংখ্যা অনুপাত (WPR) গ্ৰাম্য আৰু নগৰ উভয় খণ্ডতে ০.৩ শতাংশ পইণ্টৰ সামান্য হ্ৰাস ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত মুঠ ডব্লিউপিআৰ ৫১.৪% পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । আনহাতে, ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৫২.২% আৰু ২০২৫ চনৰ মে' মাহত পূৰ্বানুমান আছিল ৫১.৭% আছিল । গ্ৰামাঞ্চলত ২০২৬ চনৰ মে' মাহত ডব্লিউপিআৰ ৫৩.৮% আছিল । আনহাতে, এপ্ৰিল মাহত ই আছিল ৫৪.৯% । চহৰ অঞ্চলত ২০২৬ চনৰ মে' মাহত ডব্লিউপিআৰ ৪৬.৬% পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে এপ্ৰিল মাহত এই পূৰ্বানুমান আছিল ৪৬.৮% ।
বিভিন্ন খণ্ডত নিবনুৱাৰ হাৰৰ মিশ্ৰিত প্ৰদৰ্শন
২০২৬ চনৰ মে’ মাহত গ্ৰামাঞ্চলত নিবনুৱাৰ হাৰ ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ৪.৬%ৰ পৰা সামান্য বৃদ্ধি হৈ ৫.১% হৈছে । আনহাতে, এই একে সময়ছোৱাত চহৰ অঞ্চলত নিবনুৱাৰ হাৰ ৬.৬%ৰ পৰা ৬.৪%লৈ হ্ৰাস পাইছে । ২০২৬ চনত সামগ্ৰিক নিবনুৱাৰ হাৰ ৫.৫% হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল ।
২০২৫ চনৰ মে’ মাহৰ তুলনাত নগৰীয়া নিবনুৱাৰ হাৰ ৬.৯%ৰ পৰা ৬.৪%লৈ হ্ৰাস পাইছে । অৰ্থাৎ ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ০.৫ শতাংশ পইণ্ট হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে, সামগ্ৰিক নিবনুৱা হাৰ সুস্থিৰ হৈ আছে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত গ্ৰাম্য নিবনুৱাৰ হাৰ ৫.১% একে স্তৰতে আছে ।
এলএফপিআৰ আৰু ডব্লিউপিআৰত হ্ৰাস আৰু নিবনুৱাৰ হাৰত বৃদ্ধি হোৱাটোৰ পৰা এইটো প্ৰকাশ পায় যে এই সময়ছোৱাত শ্ৰম বজাৰৰ অৱস্থা কিছু দুৰ্বল হৈছে ৷ যটত শ্ৰমিক শক্তিৰ অংশগ্ৰহণ সামান্য হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে নিয়োগৰ সুযোগ দ্ৰুতগতিত সংকুচিত হৈছিল ৷ যাৰ ফলত শ্ৰমিক শক্তিত নিবনুৱাৰ অনুপাত বৃদ্ধি পায় । শ্ৰম বজাৰৰ পৰিসংখ্যাত অহা হ্ৰাস ২০২৬ চনৰ মে’ মাহৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ ঋতুভিত্তিক হ্ৰাসৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে ।