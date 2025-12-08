ৰাছিয়াৰে বুজাবুজিৰ চুক্তি: পতঞ্জলি ফুডছে শ্বেয়াৰ বজাৰত লাভ কৰিব গুৰুত্ব
পতঞ্জলি ফুডছৰ শ্বেয়াৰ বজাৰক লৈ আশাৰ সঞ্চাৰ । স্বাস্থ্য সেৱা ২০০খন দেশলৈ প্ৰসাৰৰ প্ৰস্তুতি ।
Published : December 8, 2025 at 4:00 PM IST
নতুন দিল্লী: পতঞ্জলি গ্ৰুপ আৰু ৰাছিয়া চৰকাৰৰ মাজত শেহতীয়াভাৱে স্বাক্ষৰিত হয় এক বৃহৎ বুজাবুজি চুক্তি । এই বুজাবুজি চুক্তি ৰুছ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে স্বাক্ষৰিত হয় । ইয়াৰ পিছতেই বাবা ৰামদেৱৰ কোম্পানী পতঞ্জলি ফুডছে শ্বেয়াৰ বজাৰত গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । এই চুক্তিয়ে বিনিয়োগকাৰীৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে । সোমবাৰে বজাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰত ইয়াৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
পতঞ্জলি স্বাস্থ্য সেৱা ২০০খন দেশলৈ প্ৰসাৰৰ প্ৰস্তুতি :
স্মৰ্তব্য় যে পতঞ্জলি আয়ুৰ্বেদে স্বাস্থ্য আৰু দক্ষ শ্ৰমিকৰ শাখাত ৰাছিয়া চৰকাৰৰ সৈতে এক উল্লেখযোগ্য বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । এই চুক্তিত বাবা ৰামদেৱ আৰু ভাৰত-ৰাছিয়া ব্যৱসায়িক পৰিষদৰ অধ্যক্ষ তথা ৰাছিয়াৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰী চাৰ্গেই চেৰেমিনৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছে ।
বাবা ৰামদেৱে এই প্ৰসংগত কয় যে ৰাছিয়াৰ লোকসকল যোগ আৰু আয়ুৰ্বেদৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহী আৰু বিশ্বাসী । ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই পতঞ্জলিয়ে ৰাছিয়াত নিজৰ সুস্থতা আৰু স্বাস্থ্য সেৱা বৃহৎ পৰিসৰত সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । তেওঁ পুনৰ কয় যে তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে পতঞ্জলিৰ স্বাস্থ্য সেৱা বিশ্বৰ ২০০খন দেশলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা । ইয়াৰ বাবে ৰাছিয়া প্ৰথমটো ডাঙৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হ'ব বুলি বাবা ৰামদেৱে কয় ।
ৰাছিয়াৰ সৈতে হোৱা এই চুক্তিৰ প্ৰভাৱ :
ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পাদিত এই চুক্তিৰ প্ৰভাৱ পতঞ্জলি ফুডছৰ শ্বেয়াৰত ইতিমধ্যে পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে শুকুৰবাৰৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত হঠাতে এই শ্বেয়াৰৰ উত্থান হয় । যোৱা বৃহস্পতিবাৰে ₹৫২৩.৯০ ত বন্ধ হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে ₹৫২৭.৪৫ ত মুকলি হৈ উৰ্ধমুখী গতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় । ব্যৱসায়ৰ সময়ত ই ৮%তকৈ আগুৱাই ₹৫৫৫.১৫ ত উপনীত হয় । যদিও বজাৰ বন্ধ হোৱাৰ সময়ত ইয়াৰ গতি সামান্য় মন্থৰ হয় তথাপি ৩.৬৪% বৃদ্ধিৰে ৫৪৮ টকাত বন্ধ হয় ।
বিগত এবছৰ ধৰি পতঞ্জলি ফুডছৰ শ্বেয়াৰ হ্ৰাস পাই আহিছে । প্ৰায় ১১.৪০% ঋণাত্মক ৰিটাৰ্ণ দিছে । যোৱা ছমাহত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ৮% হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে এমাহত ই প্ৰায় ৬% হ্ৰাস পাইছে । অৱশ্য়ে দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে এই ষ্টকে যোৱা পাঁচ বছৰত ৫৮% ইতিবাচক ৰিটাৰ্ণ দিছে । এতিয়া ৰাছিয়াৰ সৈতে হোৱা এই উল্লেখযোগ্য চুক্তিৰ পিছত বিশ্লেষকসকলে কয় যে পতঞ্জলি ফুডছৰ ষ্টকৰ উত্থান অব্যাহত থাকিব পাৰে ।