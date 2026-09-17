ইউপিআই মাচুল বলৱৎ কৰিলে বন্ধ হ'ব পাৰে অনলাইন লেনদেন: আন্দোলনৰ সতৰ্কবাণী চিটিআইৰ
বাধ্য হৈ পেট্ৰ'ল পাম্পবোৰত '২০০০ টকাৰ ওপৰত ইউপিআই লেনদেন নহয়' বুলি লিখি ৰাখিব লাগিব পাৰে । ফলত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পৰিব ।
Published : September 17, 2026 at 5:22 PM IST
নতুন দিল্লী : চৰকাৰে ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ডিজিটেল ইউপিআই লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (এমডিআৰ) অৰ্থাৎ শুল্ক আৰোপৰ ঘোষণাৰ মাজতে ব্যৱসায়ী আৰু পেট্ৰ'ল পাম্পৰ পৰিচালকসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । দিল্লীৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক সংগঠন চেম্বাৰ অব ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী চমুকৈ চিটিআয়ে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । লগতে যদি এই মাচুল আৰোপ কৰা হয় তেন্তে ব্যৱসায়ীসকলে ৰাজপথত নামি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ।
পেট্ৰ'ল পাম্পৰ মালিকসকলৰ বিপদ বাঢ়িব
চিটিআইৰ অধ্যক্ষ ব্ৰিজেশ গোৱেলে কয় যে দেশৰ বহু পেট্ৰ'ল পাম্পৰ মালিকে সংগঠনটোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি নিজৰ উদ্বেগৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ মতে, যদি ২০০০ টকাৰ ওপৰত ইউপিআই লেনদেনৰ ওপৰত মাচুল আৰোপ কৰা হয় তেন্তে অলনাইনত পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰিব পাৰে । ব্ৰিজেশ গোৱেলে লগতে কয় যে কোনো গাড়ীত পেট্ৰ'ল-ডিজেল ভৰালে সাধাৰণতে প্ৰায় ৩,০০০-৫,০০০ টকাৰ বিল হয় । আনহাতে, ট্ৰাকত এই পৰিমাণ ১০ হাজাৰ টকাৰো ওপৰলৈ যায় ।
কিন্তু পেট্ৰে'ল পাম্পে প্ৰতিলিটাৰত সীমাতি পৰিমাণৰ কমিছন (৩-৪) টকা লাভ কৰে । তেনেক্ষেত্ৰত যদি ১ শতাংশ এমডিআৰ পৰিশোধ কৰিবলগা হয়, তেন্তে পেট্ৰ'ল পাম্পৰ মালিকসকলৰ যথেষ্ট লোকচান হ'ব । তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বাবে আৰোপ কৰা ০.৮ শতাংশৰ পৰা ১ শতাংশলৈ এমডিআৰৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।
এই কাৰণেই তেওঁলোকে বাধ্য হৈ পেট্ৰ'ল পাম্পবোৰত '২০০০ টকাৰ ওপৰত ইউপিআই লেনদেন নহয়' বুলি লিখি ৰাখিব লাগিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পৰিব ।
বজাৰত কমিব ডিজিটেল ব্যৱস্থা, বাঢ়িব নগদ লেনদেন
আনহাতে, চিটিআইৰ মহাসচিব গুৰমীত অৰোৰা আৰু ৰমেশ আহুজাই কয় যে চৰকাৰে যদিও এই দাবী কৰি আহিছে যে এই মাচুল গ্ৰাহকৰ পৰা নহয় ব্যৱসায়ীৰ পৰা লোৱা হ'ব, কিন্তু ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ চূড়ান্ত বোজা ঘূৰাই-পকাই সাধাৰণ উপভোক্তাৰ ওপৰতে পৰিব ।
সংগঠনটোৰ দাবী যে চান্দনী চক, সদৰ বজাৰ কৰোল বাগ, কণ্টেণ্ট প্লেচ, লাজপত নগৰ আৰু সৰোজিনী নগৰৰ দৰে মুখ্য বজাৰসমূহত ৭০ শতাংশতকৈ অধিক ব্যৱসায়ীয়ে ইউপিআইৰ জৰিয়তে সামগ্ৰীৰ মূল্য গ্ৰহণ কৰে । কিন্তু এমডিআৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত এই ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হ'ব আৰু মানুহে পুনৰ নগদ লেনদেনৰ দিশে গতি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব ।
চিটিআইৰ মুখ্য দাবীসমূহ
- ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ ইউপিআই পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে এমডিআৰৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখা হওক ।
- ৰুপে কাৰ্ড আৰু ইউপিআই সেৱাসমূহত ব্যৱসায়ী তথা গ্ৰাহকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মাচুল লোৱা বন্ধ কৰক ।
- যদি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেন্তে দেশজুৰি ব্যৱসায়ীসকলে আন্দোলন কৰিব ।