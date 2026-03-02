ETV Bharat / business

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ ফলত তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য

ব্ৰেণ্ট (মূল্য় নিৰ্ধাৰণৰ মান) খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৭৮.৫৫ ডলাৰত বিক্ৰী হয়, যি শুকুৰবাৰৰ ৭২.৮৭ ডলাৰৰ তুলনাত ৭.৮% বৃদ্ধি হৈ সাত মাহৰ সৰ্বোচ্চ হৈছে ।

সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ৰাছ আল খাইমা চহৰৰ সাগৰৰ পাৰত হৰমুজ জলদ্বীপৰ দক্ষিণে তেল টেংকাৰৰ সন্মুখত মাছমৰীয়াসকল (ফাইল ফটো) (AP)
নিউয়ৰ্ক : ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ তথা উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ আশে-পাশে থকা ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণৰ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণে বিশ্বৰ খাৰুৱা তেল যোগানৰ দিশটোত বাধা জন্মোৱাৰ ফলত সোমবাৰে তেলৰ মূল্য তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৷

ইৰাণ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ পৰা তেলৰ যোগান লেহেমীয়া হ’ব অথবা বন্ধ হ’ব বুলি ব্যৱসায়ীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ পাৰস্য উপসাগৰৰ ঠেক উপকূলীয় অঞ্চল হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰা দুখন জাহাজকে ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আক্ৰমণৰ ফলত দেশসমূহে বিশ্বৰ বাকী অংশলৈ তেল ৰপ্তানি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ খাৰুৱা তেল বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া আক্ৰমণে খাৰুৱা তেল আৰু গেছ'লিনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷

চি এম ই গ্ৰুপৰ তথ্য অনুসৰি আমেৰিকাত উৎপাদিত লঘু, মিঠা খাৰুৱা তেল ৱেষ্ট টেক্সাছ ইণ্টাৰমিডিয়েট সোমবাৰে পুৱা প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৭২ ডলাৰত বিক্ৰী হৈছিল, যিটো শুকুৰবাৰে প্ৰায় ৬৭ ডলাৰৰ ব্যৱসায়িক মূল্যৰ তুলনাত প্ৰায় ৭.৩% বৃদ্ধি পাইছে ৷

FactSetৰ মতে, সোমবাৰে পুৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ এক বেৰেলৰ মূল্য ৭৮.৫৫ ডলাৰত ব্যৱসায় কৰা হৈছিল, যিটো শুকুৰবাৰে ব্যৱসায়িক মূল্য ৭২.৮৭ ডলাৰৰ তুলনাত ৭.৮% বৃদ্ধি পাইছিল, যি সেই সময়ত সাত মাহৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য আছিল ৷

বিশ্বজুৰি শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকে পাম্পত গেছলিনৰ বাবে অধিক আৰু গেলামাল আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবে অধিক ধন দিবলৈ বাধ্য হ’ব পাৰে, যি সময়ত বহুতে ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পোৱা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিছে ৷

ৰাইষ্টাড এনাৰ্জীৰ মতে, প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৫ মিলিয়ন বেৰেল খাৰুৱা তেল—বিশ্বৰ প্ৰায় ২০% তেলৰ—হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে প্ৰেৰণ কৰা হয়, যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ তেলৰ চ’কপইণ্ট ৷ উত্তৰ দিশত ইৰাণৰ সীমান্তৱৰ্তী জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰা টেংকাৰে চৌদি আৰব, কুৱেইট, ইৰাক, কাটাৰ, বাহৰেইন, ইউ এ ই আৰু ইৰাণৰ পৰা তেল আৰু গেছ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে ৷ ইৰাণে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত জলদ্বীপৰ কিছু অংশ সামৰিক অনুশীলনৰ বাবে সমসাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছিল, যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী কেইদিনমানৰ ভিতৰত তেলৰ মূল্য প্ৰায় ৬% বৃদ্ধি পাইছিল ৷

এই পটভূমিত অ’পেক+ তেল কাৰ্টেলৰ আঠখন দেশে দেওবাৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে খাৰুৱা তেলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব ৷ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে পৰিকল্পিত এখন বৈঠকত পেট্ৰলিয়াম ৰপ্তানিকাৰক দেশ সংস্থাই কয় যে এপ্ৰিল মাহত প্ৰতিদিনে ২০৬ হাজাৰ বেৰেল উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব, যি বিশ্লেষকসকলে আশা কৰাতকৈ অধিক ৷ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত আছে চৌদি আৰব, ৰাছিয়া, ইৰাক, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, কুৱেইট, কাজাখাস্তান, আলজেৰিয়া, ওমান ৷

ৰাইষ্টাডৰ জ্যেষ্ঠ উপ-সভাপতি তথা ভূ-ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণৰ মুৰব্বী জৰ্জ লায়ন্সে ইমেইলযোগে কয় যে বিশ্ব বাণিজ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়, যাৰ অৰ্থ হ’ল বজাৰসমূহে কাগজত অতিৰিক্ত ক্ষমতা আছে নে নাই সেই বিষয়ে অধিক চিন্তিত ৷ "যদি উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰা তেলৰ প্ৰবাহ লেহেমীয়া হয়, তেন্তে বৃদ্ধি পোৱা উৎপাদনে কিছু তাৎক্ষণিক সকাহ দিব, যাৰ ফলত হেডলাইন উৎপাদন লক্ষ্যতকৈ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰপ্তানি পথৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৷"

ইৰাণে প্ৰতিদিনে প্ৰায় ১৬ লাখ বেৰেল তেল ৰপ্তানি কৰে, বেছিভাগ যায় চীনলৈ ৷ যদি ইৰাণৰ ৰপ্তানি বন্ধ হয় তেন্তে চীনে অন্য় দেশৰ পৰা যোগানৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব ৷

