৯৬ বছৰ বয়সতো তেজোদ্দীপ্ত উদ্যমৰ গৰাকী 'পোথুভাল-আচান' : এখন নামবিহীন, আড়ম্বৰহীন হোটেলৰ কাহিনী

৯৬ বছৰ বয়সতো তেজোদ্দীপ্ত উদ্যমৰ গৰাকী 'পোথুভাল-আচান' : এখন নামবিহীন, আড়ম্বৰহীন হোটেলৰ কাহিনী
১৯৫২ চনত নাৰিকল পাতৰ চালিৰে সজা চাৰিটা কোঠাৰ এটা সৰু ঘৰত আৰম্ভ হোৱা সাধাৰণ হোটেলখন এতিয়া এখন গাঁৱৰ পৰিচয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে ।
Published : November 12, 2026 at 3:13 PM IST
কান্নুৰ (কেৰালাম) : পিন্ধনত শুভ্ৰ চুটি হাতৰ চোলা আৰু কঁকালত মল্লযোদ্ধাৰ দৰে পৰম্পৰাগত 'মুণ্ডু' (ধুতী) পিন্ধি তেওঁ এখন খোৱা মেজৰ পৰা আন এখনলৈ ঘূৰি ফুৰে । মুখত হাঁহিটো লৈ গ্ৰাহকসকলক সম্ভাষণ জনায় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বুজ লয় ।
৯৬ বছৰৰো অধিক বয়সীয়া ৰামনাথ নাৰায়ণ পোথুভাল, যাক সকলোৱে মৰমতে 'পোথুভাল-আচান' বুলি মাতে, তেওঁ আজিও কেৰালামৰ কান্নুৰ জিলাৰ পাহাৰীয়া গাঁও চেৰুপুঝাৰ এক অতি চিনাকি তথা পাহৰিব নোৱৰা ব্যক্তি হৈ আছে ।
প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি স্থানীয় বাসিন্দা, শ্ৰমিক আৰু ভ্ৰমণকাৰীসকলে তেওঁৰ এই সাধাৰণ হোটেলখনত একাপ চাহ খাইহে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে । ১৯৫২ চনত এটা সৰু ব্যৱসায় হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে চকুৰ সন্মুখত গাঁওখনৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।
লগতে সাত দশকৰো অধিক সময়ত হোৱা প্ৰগতিৰ মাজতো নিজৰ অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখিছে । পোথুভাল-আচানে আজিও নিজৰ সন্তানসকলৰ সহায়ত হোটেলখনৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
পোথুভাল যেতিয়া চেৰুপুঝালৈ আহিছিল, তেতিয়া একপ্ৰকাৰ নিজান গাঁওখনত বৰ্তমানৰ বজাৰৰ দৰে কোনো কোলাহল নাছিল । নাৰিকল পাতৰ চালিৰে সজা চাৰিটা কোঠাৰ এটা ঘৰেই আছিল স্থানীয় লোকসকলক সেৱা আগবঢ়োৱা মাত্ৰ কেইখনমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত অন্যতম । গাঁওখনত এখন চাহৰ দোকানৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি তেওঁ পয়্যানুৰৰ এখন হোটেলৰ চাকৰি এৰি নিজাকৈ এখন চাহৰ দোকান দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় ।
সেই সৰু দোকানখন অতি সোনকালেই কৰ্ণাটক সীমান্ত আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অহা-যোৱা কৰা লোকসকলৰ বাবে এক অতি পৰিচিত বিশ্ৰামস্থলী হৈ পৰে ।
আচবাব তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা 'ঈট্টা' (এক প্ৰকাৰৰ নল বা খাগৰি) সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা বন শ্ৰমিক, মহীশূৰৰ হাবিত কাম কৰা কাঠৰ শ্ৰমিক আৰু কৃষিকাৰ্যৰ বাবে কোডাগুলৈ যোৱা মজদুৰ সকলোৱে পোথুভাল-আচানৰ এই দোকানখনলৈ আহিবলৈ ল’লে । ইয়াৰ চাহ আৰু পৰম্পৰাগত আহাৰ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অংগ হৈ পৰে ।
দক্ষিণ কেৰালা, বিশেষকৈ মধ্য ত্ৰাভাঙ্কোৰৰ পৰা অহা নতুন বসতিপ্ৰধান লোকসকলৰ আগমনে অঞ্চলটোলৈ অধিক পৰিৱৰ্তন আনে । ৰবৰ খেতি আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ পৰা অহা ধনৰ প্ৰবাহে লাহে লাহে চেৰুপুঝাৰ অৰ্থনীতি আৰু পৰিৱেশ সলনি কৰি পেলালে । এই সকলোবোৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজতো কিন্তু এই হোটেলখন স্থিতপ্ৰজ্ঞৰ দৰে থাকিল ।
সময়ৰ লগে লগে 'পোথুভাল' নামটোৰ লগত এটা মৰমৰ উপাধি সংযোগ হ'ল । তেওঁ হৈ পৰিল 'পোথুভাল-আচান'— এনে এজন পৰিচিত ব্যক্তি, যাৰ পৰিচয় গাঁওখনৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱৰা হৈ পৰিল ।
এক পৰম্পৰাগত পাকঘৰৰ জুতি
হোটেলখনৰ খাদ্য তালিকাত এখন পৰম্পৰাগত কেৰালামৰ হোটেলৰ সেই সহজ-সৰল আৰু আৰামদায়ক সোৱাদ আজিও অটুট আছে ।
পুৱাৰ জলপানত 'ইডলি' আৰু 'দোচা' দিয়া হয় । আনহাতে, দুপৰীয়াৰ আহাৰ অলপ বেছি আয়োজনপূৰ্ণ হয় । ইয়াত ভজা ছাৰ্ডিন বা মেকেৰেল মাছ, ভাত আৰু লগতে কেইবাবিধো পাচলিৰ ব্যঞ্জন থাকে । ইয়াৰ ভিতৰত 'উপ্পেৰি' (ভজা পাচলিৰ এক বিশেষ ব্যঞ্জন) আৰু 'থোট্টুকুট্টান' (আচাৰ) উল্লেখযোগ্য ।
আনহাতে, সন্ধিয়াৰ জলপানেৰে দিনটোৰ খাদ্য পৰিৱেশনৰ সামৰণি পৰে ।
কিন্তু কেৱল খাদ্যয়েই এই হোটেলখনৰ একমাত্ৰ আকৰ্ষণ নহয় । নিয়মীয়া গ্ৰাহকসকলে কয় যে পোথুভাল-আচানৰ আন্তৰিকতা আৰু আপোনভাবেই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে ইয়ালৈ আকৰ্ষিত কৰে ।
পোথুভাল-আচানৰ দিনটো পুৱা প্ৰায় ৪ বজাত আৰম্ভ হয় । তেওঁ পোনে পোনে হোটেলখনলৈ যায়, ছামোভাৰ (চাহ বনোৱা বিশেষ পাত্ৰ) জ্বলায়, চাহ প্ৰস্তুত কৰে আৰু প্ৰথম বাছৰ বাবে অপেক্ষা কৰা যাত্ৰীসকলকে ধৰি পুৱাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে সাজু হয় । এই বয়সতো তেওঁ সাত দশকৰো অধিক সময় পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা নিজৰ এই দৈনন্দিন কাম-কাজৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
দোকানখন প্ৰথম খোলোঁতে চেৰুপুঝা ঠাইখন কেনে এক সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ আছিল, সেয়া তেওঁৰ আজিও মনত আছে । তেতিয়া ওচৰে-পাজৰে কোনো বাছ চলাচল নাছিল আৰু আটাইতকৈ ওচৰৰ বাছ আস্থানটো আছিল প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ পাডিচালত । সেই সময়ত এই পথটোত মাত্ৰ দুখনহে বাছ চলিছিল । কিন্তু আজি চহৰখনলৈ প্ৰতি পাঁচ মিনিটৰ মূৰে মূৰে বাছ আহে ।
এখন চিনাকি মুখ, খাদ্য পৰিৱেশনৰ চিৰাচৰিত ধৰণ
চেৰুপুঝা চহৰত বছৰ বছৰ ধৰি লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰী কৰি অহা জোচে পোথুভাল-আচান আৰু তেওঁৰ হোটেলখন কেনেকৈ অঞ্চলটোৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অংগ হৈ পৰিছে সেয়া ওচৰৰ পৰা দেখিছে । এই অভিজ্ঞ হোটেল ব্যৱসায়ীজনে ভাত বাঢ়ি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত থকা এক সৰু অথচ বিশেষ ধৰণৰ কথা তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে: তেওঁ এখন হেতাৰে ভাতখিনি লয় আৰু গ্ৰাহকৰ পাতত দিয়াৰ আগতে আন এখন হেতালৈ সলনি কৰি লয় ।
নিয়মীয়া গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এনেবোৰ সৰু-সুৰা কথাই এই ঠাইখনৰ বিশেষ আকৰ্ষণ ।
আন এজন নিয়মীয়া গ্ৰাহক সন্তোষে কয় যে তেওঁ যেতিয়াই চেৰুপুঝালৈ আহে, পোথুভাল-আচানৰ হোটেলত খোৱাটো নিশ্চিত কৰে । তেওঁৰ মতে, ঘৰুৱা আপোনভাৱেৰে পৰিৱেশন কৰা পেট ভৰা তথা পৰ্যাপ্ত আহাৰেই এই হোটেলখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশেষত্ব ।
এটা নিমাওমাও বসতিস্থলৰ পৰা এখন ব্যস্ত চহৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱা এই গাঁওখনত সৰু হোটেলখনে সলনি হোৱা ৰাস্তা-ঘাট, যাতায়াত, জীৱিকা আৰু জীৱনশৈলীৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে । ইয়াৰ খাদ্য তালিকা চিনাকি হ'ব পাৰে, পৰিৱেশটো নিজম আৰু আৰম্ভণিও আছিল অতি সাধাৰণ । তথাপিও চেৰুপুঝাবাসীৰ সামূহিক স্মৃতিত ইয়াৰ স্থান কোনোপধ্যেই সৰু নহয় ।
৯৬ বছৰ বয়সতো পোথুভাল-আচানে কেৱল চাহ আৰু আহাৰেই পৰিৱেশন কৰা নাই । প্ৰতিটো পুৱা তেওঁ ১৯৫২ চনত আৰম্ভ হোৱা এটা পৰম্পৰাক জীৱন্ত কৰি তোলে— যিটো পৰম্পৰাক চেৰুপুঝাৰ ৰাইজে আপোন কৰি লৈছে ।