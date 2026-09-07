ETV Bharat / business

'ছুপাৰফুড’ মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লৱ: মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

অসমৰ বিল, জলাশয় আৰু পুখুৰীসমূহক উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৷

Makhana cultivation
মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লব (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু বৈচিত্ৰ্যময় জৈৱ-পৰিৱেশেৰে চহকী অসমৰ জলৰাশি এতিয়া ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ এক নতুন উৎস হৈ পৰাৰ দিশে ধাৱমান হৈছে । অসমৰ অসংখ্য বিল, জলাশয় আৰু পুখুৰীসমূহক উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্ব বজাৰত অতিকৈ সমাদৃত ‘ছুপাৰফুড’ মাখানা উৎপাদনৰ এক ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাৱনা গা কৰি উঠিছে ৷

এই সম্ভাৱনাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ল'ব পদক্ষেপ ৷ সেই স্বৰূপে কৃষি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দেওবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াৰ বামফৰস্থিত ‘অসম মাখানা উদ্যোগ’ নামৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ গোট পৰিদৰ্শন কৰে । লগতে মাখানা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰখন বিস্তৃত পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে স্থানীয় খেতিয়ক আৰু ৰাইজৰ সৈতে এক মুকলি আলোচনাত মিলিত হয় ।

মাখানা খেতিৰে ৰাজ্যত নতুনকৈ সূচনা হ'ব কৃষি বিপ্লৱ (ETV Bharat Assam)

মাখানা খেতিৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হাজৰিকাই কয়,"অসমৰ জলবায়ু মাখানা খেতিৰ বাবে উপযুক্ত ৷ সেয়ে অসমত থকা অসংখ্য বিল, জলাশয় আৰু পুখুৰীসমূহক উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি অসমৰ কৃষক আৰ্থিক লাভান্বিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হ'ব ৷ ইয়াৰ বাবে আলোচনা চলি আছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক মাখানা উৎপাদন কৰা ৰাজ্য বিহাৰলৈ মই যাম ৷ তাতে কেনেকৈ মাখানা খেতি কৰা হয়, কৃষকৰ কিমান উপকাৰ হৈছে এই বিষয়ে পৰিদৰ্শন কৰিম ? লগতে অধিক ব্যৱহাৰিক অভিজ্ঞতা অৰ্জনৰ বাবে অতি সোনকালে অসমৰ কেইবাগৰাকীও উদ্যমী কৃষকক বিহাৰলৈ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।"

স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান উপকাৰী ‘ছুপাৰফুড’ মাখানা

মাখানা হ’ল এক বিশেষ ধৰণৰ পদুম জাতীয় গছৰ ফলৰ পৰা পোৱা বীজ । দেখিবলৈ বগা পপকৰ্ণৰ দৰে এই খাদ্যবিধ অত্যন্ত পুষ্টিকৰ, পাতল আৰু মচমচীয়া । ক’লা ৰঙৰ টান বীজবোৰক তীব্ৰ জুইত ভাজি, বিশেষ পদ্ধতিৰে ভিতৰৰ বগা অংশটো উলিয়াই অনা হয় যিটোক আমি মাখানা বুলি কোৱা হয় ।

ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন, কেলচিয়াম, মেগনেচিয়াম আৰু ফাইবাৰ থাকে ৷ ইয়াত চৰ্বি আৰু কেলৰিৰ পৰিমাণ অতি কম থাকে । জানিব পৰা মতে, ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই অতি উত্তম আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণতো বিশেষ সহায় কৰে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মাখানা উদ্যোগ

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে একমাত্ৰ মাখানা উদ্যোগটোৰ স্বত্বাধিকাৰ তথা কৃষক অমৰ গুপ্তাই নিজৰ অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি কয় যে, কৃষি বিভাগৰ যোগাত্মক সঁহাৰি আৰু সহযোগিতাত তেওঁ বৰ্তমান ১৫ বিঘা মাটিত মাখানা খেতি কৰি সফলতা লাভ কৰিছে ।

তেওঁ লগতে কয়,"মাখানা চপোৱাৰ পিছত একেডৰা মাটিতেই ধান খেতি আৰু মৎস্য পালনো কৰিব পৰা যায়, যিয়ে কৃষকক দ্বিগুণ লাভান্বিত কৰিব । প্ৰতি কুইণ্টল মাখানাত প্ৰায় ২৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত পাব পৰা যায় ।"

লগতে পঢ়ক: মুকলি কৰা নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৱেষণা পত্ৰখন

TAGGED:

মাখানা খেতি
ছুপাৰফুড মাখানা খেতি
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
ডিমৰীয়া
MAKHANA CULTIVATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.