ৰে’লৰ টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম ! যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সতৰ্ক হওক

ৰে’লৰ টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম ! যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সতৰ্ক হওক
২৭ অক্টোবৰৰ পৰা এই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷
Published : October 28, 2026 at 12:10 PM IST
নতুন দিল্লী: ৰে’লত যাত্ৰা কৰাটো বহুলোকৰে প্ৰিয় ৷ দেশৰ চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগ এনে এটা বিভাগ, যাৰ জৰিয়তে দৈনিক লাখ-লাখ যাত্ৰীয়ে নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ আহ-যাহ কৰে ৷ যাৰ বাবে অতি সূচাৰুৰূপে বিভাগটো পৰিচালনা কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰে ৷
লাহে লাহে শীত নামিছে ৷ শীতৰ অৱসৰৰ সময়ছোৱাত বহুলোকেই ৰে’লযাত্ৰাৰ মাধ্যমৰে দূৰণিবটীয়া ঠাইসমূহলৈ যাবলৈ অধিক পচন্দ কৰে ৷ পিছে ৰে’লযাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৷ ৰে’লৰ টিকট বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত থকা নীতি-নিয়মত বিভাগটোৱে কিছু পৰিমাণে সালসলনি ঘটাইছে ৷
रेलवे काउंटर टिकट पर भी 45 पैसे में मिलेगा यात्रा बीमा #RailwayNews Indian Railways, Railway Travel Insurance, IRCTC, Counter Ticket, Train Passengers, Railway Update https://t.co/viU6Tftm8K— Indian Railway भारतीय रेल (News Update) (@Indianrailgadi) October 26, 2026
২৭ অক্টোবৰৰ পৰা এই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে হয়তো ভালদৰে চালি-জাৰি নাচালে এইক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ যদিহে কোনো যাত্ৰীয়ে ৰে’ল বিভাগৰ ৰিজাৰ্ভেশ্বন কাউণ্টাৰত দীঘলীয়া শাৰী পাতি নিজৰ কনফাৰ্ম টিকট কাটিবলৈ লৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত এইসকল যাত্ৰী বিভাগটোৰ নতুন নিয়মৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব ৷
আনহাতে, যদি যাত্ৰীসকলে টিকট কাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে টিকট ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত ৰে’ল বিভাগৰ অতি সুলভ মূল্যৰ ভ্ৰমণ বীমা আঁচনিৰ সুবিধা ল’ব বিচাৰে, তেন্তে নগদ ধনেৰে লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব ৷ কিয়নো বীমাৰ মূল্য পৰিশোধ কৰিবলৈ এতিয়াৰে পৰা বিভাগে ডিজিটেল পেমেণ্ট পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ।
এই নতুন নিয়ম তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰতিটো জ’নেল ৰে’ল বিভাগলৈ ব’ৰ্ডে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
ৰে’ল বিভাগৰ ঐচ্ছিক ভ্ৰমণ বীমা আঁচনি(OTIS)ৰ অধীনত প্ৰিমিয়াম তথা কৰকে ধৰি প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ বাবদ এই বীমা আঁচনিৰ বাবে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধনৰ পৰিমাণ হৈছে মাত্ৰ ৪৫ পইচা । এনেক্ষেত্ৰত যাত্ৰীসকলে ভাবিব পাৰে যে, নিচেই কম মূল্যৰ বীমা আঁচনিৰ ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ ৰে’ল বিভাগে কিহৰ বাবে এই নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিলে ৷
পিছে বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে, ৫, ১০, ২০ আৰু ২৫ পইচাৰ মুদ্ৰা এতিয়া দেশত অচল ৷ যাৰ বাবে এইক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিভাগটোৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল ৷ এই সমস্যা সমাধানৰ বাবেই ৰে’ল বিভাগে এই ডিজিটেল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৬ অক্টোবৰত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ৷
অৱশ্যে ৰে’লযোগে কৰিবলগা এই ভ্ৰমণ বীমা সম্পূৰ্ণৰূপে ঐচ্ছিক ৷ অৰ্থাৎ যাত্ৰীয়ে নিজৰ পচন্দমতে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু নিচেই কম মূল্যত অৰ্থাৎ মাত্ৰ ৪৫ পইচাৰ প্ৰিমিয়াম দিলেই বিভাগে যাত্ৰাপথত কোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ’লে যাত্ৰীসকলক আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়ে, বিশেষকৈ...
- যাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটিলে নাইবা শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ অচল হৈ পৰিলে, তেনেক্ষেত্ৰত ৰে’ল বিভাগে ১০ লাখ টকা পৰ্যন্ত আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়ায় ।
- আংশিকভাৱে অচল হৈ পৰিলে, বীমা আঁচনিৰ অধীনত যাত্ৰীক ৭.৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা হয় ৷
- চিকিৎসালয়ৰ খৰচৰ বাবদ ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় ।
- নিহত পাৰ্থিৱ দেহ ঘৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিবহণ ব্যয়ৰ বাবদ বিভাগটোৱে ১০,০০০ টকাৰ অতিৰিক্ত সাহায্য প্ৰদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, এই আঁচনিৰ অধীনত দিবলগীয়া প্ৰিমিয়ামৰ মূল্য ২০২৪ চনৰ ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰযোজ্য হৈ আছে ৷ এতিয়াৰে পৰা ই অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা ব্যৱস্থাতে উপলব্ধ হ’ব ৷
এই বীমাৰ সুবিধা টিকট বুকিঙৰ সময়ত যিসকল যাত্ৰীৰ টিকট নিশ্চিত(CNF) হৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । তাৰোপৰি যাৰ টিকট RAC (বাতিলৰ বিপৰীতে সংৰক্ষণ)ৰ অধীনত বা বুকিঙৰ সময়ত আংশিকভাৱে নিশ্চিত হৈছে, তেওঁলোকেও এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ।
যদিহে চাৰিগৰাকী যাত্ৰীয়ে একেটা পিএনআৰত যাত্ৰা কৰে আৰু তাৰে মাত্ৰ এটা টিকট কনফাৰ্ম হৈছে আৰু বাকীসকল অপেক্ষাৰ তালিকাত আছে, তেন্তে সেইক্ষেত্ৰত চাৰিওজন যাত্ৰীয়ে ৪৫ পইচাকৈ প্ৰিমিয়াম দি এই বীমা আঁচনিৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব বুলি ৰে’ল বিভাগে স্পষ্ট কৰি দিছে ৷
এই ব্যৱস্থা শৃংখলাবদ্ধভাৱে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেণ্টাৰ ফৰ ৰে’লৱে ইনফৰ্মেশ্বন চিষ্টেমছ চমুকৈ চিআৰআইএছ আৰু আইআৰচিটিচিয়ে যুটীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী পৰিৱৰ্তনসমূহ সাধন কৰিছে ।
এতিয়া কাউণ্টাৰত থকা কৰ্মচাৰীসকলে যাত্ৰীৰ সঠিক ম’বাইল নম্বৰ লিপিবদ্ধ কৰা বাধ্যতামূলক বিবেচিত হ’ব, যাতে বীমা আঁচনিৰ বিষয়ে সকলো তথ্য যাত্ৰীৰ ম’বাইললৈ প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় ।
নিয়ম অনুসৰি যদি যাত্ৰীয়ে বীমা আঁচনিত ধন পৰিশোধ কৰাৰ পিছতো কোনো কাৰণত টিকট বাতিল কৰে, তেন্তে তেনেক্ষেত্ৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিকট বাতিল চাৰ্জৰ উপৰিও ৪৫ পইচাৰ বীমা প্ৰিমিয়ামৰ পৰা ৯ পইচা কৰ্তন কৰা হ’ব ।
ৰে’ল ব’ৰ্ডে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কাউণ্টাৰৰ জৰিয়তে টিকট বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলৰ বীমাৰ ক্ষেত্ৰতো একেখিনি নিয়ম প্ৰযোজ্য ৷ অনলাইনত টিকট বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এয়াই নিয়ম প্ৰযোজ্য । সেয়ে বুধবাৰৰ পৰা যেতিয়াই ৰে’লযোগে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়, নিজৰ সঠিক পৰিচয় পত্ৰ লগত ৰাখিব ৷ লগতে স্মাৰ্টফোন থকাটোও প্ৰয়োজন যাতে সকলোৱে নিৰাপদে ৰে’লযাত্ৰা কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: অন্ধ্ৰৰ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহ অৰ্ণৱ: ঘণ্টাত ১৩৫ কিলোমিটাৰ বেগত বলিছে বতাহ, কেইবাখনো জিলাত ধাৰাসাৰ বৰষুণ