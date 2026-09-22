আলুৱে শৰীৰত বঢ়াব হিমগ্ল'বিন, জিং আৰু আইৰণৰ মাত্ৰা, চিপিআৰআইৰ নতুন উদ্ভাৱন
শীঘ্ৰে বজাৰত উপলব্ধ হ'ব তিনিটা নতুন প্ৰজাতিৰ আলু ৷ তিনি নতুন প্ৰজাতিৰ আলুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ জিং আৰু আইৰণ ৷
Published : September 22, 2026 at 8:26 PM IST
কোটা(ৰাজস্থান) : আলু খায় ভালপোৱা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ শীঘ্ৰে বজাৰত উপলব্ধ হ'ব তিনিটা নতুন প্ৰজাতিৰ আলু ৷ তিনি নতুন প্ৰজাতিৰ আলুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ জিং আৰু আইৰণ, লগতে হিমগ্লবিন বৃদ্ধি হোৱা সহায়ক হ'ব ৷ সেই তিনি নতুন প্ৰজাতিৰ আলুৰ নাম হৈছে কুফৰী মানিক, কুফৰী জামুনিয়া আৰু কুফৰী নীলকণ্ঠ ৷
এই কথা উল্লেখ কৰিছে, ছিমলাস্থিতি কেন্দ্ৰীয় আলু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিপিআৰআই'ৰ সঞ্চালক ব্ৰীজেশ সিঙে ৷ দুদিনীয়াকে কোটাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় আলু সহযোগী গৱেষণা প্ৰকল্প(All India Coordinated Potato Research Project)ৰ বিশেষ সন্মিলনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে সঞ্চালক গৰাকীয়ে ৷
আলু খোৱাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় সমাজত প্ৰচলিত কিছু বিষয়ৰ প্ৰংগত চিপিআৰআইৰ সঞ্চালক সিঙে কয়,"আলু খোৱাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ সমাজত বহু ভুল ধাৰণা আছে ৷ আলু খালে পেট বাঢ়ে, গেষ্টিকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু ডাইবেটিছ ৰোগীয়ে সেয়ে আলু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷ এই সকলোৱোৰ ধাৰণা সম্পূৰ্ণ মিছা ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ভজা আলু যদিহে অতিৰিক্তভাৱে খোৱা হয় তেতিয়া স্বাস্থ্যৰ বাবে বেয়া কিন্তু বইল কৰি আলু খালে স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ নপৰে ৷ যিহেতুকে আলুত মাত্ৰ ০.১ শতাংশ প্ৰটিনৰ পৰিমাণ থাকে ৷ ডাইবেটিছ ৰোগীয়েও কম পৰিমাণে আলু খাব পাৰে ৷"
নতুন আলুৰ প্ৰসংগত সিঙে কয়,"তিনি নতুন প্ৰজাতিৰ আলুত আছে নিউট্ৰেইন আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট ৷ কুফৰী নীলকণ্ঠ আলুৰ বাকলিৰ বৰণ বেঙুণীয় আৰু ভিতৰত হালধীয়া হয় ৷ কুফৰী মানিক আলুৰ বাকলিৰ বৰণ ৰঙা আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে ৷ আনহাতে কুফৰী যামুনীয়াৰ বাকলি আৰু ভিতৰটো বেঙুনীয় ৰঙৰ হয় ৷ য'ত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ জিং আৰু আইৰণ পোৱা যায় ৷"
বিশেষজ্ঞৰ মতে, উত্তৰপ্ৰদেশতে সৰ্বোচ্চ আলু উৎপাদন হোৱাৰ লগতে, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু গুজৰাতটো আলুৰ উৎপাদন হয় ৷
লগতে পঢ়ক:ইজিপ্তৰ কায়ৰোৰ চহৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত খেজুৰ চপোৱাৰ সময়ৰ কেইটামান দৃশ্য