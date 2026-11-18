১৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা আহি আছে গাড়ীৰ বীমাৰ নতুন নিয়ম
এতিয়াৰে পৰা গাড়ী আৰু বাইকৰ গৰাকীয়ে জানিবলগীয়া ৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন ৷
Published : November 18, 2026 at 3:12 PM IST
নতুন দিল্লী : আপোনাৰ গাড়ী বা বাইক আছে নেকি ? তেনেহ'লে চলিত বৰ্ষৰ ১৫ ডিচেম্বৰ তাৰিখটো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো এই দিনটোৰ পৰাই ভাৰতীয় বীমা নিয়ন্ত্ৰক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ (IRDAI) নতুন বীমা নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী হ’ব ।
গাড়ী বীমাৰ এই নতুন গাঁথনিত চাৰি প্ৰকাৰৰ পলিচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । অৰ্থাৎ নতুন গাড়ী আৰু নতুন দুচকীয়া বাহনৰ বাবে চাৰিস্তৰীয় গাড়ী বীমা পলিচীৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পাছত, বীমা গ্ৰহণকাৰীক তলত দিয়া বিকল্পসমূহ আগবঢ়োৱা হ'ব পাৰে :
১. তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা বা থাৰ্ড-পাৰ্টী বীমা (বাধ্যতামূলক)
২. বীমা গ্ৰহণকাৰীৰ কৰ্মচাৰীকে ধৰি গাড়ীৰ আৰোহী অথবা বাইকৰ পিছফালে বহা যাত্ৰীৰ প্ৰতি থকা আইনী দায়বদ্ধতা (ঐচ্ছিক)
৩. ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা ক'ভাৰেজ বা পাৰ্ছনেল এক্সিডেণ্ট ক'ভাৰেজ (Personal accident coverage)
(i) বাহনৰ গৰাকী তথা বীমা গ্ৰহণকাৰীৰ বাবে বাধ্যতামূলক ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা বীমা
(ii) গৰাকীচালকৰ বাহিৰে আন যিকোনো চালকৰ লগতে গাড়ীৰ আৰোহী অথবা বাইকৰ পিছফালে বহা যাত্ৰীৰ বাবে ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা বীমা (ঐচ্ছিক)
৪. বীমাকৃত বাহনখনৰ কোনো লোকচান বা ক্ষতি হ’লে (ঐচ্ছিক)
বীমা নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে পলিচীৰ চৰ্তাৱলীসমূহত অধিক স্বচ্ছতা আৰু সমৰূপ অনাৰ উদ্দেশ্যেই এই নতুন নিয়মাৱলী প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । নতুন নিয়ম অনুসৰি, দুচকীয়া বাহন আৰু গাড়ীৰ গৰাকীসকলে এতিয়াৰে পৰা নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন বীমা ক'ভাৰ (সুৰক্ষা আঁচনি) বাছি লোৱাৰ বিকল্প লাভ কৰিব ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, গাড়ীত বহি থকা বীমা গৰাকীৰ পিতৃ-মাতৃ, পত্নী আৰু সন্তানসকলে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে যাত্ৰীৰ দায়বদ্ধতা বীমাৰ (Passenger liability cover) সুবিধা লাভ নকৰিব ।
গাড়ী বীমাক যি চাৰিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ’ব, সেইবোৰৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আহক :
তৃতীয় পক্ষৰ দায়বদ্ধতা (Third-party liability), যাত্ৰীসকলৰ বাবে আইনী দায়বদ্ধতা ক'ভাৰেজ । ই হৈছে ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা বীমা (পাৰ্ছনেল এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেন্স) আৰু নিজৰ বাহনখনৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে ক'ভাৰেজ ।
ভাৰতীয় বীমা নিয়ন্ত্ৰক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে (IRDAI) বীমা প্ৰদানকাৰী কোম্পানীসমূহক নিৰ্দেশ দিছে যে বীমা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকক চাৰিস্তৰীয় গাড়ী বীমা পলিচিৰ গাঁথনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰি এখন ‘গ্ৰাহক বিকল্প প্ৰ-পত্ৰ’ (কাষ্টমাৰ অপচন ফৰ্ম) প্ৰদান কৰিব লাগি ব। ইয়াৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকসকলে অফলাইন হওক বা অনলাইন, তাত টিক চিন দি নিজৰ পচন্দৰ বিকল্পটো বাছি ল’ব পাৰিব ।
বাহনৰ গৰাকী-চালকৰ বাবে তৃতীয় পক্ষৰ বীমা আৰু ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা ক'ভাৰেজ বাধ্যতামূলক হ’ব । আগন্তুক নিয়ম অনুসৰি, ‘অউন-ডেমেজ’ ক'ভাৰ (নিজৰ বাহনখনৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে) আৰু যাত্ৰীসকলৰ বাবে আইনী দায়বদ্ধতা ক'ভাৰেজ ঐচ্ছিক হ’ব । বীমা কোম্পানীসমূহে বজাৰৰ চাহিদা আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অউন-ডেমেজ ক'ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব ।
গ্ৰাহকে বাছি লোৱা ক'ভাৰেজ, মানক ব্যতিক্ৰম (Standard exclusion), চৰ্তাৱলী আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বীমা কোম্পানীয়ে সাধাৰণ ব্যতিক্ৰম আৰু চৰ্তসমূহ যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰিব; অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকক চাৰিস্তৰীয় গাড়ী বীমা পলিচিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা মূল ক'ভাৰেজত কোনো বাধা আহিব নালাগিব ।
যিসকল লোকে নিজৰ বীমা পলিচি নবীকৰণ কৰিব, তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক ক'ভাৰেজৰ লগতে নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজন অনুসৰি বাছি ল’ব পৰা ঐচ্ছিক ক'ভাৰেজসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত ।
গাড়ী বীমাৰ চাৰিটা অংশ
তৃতীয় পক্ষৰ বীমা (Third-party insurance) : এইটো বাধ্যতামূলক হ’ব । পথ দুৰ্ঘটনাত আন কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু, আঘাত বা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হ’লে এই বীমাই তাৰ ক্ষতিপূৰণ সামৰি ল’ব ।
আৰোহীসকলৰ প্ৰতি আইনী দায়বদ্ধতা : এইটো ঐচ্ছিক । পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’লে বা মৃত্যু হ’লে বীমা কোম্পানীটোৱে বাহনৰ গৰাকীৰ লগতে গাড়ীত বহি থকা যাত্ৰী অথবা দুচকীয়া বাহনৰ পিছফালে বহা ব্যক্তিগৰাকীকো বীমাৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে বীমা প্ৰদানকাৰী কোম্পানীসমূহে অতিৰিক্ত প্ৰিমিয়াম (মাচুল) আৰোপ কৰিব পাৰিব ।
ব্যক্তিগত দুৰ্ঘটনা ক'ভাৰেজ (Personal accident cover) : বাহনখনৰ পঞ্জীয়নভুক্ত গৰাকীৰ বাবে এইটো বাধ্যতামূলক হ’ব । আন যাত্ৰী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ পিছফালে বহা আৰোহীসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত ক'ভাৰ লোৱাটো ঐচ্ছিক হ’ব ।
ব্যক্তিগত বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বাহনখনৰ নিজা ক্ষতিপূৰণ (Own damage) : এই ক'ভাৰৰ অধীনত দুৰ্ঘটনা, চুৰি বা পলিচিত অন্তৰ্ভুক্ত থকা অন্যান্য কাৰণত আপোনাৰ নিজৰ বাহনখনৰ হোৱা ক্ষতিপূৰণ সামৰি লোৱা হ’ব । এই ক'ভাৰটো ঐচ্ছিক হৈ থাকিব ।
ভাৰতীয় বীমা নিয়ন্ত্ৰক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে বীমা কোম্পানীসমূহক বজাৰৰ চাহিদা আৰু পৰিস্থিতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ‘অউন ডেমেজ’ (নিজা বাহনৰ ক্ষতিপূৰণ) ক'ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আনিবলৈ আৰু ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । গ্ৰাহকে বাছি লোৱা ক'ভাৰেজ, মানক ব্যতিক্ৰম, চৰ্তাৱলী আদিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বীমা কোম্পানীয়ে সাধাৰণ ব্যতিক্ৰম আৰু চৰ্তসমূহ যোগ বা বিয়োগ কৰিব পাৰিব; অৱশ্যে ইয়াৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকক চাৰিস্তৰীয় মটৰ বীমা পলিচিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা মূল ক'ভাৰেজত কোনো বাধা আহিব নালাগিব ।