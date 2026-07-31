১ আগষ্টৰ পৰা সলনি হ’ব এলপিজি, তৎকালীন টিকট, চি-কেৱাইচিৰ নিয়ম

১ আগষ্টৰ পৰা সলনি হ’ব এলপিজি, তৎকালীন টিকট, চি-কেৱাইচিৰ নিয়ম
৫ আগষ্টত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে মুদ্ৰানীতি ঘোষণা ৷ এই ঘোষণাই গৃহ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ইএমআই, ঋণৰ সুতৰ হাৰ আৰু ফিক্সড ডিপ’জিটৰ ৰিটাৰ্ণত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
Published : July 31, 2026 at 11:46 PM IST
নতুন দিল্লী: কাইলৈ এক আগষ্ট ৷ কাইলৈৰ পৰা সলনি হ’ব কেইবাটাও নিয়ম, যিয়ে লাখ লাখ ভাৰতীয়ৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যেনে - ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহায্য, ৰে’লৰ টিকট বুকিং, বেংকিং সেৱা, ক্ৰেডিট কাৰ্ড আদিৰ ব্যৱহাৰ ।
১ আগষ্টৰ পৰা বহুক্ষেত্ৰত নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন হ’লেও ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৫ আগষ্টত ল’বলগীয়া মুদ্ৰানীতিৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৷ আৰবিআইৰ মুদ্ৰানীতিৰ সিদ্ধান্তই ঋণৰ ইএমআই আৰু জমাৰ হাৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন
এলপিজিৰ নিয়ম আৰু ৰাজসাহায্যৰ নীতি
চৰকাৰী মালিকানাধীন তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে ১ আগষ্টত এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ মাহেকীয়া সংশোধন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আৰু বজাৰৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক উভয় চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যৰ সালসলনি হ’ব পাৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাই সামৰি লোৱা গ্ৰাহকসকলে কোনো ধৰণৰ বাধা অবিহনে যাতে এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ ৰাজসাহায্যৰ সুবিধা লাভ কৰে, তাৰ বাবে আধাৰভিত্তিক ই-কেৱাইচি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
চৰকাৰে সংশোধিত ৰাজসাহায্য নীতি অব্যাহত ৰাখিব ৷ যাৰ অধীনত উজ্জ্বলা যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰথম চাৰিটা ৰিফিলৰ বাবে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত ৩০০ টকাৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব ।
যিবোৰ অঞ্চলত পাইপ প্ৰাকৃতিক গেছ(পিএনজি)ৰ আন্তঃগাঁথনি উপলব্ধ, সেইবোৰ অঞ্চলত চৰকাৰৰ ‘এক পৰিয়াল, এটা ৰন্ধন গেছ’ নীতিৰ অধীনত যোগ্য পৰিয়ালসমূহে এলপিজিৰ পৰা পিএনজিলৈ পৰিৱৰ্তিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বিকল্প বাছি লোৱা গ্ৰাহকসকলে তেওঁলোকৰ এলপিজি সংযোগ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব ।
নিয়মীয়াকৈ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল বুকিং আৰু অ’টিপি ভিত্তিক ডেলিভাৰী প্ৰমাণীকৰণ ক’ড(ডিএচি) পৰীক্ষণ অব্যাহত থাকিব । বৰ্তমানৰ ৰিফিল লক-ইন পিৰিয়ড(দুটা চিলিণ্ডাৰৰ মাজৰ বাধ্যতামূলক ব্যৱধান) নগৰীয়া গ্ৰাহকৰ বাবে ২৫ দিন আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ গ্ৰাহকৰ বাবে ৪৫ দিনৰ সময় প্ৰযোজ্য থাকিব ।
তৎকালীন টিকট বুকিং প্ৰক্ৰিয়াত পৰিৱৰ্তন
ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগে ৰিজাৰ্ভেচন কাউণ্টাৰত তৎকালীন টিকট বুকিং প্ৰক্ৰিয়াক অধিক সহজ কৰি তুলিছে, যিটো ১ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । সংশোধিত ব্যৱস্থাৰ অধীনত এতিয়াৰে পৰা বুকিং টোকেন জাৰি কৰাৰ সময় তৎকালীন বুকিং মুকলিৰ সময়ৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰখা হ’ব । পূৰ্বে যাত্ৰীসকলে এবাৰ টোকেন ল’বলৈ আৰু আকৌ টিকট বুকিং কৰাকে ধৰি প্ৰায়ে দুবাৰকৈ শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছিল ৷ এই পদক্ষেপে ৰিজাৰ্ভেচন কাউণ্টাৰত হোৱা ভিৰ আৰু অপেক্ষাৰ সময় হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন
একাধিক বেংকে ১ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ক্ৰেডিট কাৰ্ড পলিচীত পৰিৱৰ্তন আনিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে পুৰস্কাৰ পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম, বাৰ্ষিক ৰক্ষণাবেক্ষণ মূল্য আৰু অন্যান্য সেৱা মাচুলৰ পৰিৱৰ্তন ।
যিহেতু এই পৰিৱৰ্তনসমূহ বেংকভেদে বেলেগ বেলেগ, সেয়েহে গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকৰ বেংকে জাৰি কৰা নতুন মাচুলৰ তালিকা আৰু নিয়মসমূহ ভালদৰে পৰ্যালোচনা কৰি তেওঁলোকৰ ব্যয় আৰু মাহেকীয়া বিলৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ জানিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
চি-কেৱাইচি মুকলি
বেংকিং, বীমা আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড খণ্ডই ১ আগষ্টৰ পৰা উন্নীতকৃত ‘চি-কেৱাইচি(CKYC) ২.০ ৰূপায়ণ আৰম্ভ কৰিব । এই নতুন ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে গ্ৰাহকৰ ডিজিটেল সন্মতি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় তথ্যকোষৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰীক্ষিত পৰিচয়ৰ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । এই উন্নীতকৰণে গ্ৰাহকসকলক বাৰে বাৰে কেৱাইচি নথিপত্ৰ জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকীয়া কৰিব ৷ তাৰ পৰিৱৰ্তে ডিজিটেল প্ৰৱেশ সৰল কৰি তুলিব আৰু বিত্তীয় সেৱাসমূহৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰিব ।
৫ আগষ্টত আৰবিআইৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত
১ আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা এই পৰিৱৰ্তনৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু ঋণ গ্ৰহণকাৰীয়ে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুদ্ৰানীতি সমিতিৰ বৈঠকত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব ৷ এই বৈঠকখন ৩-৫ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৫ আগষ্টত আৰবিআইয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিব ।
বজাৰত সুতৰ হাৰ আৰু লিকুইডিটিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ স্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ল’বলগীয়া এই সিদ্ধান্তই গৃহ ঋণৰ বাবদ দিবলগীয়া ইএমআই, বেংকৰ সুতৰ হাৰ আৰু ফিক্সড ডিপ’জিটৰ লাভৰ ওপৰত পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পেলাব ।
লগতে পঢ়ক: খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫.৫৮ % হ্ৰাস; এতিয়া ভাৰতত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল সস্তা হ'বনে ?