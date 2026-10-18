ভাৰতৰ বজাৰত নতুন কাৱাছাকি জেড-৩০০ মটৰচাইকেল মুকলি
এইখন মটৰচাইকেলত এটা উলম্ব ৰাইডিং পজিচন, জেড-৯০০ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বৃহৎ ষ্টাইলিং আৰু এক শেহতীয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ'ল সংযোজিত কৰা হৈছে ।
Published : October 18, 2026 at 11:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ বাহনৰ বজাৰত নতুন সংযোজন ৷ জাপানৰ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা শেহতীয়া অত্যাধুনিক সা-সুবিধাযুক্ত এখন মটৰচাইকেল অচিৰেই ভাৰতৰ বজাৰত উপলব্ধ হ’ব ৷ কাৱাছাকি ইণ্ডিয়াই নিৰ্মাণ কৰা এই মটৰচাইকেলখন কাৱাছাকি জেড-৩০০ নামেৰে বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
ইয়াৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ জেড ছিৰিজৰ ষ্ট্ৰীট-নেকেড মটৰচাইকেলৰ নতুন সংস্কৰণটো বজাৰত সংযোজিত হ’ব ৷ কাৱাছাকি নিঞ্জা-৩০০ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা এইখন মটৰচাইকেলত এটা উলম্ব ৰাইডিং পজিচন, জেড-৯০০ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বৃহৎ ষ্টাইলিং আৰু এক শেহতীয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ'ল সংযোজিত কৰা হৈছে ।
জাপানৰ বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ জেড ছিৰিজৰ মটৰচাইকেল কাৱাছাকি জেড-৩০০ ত অতি আকৰ্ষণীয় ষ্টাইলিং বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ সামগ্ৰিক ডিজাইন কাৱাছাকি জেড-৯০০ৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত ৷ আনহাতে, ফেয়াৰিঙৰ অনুপস্থিতিয়ে ইয়াক ক্লাছিক ‘ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ’ৰ ৰূপ দিছে ।
বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত এই মটৰচাইকেলখন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ৷ এই মটৰচাইকেলখন সেউজীয়া আৰু ক’লা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব । ই কমপ্লিট ফেয়াৰযুক্ত কাৱাছাকি নিঞ্জা-৩০০ৰ দৰে নহয় ৷ বৰং নতুন জেড-৩০০ ত আছে বহল, একক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হেণ্ডেলবাৰ আৰু উলম্ব ৰাইডিং পজিচন ৷ এই ছেটআপৰ উদ্দেশ্য হৈছে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ বাবে অধিক আৰামদায়ক এৰগ’নমিক্স প্ৰদান কৰা ।
বাইকখনৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ’লত আন এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । কাৱাছাকি নিঞ্জা-৩০০ ত পোৱা ছেমি-ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ ঠাইত নতুন কাৱাছাকি জেড-৩০০ত টিএফটি ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য সংযোজিত কৰা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা স্মাৰ্টফোন সংযোগ কৰিব পৰা যাব ৷
নতুন জেড-৩০০ ত নিঞ্জা-৩০০ ত পোৱা একেটা ২৯৬ চিচি, লিকুইড-কুল্ড, পেৰেলেল-টুইন ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই ইঞ্জিনে ৩৯ এইচপি শক্তি আৰু ২৬.১ এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ৷ ইয়াক ৬ স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোজিত কৰা হৈছে । যদিও কোম্পানীটোৱে এই নতুন মটৰচাইকেলখনৰ সম্পূৰ্ণ কাৰিকৰী স্পেচিফিকেশ্বন এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই, তথাপিও ইয়াৰ মূল্য অতি শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
সমান্তৰালকৈ টুইন ইঞ্জিনৰ ব্যৱহাৰে কাৱাছাকি জেড-৩০০ক এণ্ট্ৰি লেভেল পাৰফৰ্মেন্স ছেগমেণ্টত একাধিক একক চিলিণ্ডাৰযুক্ত মটৰ চাইকেলৰ পৰা পৃথক কৰি তুলিছে । কিন্তু ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশন চূড়ান্তভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
খবৰ অনুসৰি, ২০ অক্টোবৰত কাৱাছাকিয়ে এই নতুন মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য ঘোষণা কৰিব ৷ তাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৯ অক্টোবৰত বাহনখনৰ বুকিং মুকলি কৰা হ’ব । ভাৰতীয় বজাৰত এই মটৰচাইকেলখন কোম্পানীটোৰ জেড ছিৰিজ ৰেঞ্জত এণ্ট্ৰি লেভেল মডেল হিচাপে মুকলি কৰা হ’ব ।
কাৱাছাকি নিঞ্জা-৩০০ মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ৩.৩৪ লাখ টকা(এক্স শ্ব’ৰুম) । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন জেড-৩০০ মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য ৩ লাখতকৈ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই মটৰচাইকেলখনে কোম্পানীটোৰ টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনেৰে সজ্জিত ‘নেকেড’ মটৰ চাইকেল বিচৰা ক্ৰেতাসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন মটৰ চাইকেলখন ক্ৰেতাসকলৰ বাবে এক উন্নত বিকল্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিসকলে কেটিএম-৩৯০ ড্যুক আৰ আৰু টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ-৩১০ ৰ দৰে মডেলৰ কথাও বিবেচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংচোৱা গ্ৰীড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত অসম