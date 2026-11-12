আমেৰিকা-ব্ৰিটেইনৰ উপলব্ধি : মানুহে কৰিব পৰা কাম AI-এ কৰিব নোৱাৰে ! বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীক পুনৰ নিযুক্তি
AI-ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহু কোম্পানীয়ে কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ সেই একেখিনি কৰ্মচাৰীকে পুনৰ কামত যোগ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৷
Published : November 12, 2026 at 4:57 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 5:03 PM IST
ছান ফ্ৰান্সিস্কো : আমেৰিকাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । খবৰ অনুসৰি, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহু কোম্পানীয়ে কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল ৷ কিন্তু এতিয়া সেই কোম্পানীসমূহে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীসকলক পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰতিভা মূল্যায়ন প্ৰতিষ্ঠান SHL ৰ এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি, আমেৰিকাৰ প্ৰতি পাঁচজনৰ ভিতৰত প্ৰায় এজন কৰ্মচাৰীক (২০ শতাংশ) চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁক পুনৰ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া গৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা শ্ৰম শক্তিৰ এক নতুন ধাৰা বা সংকেত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷
এই পৰিঘটনাক "এআই ৰিবাউণ্ডিং"(AI rebounding) বুলি কোৱা হৈছে, যিয়ে কিছুমান কোম্পানীয়ে মানৱ শ্ৰমিকৰ ঠাইত AI-ৰ সৈতে সলনি কৰাৰ সীমাক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে বুলি প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ প্ৰদান কৰে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কামসমূহ স্বয়ংক্ৰিয় কৰাৰ খৰখেদাত এই কোম্পানীসমূহে কৰ্মচাৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষমতাৰ যোগ্যতাক বুজিব নোৱাৰিলে । যেতিয়া AI-এ মালিক পক্ষৰ আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা অভিজ্ঞ কৰ্মচাৰীসকলক পুনৰ কোম্পানীত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
জুন আৰু জুলাই মাহত SHL-ৰ দ্বাৰা কৰা এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে আমেৰিকাৰ ১৯.১% লোকে কোৱা মতে, AI-ৰ বাবে তেওঁলোকক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু পিছত তেওঁলোকক চাকৰি ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছে । আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইন দুয়োখন দেশতে এই সংখ্যা আছিল ১৬% ।
সমীক্ষাটোত দেখা গৈছে যে, নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ পাছতে চাকৰিলৈ ঘূৰি অহাৰ কথা চিন্তা কৰি ৫১% লোকে সন্মতি দিছে ৷ লগতে পূৰ্বতকৈ তেওঁলোকে অধিক হাৰত দৰমহা বিচাৰিছে । তদুপৰি ৪২% লোকে কয় যে চাকৰিলৈ ঘূৰি গ’লে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ বাবে চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়ত লিখিত নিশ্চয়তাৰ প্ৰয়োজন হ’ব আৰু ৪০% লোকে তেওঁলোকৰ পদত AI কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব সেই সম্পৰ্কে স্পষ্টতা বিচাৰিছে ।
- AI- এ সকলো কৰিব নোৱাৰে
একেদৰে জুলাই মাহত ৰবাৰ্ট হাফৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে আমেৰিকাৰ হায়াৰিং মেনেজাৰৰ কোম্পানীয়ে AI ৰ বাবে যিসকলক পদৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ৩২% লোকক পিছলৈ একে বা একেধৰণৰ কামত পুনৰ নিযুক্তি দিবলগীয়া হৈছিল ।
সেই গোটটোৰ ভিতৰত ৪০% লোকে কয় যে পদসমূহৰ বাবে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা বা প্ৰসংগটোৰ প্ৰয়োজন যিটো AI-এ নোৱাৰে । আন ৩৯% লোকে বৰ্ধিত ব্যৱস্থাপনাৰ দাবী কৰে, ৩৯% লোকে ব্যৱসায়িক চাহিদা বৃদ্ধিৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু ৩৮% লোকে কয় যে AI ৰ দ্বাৰা কাম কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰাতকৈ অধিক মানৱ তদাৰকী আৰু গুণগত নিয়ন্ত্ৰণৰহে প্ৰয়োজন ।
প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইতিমধ্যে একাংশ বৃহৎ কোম্পানীয়ে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ছুইডেনৰ কোম্পানী ক্লাৰ্নাই AI Chatbotৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰ কৰাৰ পাছত মানৱ গ্ৰাহক সেৱা প্ৰতিনিধি নিযুক্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ব্লুমবাৰ্গৰ মতে, চিইঅ’ চেবাষ্টিয়ান ছিমিয়াটকোভস্কিয়ে স্বীকাৰ কৰে যে কোম্পানীটোৱে অটোম’চনৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰ কৰিছিল ।
ক্লাৰ্নাৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ফৰ্চুনক জনোৱা মতে, “কঠিন, স্পৰ্শকাতৰ ক্ষেত্ৰত” মানৱ এজেণ্টৰ প্ৰয়োজন । কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহক সেৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰতে পোনপটীয়াকৈ "সৰু সংখ্যক" উচ্চ দক্ষ লোকক নিযুক্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যাতে "হিউমেন টাছ"ৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকৰ বাবে ক'ত সৰ্বাধিক মূল্য আনিব পাৰে সেইটো চিনাক্ত কৰিব পাৰে ।
- নিযুক্তি আৰু পদোন্নতি
AI চালিত গুণগত নিয়ন্ত্ৰণ সঁজুলিয়ে আশা কৰা ধৰণে কাম কৰিব নোৱৰাৰ পিছত জুন মাহত ফৰ্ডৰ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ৩৫০ জন অভিজ্ঞ অভিযন্তাক নিযুক্তি আৰু পদোন্নতি দিছিল ৷ কোম্পানীটোৱে কয় যে AI -এ গুণগত মান উন্নত কৰাত সহায় কৰিছে যদিও অভিজ্ঞ অভিযান্ত্ৰিক দলৰ সৈতে এই প্ৰযুক্তি একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ ফৰ্ডৰ এজন প্ৰতিনিধিয়ে কয়, “এই অভিযন্তাসকলে দশক দশক ধৰি কষ্টোপাৰ্জিত ডিজাইনৰ জৰিয়তে জ্ঞান আনে ।” কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে গুণগত মান উন্নত কৰাৰ বাবে AI অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াৰ কাৰিকৰী জ্ঞানৰ লগতে ই বহু প্ৰয়োজনীয় ।
- AI ৰ পৰা ভাবুকি
AI ৰ উত্থান ঘটিলেও কৰ্মশক্তি হ্ৰাসৰ কাৰণ হিচাপে AI ব্যৱহাৰ কৰা কোম্পানীসমূহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । আউটপ্লেচমেণ্ট ফাৰ্ম চেলেঞ্জাৰ, গ্ৰে এণ্ড ক্ৰীছমাছৰ মতে, অক্টোবৰৰ ভিতৰত AI ৰ বাবে কোম্পানীসমূহে ১২১,৪০১টা চাকৰি কৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যিটো ২০২৫ চনত ঘোষণা কৰা ৫৪,৮৩৬টা চাকৰি কৰ্তনৰ দুগুণতকৈও অধিক হয় ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, AI ৰ বাবে যুৱ শ্ৰমিকসকলে বিশেষভাৱে চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে । ষ্টেনফৰ্ড ডিজিটেল ইকনমি লেবৰ এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে AI ৰ দ্বাৰা অতিশয় প্ৰভাৱিত বৃত্তিত ২২ৰ পৰা ২৫ বছৰ বয়সৰ শ্ৰমিকসকলৰ নিয়োগ ১৯% কম ৷
অৱশ্যে SHL ৰ গৱেষণাই যুৱ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কিছু আশা বতৰা আনিছে । প্ৰকাশিত তথ্য মতে, কম বয়সীয়া শ্ৰমিকসকলে "এআই ৰিবাউণ্ডিং" অনুভৱ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি । ১৮ৰ পৰা ২৪ বছৰ বয়সৰ উত্তৰদাতাসকলৰ ভিতৰত ২৪% লোকে কয় যে তেওঁলোকক AI-ৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু পিছত তেওঁলোকক চাকৰিটোলৈ ঘূৰি আহিবলৈও কোৱা হৈছে ।