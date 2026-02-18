NPS ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন : এতিয়াৰে পৰা পেঞ্চনৰ লগতে লাভ কৰিব স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধা
PFRDAৰ মুৰব্বীয়ে জনোৱা মতে, আই চি আই চি আই, এক্সিছ আৰু টাটা পেঞ্চন ফাণ্ডে এতিয়াৰে পৰা পেঞ্চনৰ লগতে স্বাস্থ্য বীমা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৷
মুম্বাই: অৱসৰৰ পিছত কেৱল ধন লাভ কৰাটোৱেই যথেষ্ট নহয় ৷ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে চিকিৎসাৰ বাবদ হোৱা ব্যয় এটা বৃহৎ চিন্তাৰ বিষয়ত পৰিণত হয় ৷ এই চিন্তাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ পেঞ্চন নিয়ন্ত্ৰক পি এফ আৰ ডি এ (PFRDA)য়ে এক সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰিছে ৷ পি এফ আৰ ডি এ (PFRDA) ৰ অধ্যক্ষ এছ ৰমনে কয় যে এতিয়া দেশত এনে পেঞ্চন আঁচনি সুলভ হ’ব, য’ত পেঞ্চনৰ লগতে স্বাস্থ্য বীমা সেৱাৰ সুবিধাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ।
তিনিটা আগশাৰীৰ কোম্পানীয়ে চলাইছে প্ৰস্তুতি
আগশাৰীৰ তিনিটাকৈ পেঞ্চন ফাণ্ড ক্ৰমে - ICICI, Axis আৰু Tata ই এই নতুন পদক্ষেপ ৰূপায়ণৰ বাবে দ্ৰুতগতিত কাম কৰি আছে । এই কোম্পানীসমূহে হয় চিকিৎসালয়ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ অংশীদাৰিত্ব কৰিব, নহয় বৃহৎ বৃহৎ বীমা কোম্পানীসমূহৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি এনে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি মুকলি কৰিব । ইয়াৰ ফলত বিনিয়োগকাৰীয়ে সঞ্চয় আৰু সুৰক্ষা দুয়োটা সুবিধাই লাভ কৰিব ৷ শীঘ্ৰেই আই চি আই চি আই বেংকে এনেধৰণৰ প্ৰথমটো সেৱা মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
স্বাস্থ্য বীমা পেঞ্চনৰ সমীকৰণ কি ?
চলিত বছৰত পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে(PFRDA) "স্বাস্থ্য" নামৰ এক বিশেষ সেৱা মুকলি কৰে । এই আঁচনিৰ মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ পেঞ্চন পুঁজিৰ ৩০ শতাংশ ধন কেৱল চিকিৎসা ব্যয়ৰ বাবদ সুৰক্ষিতভাৱে জমা কৰি ৰাখিব পাৰে ৷
অধ্যক্ষ ৰমনে কয়, ‘‘আমি বিচাৰো মানুহে চিকিৎসাৰ বাবে পৃথকে পৃথকে সঞ্চয় কৰক । এই ধন কেৱল চিকিৎসা খৰচৰ বাবেহে হ’ব, যাতে সময় আহিলে কাৰো আগত সহায় ভিক্ষা মাগিব নালাগে ।’’
কেনেদৰে লাভৱান হ’ব সাধাৰণ জনতা ?
যিহেতু এন পি এছত লাখ লাখ লোকে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে, গতিকে এই বৃহৎ সংখ্যক গ্ৰাহকৰ সুবিধা সাধাৰণ জনতাৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । পি এফ আৰ ডি এ-ই বীমা কোম্পানীসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি সুলভ মূল্যৰ টপ-আপ কভাৰেজ আৰু সুলভ মূল্যৰ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা নিশ্চিত কৰিব ।
আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ’ল এই আঁচনিৰ অধীনত ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ লগে লগে চিকিৎসালয়সমূহে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধন লাভ কৰিব, যাৰ বাবে চিকিৎসা লাভ কৰাত কোনো পলম নহয় ৷
ৰিটাৰ্ণ বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব
বিনিয়োগকাৰীক অধিক লাভৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবেও এই কৌশল সলনি কৰা হৈছে । পেঞ্চন পুঁজি এতিয়া কেৱল ষ্টক বা চৰকাৰী বণ্ডত নহয়, বৰং সোণ, ৰূপ, ৰিয়েল এষ্টেট আৰু আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পতো বিনিয়োগ কৰা হ’ব । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বিনিয়োগকাৰীয়ে যাতে দীৰ্ঘ সময়ৰ ভিতৰত ১০% তকৈ অধিক ৰিটাৰ্ণ লাভ কৰি থাকে ।
ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব পেঞ্চন ব্যৱস্থা
পেঞ্চনৰ কভাৰেজ বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া NPCI ৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈছে নিয়ন্ত্ৰকগৰাকী । অতি শীঘ্ৰে ম’বাইল ফোন আৰু ডিজিটেল চেনেলৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখনৰ সৈতে সহজে মানুহে সংযোজিত হ’ব পাৰিব ৷
ৰমনে লগতে কয় যে কমেও চাৰিটা বেংক বা বেংকৰ গোটে পেঞ্চন ফাণ্ডৰ ব্যৱসায়ত সংযোজিত হ’বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত এক্সিছ বেংক, ইউনিয়ন বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান বেংক আৰু ষ্টাৰ ডাইচি অন্যতম ৷
