ৰেচন কাৰ্ডৰ নিয়মত পৰিৱৰ্তন, এতিয়াৰে পৰা পৰিয়ালৰ সদস্য অনুসৰিহে পাব অন্ন

ৰেচন কাৰ্ডৰ নিয়মত পৰিৱৰ্তন, এতিয়াৰে পৰা পৰিয়ালৰ সদস্য অনুসৰিহে পাব অন্ন
চৰকাৰে অন্ত্যোদয়াৰ অধীনত পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে ৭ কেজি ৰেচন প্ৰদান কৰিব, যাৰ সৰ্বোচ্চ সীমা প্ৰতিটো পৰিয়ালত ৩৫ কেজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
Published : June 26, 2026 at 2:50 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালসমূহৰ বাবে ৰেচন নিয়মৰ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন (NFSA), ২০১৩ সংশোধনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
ইয়াৰ অধীনত অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনা (Antyodaya Anna Yojana চমুকৈ AAY)ৰ হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰা শস্যৰ পৰিমাণ এতিয়া পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব । খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগে "ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা বিধেয়ক, ২০২৬"ৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি ২০২৬ চনৰ ১৩ জুলাইৰ ভিতৰত ইয়াৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ পৰামৰ্শ আৰু মন্তব্য বিচাৰিছে ।
বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থা বনাম নতুন প্ৰস্তাৱ :-
বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি, অন্ত্যোদয় (AAY) শ্ৰেণীৰ অধীনত ৰেচন কাৰ্ডধাৰীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সংখ্যা যিয়েই নহওক কিয়, প্ৰতিটো পৰিয়ালত প্ৰতিমাহে নিৰ্দিষ্ট ৩৫ কিলোগ্ৰাম শস্য লাভ কৰে ।
নতুন প্ৰস্তাৱৰ অধীনত এতিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰতিমাহে ৭ কিলোগ্ৰাম শস্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । কিন্তু যিকোনো পৰিয়ালৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ৰেচন সীমা ৩৫ কিলোগ্ৰাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বিভিন্ন পৰিয়ালত ইয়াৰ প্ৰভাৱ :-
এই নতুন সূত্ৰ ৰূপায়ণৰ লগে লগে সৰু পৰিয়ালে লাভ কৰা ৰেচনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাব, আনহাতে বৃহৎ পৰিয়ালে লাভ কৰা ৰেচন সৰ্বোচ্চ সীমাত নিৰ্দিষ্ট হৈ থাকিব :
- ১ জনীয়া পৰিয়াল : আগতে ৩৫ কেজি দিয়া হৈছিল, নতুন নিয়ম অনুসৰি মাত্ৰ ৭ কেজিহে দিয়া হ’ব ।
- ২ জনীয়া পৰিয়াল : নতুন নিয়মৰ অধীনত মাত্ৰ ১৪ কেজি ৰেচনহে উপলব্ধ হ’ব ।
- ৩ জনীয়া পৰিয়াল : নতুন নিয়মৰ অধীনত মাত্ৰ ২১ কেজি ৰেচনহে উপলব্ধ হ’ব ।
- ৪ জনীয়া পৰিয়াল : নতুন নিয়মৰ অধীনত মাত্ৰ ২৮ কেজি ৰেচনহে উপলব্ধ হ’ব ।
- ৫ জন বা তাতকৈ অধিক সদস্যৰ পৰিয়াল : সৰ্বোচ্চ সীমাৰ অধীনত ৩৫ কেজি ৰেচন লাভ কৰিব ।
পৰিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণ :-
খাদ্য মন্ত্ৰাণালয়ৰ মতে, বৰ্তমানৰ ফ্লেট-ৰেট ব্যৱস্থাই (৩৫ কিলোগ্ৰামত নিৰ্ধাৰণ কৰা) সৰু আৰু বৃহৎ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত এক বৃহৎ বৈষম্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । উদাহৰণস্বৰূপে, ‘অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়াল’ (Priority Households চমুকৈ PHH) সমূহে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে ৫ কেজি ৰেচন লাভ কৰে । যদি এটা অন্ত্যোদয় পৰিয়ালত ৭ জন সদস্য থাকে তেন্তে তেওঁলোকে ৩৫ কিলোগ্ৰামৰ হাৰত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে মাত্ৰ ৫ কিলোগ্ৰাম শস্যহে লাভ কৰিব ৷
চৰকাৰে কয় যে এই সংশোধনীটো "মানৱ জীৱনচক্ৰৰ পদ্ধতি"ৰ অধীনত খাদ্য আৰু পুষ্টিৰ সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যাতে দেশৰ অতি দুৰ্বল শ্ৰেণীসমূহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গুণগত খাদ্যৰ সুবিধা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । বৰ্তমান এই আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চাউল আৰু ঘেঁহু যোগান ধৰে ।