সোণ-ৰূপত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি: আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, ক'লা বজাৰৰো আশংকা

সোণ-ৰূপত ১৫ শতাংশলৈ আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি । বিবাহ আৰু উৎসৱৰ বতৰত প্ৰভাৱিত হ'ব মধ্যবিত্ত পৰিয়াল । সোণৰ ক'লা বজাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা ।

সোণ-ৰূপত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ ফলত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী প্ৰভাৱিত হ'ব
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 7:43 PM IST

মুম্বাই/নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে চৰকাৰে সোণ আৰু ৰূপৰ আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে । আমদানি শুল্ক ৬ৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে এতিয়া গহনা ব্যৱসায়ীৰ লগতে গ্ৰাহকৰ মাজত তীব্ৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । বিবাহ আৰু উৎসৱৰ বতৰত ই অধিক ব্যয়বহুল হ'ব বুলিও বহুতে সকীয়াই দিছে । বিভিন্ন পক্ষই আশংকা কৰা মতে শুল্ক বৃদ্ধিৰ ফলত চোৰাং ব্যৱসায় বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে ক'লা বজাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।

বুধবাৰৰ পৰা (১৩ মে') কাৰ্যকৰী হোৱা সংশোধিত শুল্কৰ ১০ শতাংশ মৌলিক আমদানি শুল্ক আৰু ৫ শতাংশ এআইডিচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বহিঃপ্ৰবাহ আৰু মুদ্ৰাৰ ওপৰত হেঁচা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে ।

কিন্তু ইয়াৰ ফলত স্বৰ্ণ ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ গ্ৰাহক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হ'ব বুলিও কোৱা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত মহাৰাষ্ট্ৰ জুৱেলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বনৰ সভাপতি নিৰ্ভয় সিং ৰাজপুতে কয় যে গহনা, সোণৰ মুদ্ৰা আৰু সোণৰ প্লেট আটাইকেইটা ব্যয়বহুল হ'ব কাৰণ ভাৰতে ঘৰুৱা চাহিদা পূৰণৰ বাবে আমদানিকৃত সোণৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল ।

আমদানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ ফলত সোণৰ অবৈধ ব্যৱসায়ো বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি তেওঁ সকীয়াই দিছে । তেওঁ কয়, "ভাৰত বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম সোণৰ গ্ৰাহক । যিহেতু দেশৰ চাহিদাৰ এক বৃহৎ অংশ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা সোণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে এই শুল্ক বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ তাৎক্ষণিকভাৱে পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ফলস্বৰূপে সাধাৰণ গ্ৰাহকে গহনা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত অধিক ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব । বিশেষকৈ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালসমূহে বিবাহৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ সময়ত অধিক বোজা বহন কৰিব লাগিব ।"

একেধৰণৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বভাৰতীয় ৰত্ন আৰু গহনা পৰিষদে । পৰিষদে কয় যে ইয়াৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ গহনা উদ্যোগৰ মেৰুদণ্ড হিচাপে বিবেচিত ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ (এমএছএমই)ৰ ওপৰত পৰিব পাৰে ।

পৰিষদৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ ৰোকড়েয়ে কয় যে চৰকাৰৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা আৰু শুল্ক বৃদ্ধিৰ পিছত ব্যৱসায়িক পৰিস্থিতি কঠিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চোৰাং ব্যৱসাৰ ফলত ক'লা বজাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । একে সময়তে বাণিজ্যিক সংস্থাসমূহেও চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক সন্মান জনোৱাৰ লগতে দেশৰ স্বাৰ্থত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহক সমৰ্থন কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতে ৪৫.৫৪ বিলিয়ন ডলাৰৰ সোণ আমদানি কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২-২৩ চনত এই আমদানি আছিল ৩৫.০২ বিলিয়ন ডলাৰ । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে মাত্ৰ এবছৰৰ ভিতৰতে সোণ আমদানিৰ ব্যয় প্ৰায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে সোণ ক্ৰয় হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বানৰ পিছতে ইতিমধ্যে খুচুৰা বিক্ৰেতা আৰু নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে বুলি ৰত্ন আৰু গহনা ৰপ্তানি প্ৰসাৰ পৰিষদে (জিজেইপিচি) প্ৰকাশ কৰিছে ।

জিজেইপিচিৰ অধ্যক্ষ কিৰিট ভাঞ্চালীয়ে কয় যে উদ্যোগটোৱে কম কেৰেটৰ গহনা ক্ৰয় আৰু নতুন সোণ ক্ৰয় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পুৰণি সোণৰ বিনিময় কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । কিন্তু ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে সকীয়াই দিছে যে অধিক শুল্কই আমদানি কমকৈ হ্ৰাস কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে খৰচ বৃদ্ধি কৰিব ।

জিজেইপিচিয়ে কয় যে ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে এতিয়া শুল্কমুক্ত সোণৰ বাবে বহু বেছি বেংক গ্যেৰাণ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্মুখীন হ'ব, যিয়ে কাৰ্যকৰী মূলধনক গুৰুতৰভাৱে বাধা দিব পাৰে আৰু ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।

এই পদক্ষেপে ঘৰুৱা পৰম্পৰা আৰু বিয়াৰ খৰচতো প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ মহাৰাষ্ট্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ লক্ষণীয় হ'ব । কিয়নো ৰাজ্যখনত মে'ৰ মাজভাগৰ পৰা জুনৰ মাজভাগলৈ এক উৎসৱ পালন কৰা হয় । য'ত ৰূপ উপহাৰ দিয়াটো বহুদিনীয়া পৰম্পৰা । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা নেহা গায়কৱাড়ে কয় যে ৰূপৰ দাম বৃদ্ধিৰ ফলত তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে পৰম্পৰাগত উপহাৰ ক্ৰয় কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । অৱশ্যে মাতৃ গৌৰী যাদৱে কয় যে পৰিয়ালটোৱে তথাপিও এটা সৰু ৰূপ মুদ্ৰা ক্ৰয় কৰি হ'লেও এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।

উল্লেখ্য যে চীনৰ পিছতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম সোণৰ আমদানিকাৰক হৈছে ভাৰত । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৫-২৬ চনত সোণৰ আমদানি ২৪ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ মূল্য ৭১.৯৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে । আনহাতে ৰূপৰ আমদানিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

