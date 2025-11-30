ETV Bharat / business

এতিয়াৰে পৰা হোৱাটচএপৰ দৰে মেছেজিং এপে কেৱল সক্ৰিয় চিমতহে কাম কৰিব, কঠোৰ দূৰ সংযোগ বিভাগ

দূৰ সংযোগ বিভাগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা । যি নিৰ্দেশনাই প্ৰভাৱ পেলাব হোৱাটছএপ, টেলিগ্ৰাম, ছিগনেল, আৰাট্টাই, স্নেপচাট, শ্বেয়াৰচাট, জিঅ’চাট আৰু জৌছকে ধৰি অন্যান মেছেজিং এপত ।

Messaging apps like Whatsapp to work only with active sim DoT tightens cyber norms
মেছেজিং এপৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ দূৰ সংযোগ বিভাগ (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 30, 2025 at 2:21 PM IST

নতুন দিল্লী: এপ ভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা, যেনে হোৱাটছএপ, ছিগনেল, টেলিগ্ৰাম, আদি ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যাতে সক্ৰিয় চিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তেহে এপসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াক সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰই ।

ভাৰতত এপ ভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰা সকলো কোম্পানীকে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ১২০ দিনৰ ভিতৰত দূৰসংযোগ বিভাগক ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । বিভাগটোৱে সকীয়াই দিয়ে যে নীতি-নিয়ম মানি চলাত ব্যৰ্থ হ’লে দূৰসংযোগ আইন-২০২৩, টেলিকম চাইবাৰ সুৰক্ষা নিয়ম আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনসমূহৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

এই নিৰ্দেশনাই ভাৰতত হোৱাটছএপ, টেলিগ্ৰাম, চিগনেল, আৰাট্টাই, স্নেপচাট, শ্বেয়াৰচাট, জিঅ’চাট, জৌছকে ধৰি মেছেজিং এপৰ ​প্ৰভাৱ পেলাব ।কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশনাৰ উদ্দেশ্য হ’ল এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা এপসমূহ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ডিভাইচত চিম থাকিলেহে আৰু সক্ৰিয় হ’লেহে কাম কৰিব ।

২৮ নৱেম্বৰত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি টেলিকম বিভাগে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে কিছুমান এপ, যিয়ে নিজৰ গ্ৰাহক/ব্যৱহাৰকাৰীক চিনাক্তকৰণৰ বাবে বা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ম'বাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । সেইবোৰে ব্যৱহাৰকাৰীক উক্ত প্লেটফৰ্ম বা এপটো চলি থকা ডিভাইচটোৰ ভিতৰত থকা চিমৰ উপলব্ধ নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ সেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

নিৰ্দেশনাটোত কোৱা হয়, "এই নিয়মে টেলিকম চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । কাৰণ ইয়াক দেশৰ বাহিৰৰ পৰা চাইবাৰ জালিয়াতি কৰিবলৈ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।” দূৰ সংযোগ বিভাগে দৃঢ়তাৰে কয়,"টেলিকমিউনিকেচন চিনাক্তকৰ্তাৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰিবলৈ আৰু টেলিকম পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ অখণ্ডতা আৰু সুৰক্ষা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এপভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।"

নিৰ্দেশনাত কোৱা হয়, "টেলিকমিউনিকেচন বিভাগে, নিয়মৰ অধীনত ইয়াক প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি, ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতত গ্ৰাহক/ব্যৱহাৰকাৰীক চিনাক্তকৰণৰ বাবে বা সেৱা প্ৰদান বা প্ৰদানৰ বাবে ম'বাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা এপভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰা টিআইইউই (telecommunication identifiers user entity)সমূহক এই নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰাৰ ৯০ দিনৰ ভিতৰত নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে যে এপভিত্তিক যোগাযোগ সেৱাসমূহ চিমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ।"

নিৰ্দেশনাটোত লগতে কয়, "ডিভাইচটোত ইনষ্টল কৰা চিম কাৰ্ড, যি গ্ৰাহক/ব্যৱহাৰকাৰীক চিনাক্তকৰণৰ বাবে বা সেৱা প্ৰদানৰ বাবে ব্যৱহৃত ম'বাইল নম্বৰৰ সৈতে জড়িত, যাৰ ফলত সক্ৰিয় চিম অবিহনে এপটো ব্যৱহাৰ কৰাটো যাতে অসম্ভৱ হৈ পৰে সেয়া সুনিশ্চিত কৰক ।"

৯০ দিনৰ ভিতৰত এপটোৰ যিকোনো ৱেব সংস্কৰণে ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অন্ততঃ এবাৰ ব্যৱহাৰকাৰীক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিব লাগিব । তাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা QR ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি ডিভাইচটো পুনৰ লিংক কৰি পুনৰ চাইন ইন কৰিব পাৰিব ।

নিৰ্দেশনাটোত লগতে কোৱা হয়, "এই নিৰ্দেশনাসমূহ জাৰি কৰাৰ ৯০ দিনৰ ভিতৰত নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে মোবাইল এপৰ ৱেব সেৱাৰ তথ্য উপলব্ধ হয়, তেন্তে সময়ে সময়ে লগ আউট কৰা হ’ব (৬ ঘণ্টাৰ পিছত নহয়) আৰু ব্যৱহাৰকাৰীক QR ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি ডিভাইচটো পুনৰ সংযোগ কৰাৰ সুবিধাৰ অনুমতি দিব লাগিব ।” ইয়াৰ উপৰিও এই নিৰ্দেশনাসমূহ তৎক্ষণাত বলবৎ কৰা হ'ব আৰু দূৰ সংযোগ বিভাগে সংশোধন বা প্ৰত্যাহাৰ নকৰালৈকে বলবৎ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

