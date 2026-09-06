তাদেপল্লিগুডেমত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ ১৩৪ সংখ্যক শাখা উদ্বোধন
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৪২ নং শাখা মুকলি ।
Published : September 6, 2026 at 2:56 PM IST
তাদেপল্লিগুডেম (অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ) : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা আগষ্টত মাৰ্গদৰ্শী ফাইনেন্সিয়াৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদন নাকচ কৰাৰ পিচতেই মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডে শনিবাৰে ১৩৪ সংখ্যক শাখাটো উদ্বোধন কৰে । এই শাখাটো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম গোদাৱৰী জিলাৰ তাদেপল্লিগুডেমত মুকলি কৰা হয় । এই অঞ্চলটোৰ গ্ৰাহকৰ মাজলৈ ইয়াৰ সেৱাসমূহ উপলব্ধ কৰিবলৈ শাখাটো মুকলি কৰে ।
এই শাখাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পাথুৰি সত্যনাৰায়ণে । টাডেপল্লিগুডেম শাখাটো হৈছে কোম্পানীটোৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৪২ নং শাখা ।
এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সত্যনাৰায়ণে কয় যে মাৰ্গদৰ্শীয়ে সময়ে সময়ে গ্ৰাহকৰ আশা আৰু আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰি আহিছে । মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সংগঠনটোৱে লাখ লাখ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সহায়ৰ উৎস হৈ পৰিছে । জনসাধাৰণৰ আৰ্থিক আকাংক্ষাক বাস্তৱায়িত কৰাত সহায় কৰাৰ বাবেই সংগঠনটোৱে কাম কৰি থকা বুলি তেওঁ মন্তব্য় কৰে । শিক্ষা আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি পোৱা চহৰ তাদেপল্লিগুডেমত এটা শাখা মুকলি কৰি মাৰ্গদৰ্শী আনন্দিত হোৱা বুলিও তেওঁ কয় ।
দুগৰাকী গ্ৰাহকে দিয়া চিট ফাণ্ডেৰেই এই নতুন শাখাটোৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সত্যনাৰায়ণে । এই গ্ৰাহক দুগৰাকী হৈছে নাৰায়ণ শ্ৰীদেৱী আৰু ৰামা ৰাও । সত্যনাৰায়ণ আৰু মাৰ্গদৰ্শীৰ অন্যান্য প্ৰতিনিধিসকলে আমানত ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু তেওঁলোকক ৰচিদ প্ৰদান কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানটোত তাদেপল্লিগুডেমৰ বিধায়ক বলিছেট্টী শ্ৰীনিবাসেও অংশগ্ৰহণ কৰে । বিধায়কগৰাকীয়ে এই নতুন শাখাটো পৰিদৰ্শন কৰি চহৰখনত মাৰ্গদৰ্শীৰ সেৱা সম্প্ৰসাৰণক আদৰণি জনায় ।
বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে ৰামোজী ৰাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা মাৰ্গদৰ্শীয়ে জনসাধাৰণৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীয়ে মাৰ্গদৰ্শীক আগুৱাই নিছে । তেওঁ টাডেপল্লিগুডেমৰ বাসিন্দাসকলক সংস্থাটোৱে আগবঢ়োৱা সেৱাসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা গ্ৰাহকসকলে মাৰ্গদৰ্শীয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰতে এটা শাখা মুকলি কৰাত তেওঁলোক সুখী হোৱা বুলি কয় । এই মুকলি অনুষ্ঠানতেই কেইবাগৰাকী গ্ৰাহকে কয় যে তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি মাৰ্গদৰ্শী চিটত বিনিয়োগ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্গদৰ্শীৰ সেৱাসমূহ উপযোগী বুলিও কয় এইসকল গ্ৰাহকে । তেওঁলোকে কয় যে বৰ্তমানলৈকে টাডেপল্লিগুডেমৰ গ্ৰাহকে কোম্পানীটোৰ সেৱাসমূহ লাভ কৰিবলৈ এলুৰু বা ৰাজহমুণ্ড্ৰিলৈ যাবলগীয়া হৈছিল যদিও নতুন শাখাটোৱে লেনদেন আৰু অন্যান্য সেৱাসমূহ অধিক সুবিধাজনক কৰি তুলিব ।
উল্লেখ্য় যে মাৰ্গদৰ্শীয়ে ১৯৬২ চনত হায়দৰাবাদৰ হিমায়ত নগৰত প্ৰথম শাখাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকত নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । সংস্থাটোৱে কয় যে মাৰ্গদৰ্শীৰ চিট ফাণ্ড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণৰ নেতৃত্বত পেছাদাৰী দায়বদ্ধতা, নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱা আৰু বিত্তীয় অনুশাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি নিজৰ কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:মাৰ্গদৰ্শীৰ এমডি শৈলজা কিৰণলৈ অধ্যাপিকা জে ফিলিপ মহিলা নেতৃত্ব বঁটা