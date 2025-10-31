১ নৱেম্বৰৰ পৰা হ’ব বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন; আপোনাৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব জানি লওক
নতুন মাহৰ পহিলা দিনটোত প্ৰতিবাৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে । এইবাৰ নৱেম্বৰ মাহত কি কি পৰিৱৰ্তন আহিব জানিবলৈ পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : October 31, 2025 at 8:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: শনিবাৰে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথমটো দিন । নতুন মাহ এটা অহাৰ লগে লগে লৈ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনো । এই পৰিৱৰ্তনে সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন আৰু পকেটতো বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলায় ।
এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্টসহ বিভিন্ন নিয়ম সন্নিৱিষ্ট আছে ।
এইবাৰ কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব জানো আহক
সলনি হ'ব গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য
চৰকাৰী গেছ কোম্পানীয়ে প্ৰতিমাহৰ প্ৰথম দিনাই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম আপডেট কৰে । এইবাৰ ১ নৱেম্বৰ শনিবাৰে নতুন মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব ।
গেছ কোম্পানীসমূহে সঘনাই বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সংশোধন কৰে । ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ ঘৰুৱা বাজেটত পৰে । ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰি ।
উল্লেখ্য যে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা কোম্পানীসমূহে বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য সলনি কৰি আহিছে । অৱশ্যে ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম সুস্থিৰ হৈ আছে । শনিবাৰে গেছৰ মূল্যত কি পৰিৱৰ্তন ঘটে সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।
চি এন জি আৰু পি এন জিৰ মূল্যও হ’ব সংশোধন
ইয়াৰ পিছৰ পৰিৱৰ্তনটো হৈছে চি এন জি আৰু পি এন জিৰ মূল্য সম্বন্ধীয় । এল পি জি গেছৰ মূল্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ উপৰি গেছ কোম্পানীসমূহে এয়াৰ টাৰ্বাইন ইন্ধন (এ টি এফ)ৰ মূল্যও সংশোধন কৰে । যদি মূল্যৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে বিমান ভাৰাত প্ৰভাৱ পেলাব । কোম্পানীসমূহে চি এন জি আৰু পি এন জিৰ নতুন মূল্যও প্ৰকাশ কৰে ।
সলনি হ’ব ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰো নিয়ম
তৃতীয় নিয়মটো এছ বি আই কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত । যদি আপুনি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ ঋণদাতা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰী তেন্তে সাৱধান হওক । এই পৰিৱৰ্তনসমূহে আপোনাৰ পকেটকো প্ৰভাৱিত কৰিব । নতুন নিয়ম অনুসৰি, অসুৰক্ষিত কাৰ্ডৰ পৰা প্ৰায় ৩.৭৫% চাৰ্জ লোৱা হয় ।
থাৰ্ড পাৰ্টী এপৰ জৰিয়তে যদি আপোনাৰ সন্তানৰ স্কুল বা কলেজৰ মাচুল পৰিশোধ কৰে তেন্তে শনিবাৰৰ পৰা ১% অতিৰিক্ত চাৰ্জ লোৱা হ’ব । আনহাতে, যদি পি অ’ এছ মেচিনৰ জৰিয়তে পেমেণ্ট কৰে তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নাথাকিব ।
ইয়াৰ উপৰি এছ বি আই ক্ৰেডিট কাৰ্ড থকাসকলে ১ হাজাৰতকৈ অধিক ৱালেট লোড কৰাৰ বাবে ১% মাচুল দিব লাগিব । চেকযোগে ধন পৰিশোধ কৰিলে ২০০ টকা খৰচ হ’ব ।
একাউণ্টত ৰাখিব পাৰিব চাৰিজন মনোনীত ব্যক্তি (নমিনী)
চতুৰ্থ পৰিৱৰ্তনটোৱেই হৈছে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আৰু ই বেংকিং খণ্ডৰ সৈতে জড়িত । ২০২৫ চনৰ ১ নৱেম্বৰ শনিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া এই নিয়ম নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা বেংকৰ গ্ৰাহকে নিজৰ একাউণ্ট আৰু লকাৰৰ বাবে চাৰিজনলৈকে মনোনীত ব্যক্তি (নমিনী) নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব । উল্লেখ্য যে বেংকৰ গ্ৰাহকে প্ৰতিজন মনোনীত ব্যক্তিৰ অংশও নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব, য’ত প্ৰতিজন মনোনীত ব্যক্তিয়ে কিমান লাভ কৰিব সেইটোও নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব ।
আধাৰ কাৰ্ডৰ নিয়মতো পৰিৱৰ্তন
চলিত বছৰৰ ১ নৱেম্বৰৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত নিয়মবোৰো সলনি হ’ব । আপডেট প্ৰক্ৰিয়া সৰল কৰাৰ বাবে ইউ আই ডি এ আয়ে অহৰহ কাম কৰি আছে । অহা মাহৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ নাম, ঠিকনা, জন্ম তাৰিখ আৰু যোগাযোগ নম্বৰ অনলাইনত আপডেট কৰিব পাৰিব ।
নতুন পৰিৱৰ্তনৰ অধীনত এতিয়া ডাটাবেছৰ পৰা পেন কাৰ্ড, পাছপ’ৰ্ট, ৰেচন কাৰ্ড, এম এনৰেগা আৰু স্কুলৰ ৰেকৰ্ড স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা যাব । কোনো নথি-পত্ৰ আপলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব ।