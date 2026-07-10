মাজুলীত মাকৈ খেতিৰ বিপ্লৱ: বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিৰ পথত নদীদ্বীপৰ সোণালী মাকৈ
গোমধান খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে মাজুলীৰ এজন যুৱ খেতিয়ক । নিজৰ লগতে প্ৰায় 500 লোকক দিছে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট ৷
Published : July 10, 2026 at 5:12 PM IST
মাজুলী: সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলীৰ বুকুত এতিয়া কৃষি বিপ্লৱৰ নতুন জোৱাৰ । নদীদ্বীপটোৰ উৰ্বৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া মাজুলীৰ এজন যুৱ খেতিয়কে মাকৈ খেতিৰ স্বাৱলম্বনৰ নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰিছে। কেৱল থলুৱা বজাৰতে নহয়, এতিয়া মাজুলীৰ মাকৈ গুৱাহাটী হৈ পোনপটীয়াভাৱে গুজৰাটৰ দৰে উদ্যোগ প্ৰধান ৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি হ’ব।
মাজুলীৰ চৰ-চাপৰিৰ মাটিত এতিয়া সোণালী মাকৈৰ লহপহীয়া সম্ভাৰ । নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই খেতিৰ অন্তত এতিয়া যুৱ খেতিয়কগৰাকী মাকৈ সংগ্ৰহ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেওঁ পথাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মাকৈসমূহ এতিয়া বিশেষ পদ্ধতিৰে শুকুৱাই মেচিনৰ সহায়ত দানা উলিওৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
১২ ৰ পৰা ১৪ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত ইয়াৰ আৰ্দ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এই মাকৈসমূহ পেকেটিঙৰ বাবে সাজু কৰা হ'ব।
যদিও প্ৰতিকূল বতৰ আৰু ড্ৰায়াৰৰ অভাৱৰ বাবে যুৱ খেতিয়কগৰাকী কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তথাপিও বৰ্তমানৰ ফলাফলক লৈ তেওঁ যথেষ্ট আশাবাদী । তেওঁ জনোৱা মতে, এই মাকৈসমূহ গুৱাহাটীৰ ফেক্টৰী হৈ গুজৰাটৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ বেবী ফুড, কেলগ্ছ কৰ্ণফ্লেক্স আৰু কৰ্ণফ্লৰ প্ৰস্তুত কৰা উদ্যোগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।
যুৱ খেতিয়কগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কেৱল সংস্থাপনৰ পথেই নহয়, কৃষি বিভাগৰ সহযোগত যদি মাজুলীৰ ২০-২৫ হাজাৰ বিঘা মাটিত মাকৈ খেতি কৰা হয়, তেন্তে ভৱিষ্যতে মাজুলীতেই এটা ডাঙৰ ইথানল উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলা মাজুলীৰ থলুৱা যুৱক-যুৱতীসকলে নিজৰ মাটিতেই সংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বৰ্তমান মই প্ৰায় 500 গৰাকী পুৰুষ-মহিলাক সংস্থাপন প্ৰদান কৰিছো ৷ আনাগত সময়ত প্ৰায় 2000 লোকক কৰ্ম সংস্থাপন প্ৰদান কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী ৷’’