চাকৰিৰ সন্ধানত আছে নেকি ? NCS ONE পৰ্টেলে আগবঢ়োৱা চাকৰি-কেৰিয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন এতিয়া গুৱাহাটীতো উপলব্ধ
নেচনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল হৈছে চাকৰিকে ধৰি কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় সকলো সেৱা একেলগে লাভ কৰাৰ এক অন্যতম মাধ্যম ।
Published : November 25, 2026 at 3:32 PM IST
নতুন দিল্লী : চাকৰিৰ সুযোগৰ সন্ধানত থকা লোকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিছে নেচনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ (the National Career Service, NCS) নামৰ এটা পৰ্টেল । এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মটোত ভইচ বট (Voice Bot), চ্যাট বট (Chat Bot) আৰু অকুপেচনেল শ্বৰ্টেজ ইনডেক্সৰ (Occupational Shortage Index, OSI) লগতে ই-শ্ৰম (e-Shram) জীৱিকা প্ৰফাইল মডিউলৰ সুবিধা সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
চাকৰিপ্ৰত্যাশীক চাকৰিৰ সন্ধান কৰাত সহায় কৰিবলৈ, বিভিন্ন কোম্পানীৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আৰু নিজৰ নিৰ্দিষ্ট দক্ষতা অনুসৰি কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্লেটফৰ্মটো আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ই শ্ৰমিকসকলক শ্ৰম বজাৰৰ তথ্য, কেৰিয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডব্যই 'নেচনেল কেৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ (NCS) ওৱান পৰ্টেল’ মুকলি কৰিছে । চাকৰি বিচৰা এপসমূহ, কৰ্প'ৰেট প্লেটফৰ্ম, ৰাজ্যিক নিয়োগ পৰ্টেল, ব্যক্তিগত চাকৰিৰ প্লেটফৰ্ম আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক এক উমৈহতীয়া নেটৱৰ্কৰ অধীনলৈ অনাৰ উদ্দেশ্যে এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰা হৈছে ।
কেৰিয়াৰ লাউঞ্জ কি ?
চৰকাৰে জয়পুৰ, লুধিয়ানা, ভুৱনেশ্বৰ, কানপুৰ, বেংগালুৰু, বাৰাণসী, হায়দৰাবাদ আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি আঠখন চহৰত 'কেৰিয়াৰ লাউঞ্জ' (Career Lounges) স্থাপন কৰিছে । যুৱক-যুৱতীসকলক কেৰিয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন, দক্ষতা মূল্যায়ন, প্ৰশিক্ষণ আৰু সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশৰ নিয়োগ কাৰ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত ২০০টা 'কেৰিয়াৰ লাউঞ্জ' খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এই কেন্দ্ৰসমূহে কেৰিয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন আৰু যোগ্যতাৰ মূল্যায়ন, দক্ষতা মূল্যায়ন আৰু পৰামৰ্শ, নিয়োগযোগ্যতাৰ প্ৰশিক্ষণ, উদ্যোগৰ সৈতে মত বিনিময়, ইণ্টাৰ্নশ্বিপ আৰু এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপৰ সুযোগ তথা চাকৰি সংস্থাপনৰ সহায়কে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াব ।
আবেদনকাৰীসকলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ, বিশ্বৰ শ্ৰম বজাৰৰ ধাৰা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ভাষা তথা আন্তঃসাংস্কৃতিক প্ৰস্তুতিকে ধৰি বৃত্তিগত মানদণ্ডৰ বিষয়ে জনাৰ সুযোগ লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব ।
এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মটোৱে ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ চাকৰি, অনলাইন আৰু অফলাইন নিয়োগ মেলাৰ তথ্য, চাকৰি অনুসন্ধান আৰু সংযোগ, কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শ, বৃত্তিমূলক মাৰ্গদৰ্শন, দক্ষতা বিকাশৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু দক্ষতা/প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ তথ্য আদি কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়ায় ।
NCS ONE পৰ্টেল: OSI কি ?
NCS ONE পৰ্টেলৰ OSI (Occupational Shortage Index) সুবিধাটোৱে শ্ৰম বজাৰৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজত থকা ব্যৱধান মূল্যায়ন কৰে । ই চাকৰি বিচৰাসকলক সঠিক তথ্যৰ ভিত্তিত নিজৰ কেৰিয়াৰ বাছনি কৰাত সহায় কৰিব । লগতে ই নিয়োগকৰ্তাসকলক কৰ্মীৰ অভাৱ চিনাক্ত কৰাত আৰু নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰাত; শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উদ্যোগৰ চাহিদা অনুসৰি দক্ষতা বিকাশ, পুনৰ দক্ষতা আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিৰ পাঠ্যক্ৰম সজোৱাত; আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক নিযুক্তি তথা দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক পদক্ষেপ লোৱাত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
ই-শ্ৰম জীৱিকা প্ৰফাইলে এজন শ্ৰমিকৰ জীৱিকাৰ সবিশেষ তথ্যৰ লগতে পাঁচটা মূল সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ হিচাপ ৰাখে, যাক সামূহিকভাৱে ‘পঞ্চ সুৰক্ষা’ বুলি জনা যায় । ইয়াৰ ভিতৰত খাদ্য সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য বীমা, জীৱন বীমা, দুৰ্ঘটনা আৰু দিব্যাংগ সুৰক্ষা তথা পেঞ্চনৰ সুবিধা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, আৰম্ভণিৰে পৰা NCS পৰ্টেলত ৬.৬৪ কোটিতকৈও অধিক চাকৰি বিচৰা লোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে, যাৰ ভিতৰত এই বছৰ ১৫ আগষ্টলৈকে ২.৮৯ কোটি সক্ৰিয় চাকৰি প্ৰাৰ্থী আছে । পৰ্টেলটো আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা ১০.০৫ কোটিতকৈও অধিক খালী পদৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত এই বছৰ ১৫ আগষ্টলৈকে ১৭.৬৮ লাখ সক্ৰিয় খালী পদ আছে ।
পৰ্টেলটোক ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক অনুকূল কৰিবলৈ আৰু শেহতীয়া প্ৰযুক্তিৰে উন্নত কৰিবলৈ NCS পৰ্টেলত ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যৱস্থা আৰু মুক্ত-গাঁথনিৰ (open-architecture) প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উন্নীতকৰণ এক নিৰন্তৰ তথা গতিশীল প্ৰক্ৰিয়া ।
এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “সময়ৰ লগে লগে সলনি হোৱা প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আৰু শেহতীয়াকৈ উপলব্ধ প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ পৰ্টেলটোৰ উন্নীতকৰণ আৰু নৱীকৰণ কৰা হয় । এই উন্নীতকৰণসমূহৰ ভিতৰত বিভিন্ন চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত চাকৰি তথা দক্ষতা বিকাশৰ পৰ্টেলৰ সৈতে সংযোগ, উন্নত এআই-ভিত্তিক সুবিধা (যেনে বুদ্ধিমত্তাপূৰ্ণ চাকৰিৰ সংযোগ, এআই দক্ষতাৰ ব্যৱধান বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিৰ পৰামৰ্শ, এআই সাক্ষাৎকাৰ প্ৰশিক্ষক, দোভাষীৰ জৰিয়তে বহুভাষিক সমৰ্থন আদি), চাকৰি বিচৰাসকল আৰু নিয়োগকৰ্তাসকলৰ বাবে ক্লাউড-ভিত্তিক এপ্লিকেচন, শক্তিশালী সত্যাপন (verification) ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ অধিক সহজ তথা সুবিধাজনক কৰি তুলিবলৈ এটা মোবাইল এপ্লিকেচন মুকলি কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।”
এই NCS পৰ্টেলটোক উদ্যম (Udyam), ই-শ্ৰম (eShram), স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল হাব (Skill India Digital Hub), EPFO, ESIC, MHRD, ডিজিলকাৰ (DigiLocker) আদিৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ইয়াক কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ, কৰ্মচাৰী বাছনি আয়োগ, কৃষি বিজ্ঞানী নিযুক্তি বোৰ্ড, ৰে’লৱে নিযুক্তি বোৰ্ড আদি চৰকাৰী নিযুক্তি সংস্থাসমূহৰ সৈতেও সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ে APNA, ছুইগী, ৰেপিডো, জ’মেটো, আমাজন, TCS iON, কুইকাৰ (Quikr) আৰু ফাউণ্ডইটৰ (FoundIt/Monster) দৰে বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে কেইবাখনো বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে ।