মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ : বিগত ৩০ বছৰত কোনটো এছআইপিয়ে সৰ্বাধিক ৰিটাৰ্ণ দিছে ?
দীৰ্ঘম্যাদী এছআইপিৰ বাবে কোনটো আটাইতকৈ ভাল ? হোৱাইটঅ’ক কেপিটেল মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এক বিশ্লেষণে কি দেখুৱাইছে চাওঁ আহক ।
Published : November 16, 2026 at 3:51 PM IST
নতুন দিল্লী: আপুনি যদি এটা 'ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন' বা এছআইপি (SIP) আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু বৃহৎ কোম্পানী, মজলীয়া কোম্পানী তথা ক্ষুদ্ৰ কোম্পানীৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লাভ বা ৰিটাৰ্ণক লৈ দোমোজাত আছে, তেন্তে 'হোৱাইটঅ’ক কেপিটেল মিউচুৱেল ফাণ্ড'-এ (WhiteOak Capital Mutual Fund) বিগত ৩০ বছৰৰ বজাৰৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত কৰা এক বিশ্লেষণে আপোনাক সঠিক পথ দেখুৱাব পাৰে ।
মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 'নিফটি মিডকেপ ১৫০ টিআৰআই' (Nifty Midcap 150 TRI), 'নিফটি স্মলকেপ ২৫০ টিআৰআই' (Nifty Smallcap 250 TRI) আৰু 'নিফটি ১০০ টিআৰআই'ৰ (Nifty 100 TRI) প্ৰদৰ্শনৰ তুলনা কৰি এছআইপি বিশ্লেষণৰ এক বিতং প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে ।
ওপৰত উল্লেখ কৰা সূচকাংকসমূহৰ ৰিটাৰ্ণসমূহে ক্ৰমে লাৰ্জ-কেপ (বৃহৎ কোম্পানী), মিড-কেপ (মজলীয়া কোম্পানী) আৰু স্মল-কেপ (ক্ষুদ্ৰ কোম্পানী) ফাণ্ডসমূহৰ মানদণ্ড হিচাপে কাম কৰে । কেইবা দশক ধৰি চলি অহা এই পুৰণি তথ্যসমূহে বিনিয়োগকাৰীসকলক এই তিনিওটা শ্ৰেণীৰ বজাৰ মূলধনৰ প্ৰদৰ্শন সম্পৰ্কে সঠিক ধাৰণা লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
মিউচুৱেল ফাণ্ড প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ১৯৯৬ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ২০২৬ চনৰ অক্টোবৰ মাহলৈকে তিনিওটা মানদণ্ড সূচকাংকৰ ৰিটাৰ্ণ (XIRR) তুলনা কৰি এই তথ্য প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰে প্ৰথমটো পৰ্যবেক্ষণ বা তথ্য ২০১৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল ।
আমি সকলোৱে জানো যে এটা সাধাৰণ লাৰ্জ-কেপ শ্বেয়াৰ সাধাৰণতে এটা স্মল আৰু মিড-কেপ শ্বেয়াৰৰ তুলনাত কম অস্থিৰ বা বজাৰৰ উঠা-নমা কম হয় আৰু ই বিনিয়োগৰ পুঁজিক স্থিৰতা প্ৰদান কৰে ।
অৱশ্যে, স্মল আৰু মিড-কেপ (SMID) খণ্ডসমূহে দীৰ্ঘম্যাদী সময়ত অধিক বৃদ্ধিৰ বহুতো সুযোগ আগবঢ়াব পাৰে । অধ্যয়নটোত প্ৰকাশ পাইছে যে তিনিওটা বজাৰ মূলধন শ্ৰেণীৰ ভিতৰত দীৰ্ঘম্যাদী এছআইপি পদ্ধতিৰে বিনিয়োগ কৰিব বিচৰা বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে 'মিড-কেপ' খণ্ডটো এটা অতি ভাল বিনিয়োগৰ বিকল্প আছিল । হোৱাইটঅ’ক কেপিটেল মিউচুৱেল ফাণ্ডে ইয়াৰ বিশ্লেষণাত্মক প্ৰতিবেদনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ।
লাৰ্জ-কেপ, মিড-কেপ আৰু স্মল-কেপ এছআইপি ৰিটাৰ্ণৰ তুলনা
|লাৰ্জ-কেপ (Nifty 100 TRI)
|মিড-কেপ (Nifty Midcap 150 TRI)
|স্মল-কেপ (Nifty Smallcap 250 TRI)
|১৩.০০%
|১৭.৬২%
|১৫.০২%
|১৩.৩৫%
|১৮.৩৩%
|১৫.৬২%
|৪.২৬%
|৫.৯৩%
|-০.৪৬%
|১৭.০৫%
|২৩.৫৮%
|২২.৩৮%
|১০০%
|১০০%
|৯৯%
|৯৪%
|৯৮%
|৮৮%
|৭২%
|৯৬%
|৮০%
|১৪%
|৮১%
৫৮%
তথ্যই দেখুৱাইছে যে মিড-কেপ ফাণ্ডসমূহে সৰ্বাধিক ১৭.৬২% গড় লাভ বা ৰিটাৰ্ণ প্ৰদান কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে । স্মল-কেপ ফাণ্ডসমূহ ১৫.০২% ৰিটাৰ্ণৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থানত আৰু লাৰ্জ-কেপ ফাণ্ডসমূহ ১৩% ৰিটাৰ্ণৰ সৈতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্থানত আছে ।
এছআইপিৰ বাবে আদৰ্শ বিনিয়োগৰ সময়সীমা কিমান ?
অধ্যয়নটোত এছআইপিৰ বাবে আদৰ্শ বিনিয়োগৰ সময়সীমা সম্পৰ্কেও পৰীক্ষা কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অতীতত শ্বেয়াৰ বজাৰ এক অস্থিৰ বিনিয়োগৰ মাধ্যম হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । কিন্তু অধ্যয়নটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিনিয়োগকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বিনিয়োগৰ সময়সীমা যিমানেই বৃদ্ধি কৰে, সিমানেই এই অস্থিৰতা অৰ্থাৎ ৰিস্ক বা উঠা-নমা হ্ৰাস পায় ।
বিনিয়োগৰ সময়সীমা অনুসৰি এছআইপি ৰিটাৰ্ণৰ তুলনা
|ৰিটাৰ্ণ
|৩ বছৰৰ এছআইপি
|৫ বছৰৰ এছআইপি
|৮ বছৰৰ এছআইপি
|১০ বছৰৰ এছআইপি
|১২ বছৰৰ এছআইপি
|১৫ বছৰৰ এছআইপি
|সৰ্বাধিক লাভ
|৫৫.৫৬%
|৫০.০৫%
|৩৬.০০%
|২৯.৮০%
|২১.৭২%
|১৮.১৮%
|সৰ্বনিম্ন লাভ
|-২৪.৫৯%
|-৯.৪৮%
|৩.০৩%
|৪.৫৭%
|৬.২২%
|৭.৩০%
|গড় লাভ
|১৫.৩৫%
|১৪.৯৩%
|১৫.৮৫%
|১৫.৪৬%
|১৪.৫১%
|১৪.১১%
|মধ্যম লাভ
|১৩.৯৪%
|১৩.২৭%
|১৩.৮৯%
|১৪.১৭%
|১৩.৯২%
|১৩.৯৬%
|ধনাত্মক ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ হাৰ
|৮৭%
|৯২%
|১০০%
|১০০%
|১০০%
|১০০%
|৮% তকৈ বেছি ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ হাৰ
|৭১%
|৮১%
|৯৮%
|৯৯%
|১০০%
|৯৯%
|১০% তকৈ বেছি ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ হাৰ
|৬৫%
|৭৩%
|৯০%
|৯৫%
|৯৮%
|৯৮%
|১২% তকৈ বেছি ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ হাৰ
|৫৭%
|৬০%
|৭২%
|৭৯%
|৭৬%
|৮৯%
(ঘোষণা : এই প্ৰবন্ধটো কেৱল তথ্যৰ উদ্দেশ্যেহে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । শ্বেয়াৰ বজাৰ, আইপিঅ’, মিউচুৱেল ফাণ্ড বা বজাৰৰ সৈতে জড়িত যিকোনো আঁচনিত কৰা বিনিয়োগ মূলধনী বজাৰৰ বিপদাশংকাৰ অধীনত থাকে । যিকোনো বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনাৰ বিত্তীয় উপদেষ্টাৰ পৰামৰ্শ লওক । ইটিভি ভাৰতে কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান নকৰে ।)