বিনিয়োগ আঁচনি পিপিএফ আৰু কেভিপিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?

বিনিয়োগ আঁচনি পিপিএফ আৰু কেভিপিৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?
কেভিপি আঁচনি হৈছে ১৯৮৮ চনত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিনিয়োগ আঁচনি । চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন এক আঁচনি হৈছে পিপিএফ...
Published : November 9, 2026 at 4:39 PM IST
নতুন দিল্লী : ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে বহু লোকে নিৰাপদ বিনিয়োগৰ আঁচনিৰ সন্ধান কৰে । সেইসকলৰ বাবে চৰকাৰৰ অধীনত পৰিচালিত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লাভজনক সঞ্চয় আঁচনি আছে । তাৰ ভিতৰত অতি জনপ্ৰিয় আঁচনি হৈছে কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ (কেভিপি) আৰু পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড (পিপিএফ) ।
ভাৰতীয়সকলে এই দুই আঁচনিক নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত বিনিয়োগ পৰিকল্পনা বুলি বিশ্বাস কৰে । বিশেষকৈ বজাৰৰ বিভিন্ন বিপদাশংকাৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰি বুলি কোৱা হয় । এই আঁচনিত নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰত বিনিয়োগৰ সুবিধা আছে ।
পিপিএফ
পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড হৈছে চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দীৰ্ঘম্যাদী সঞ্চয় আঁচনি । য'ত কৰৰ সুবিধাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট সুতৰ হাৰ প্ৰদান কৰা হয় । নিশ্চিত ৰিটাৰ্ণ আৰু নিৰাপত্তাৰ সৈতে অৱসৰৰ পিছত বা যিকোনো দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যৰ বাবে সঞ্চয় কৰাত সহায় কৰিবলৈ এই আঁচনিখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । যিসকলে নিশ্চিত ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে কম বিপদাশংকাত পাব্লিক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আঁচনিখন সৰ্বোত্তম ।
বিশেষকৈ ভাৰতৰ মানুহৰ আৰ্থিক প্ৰয়োজনীয়তা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰে এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । উল্লেখ্য যে পিপিএফ একাউণ্টত বিনিয়োগ কৰা ধনৰ বজাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই । এই আঁচনিৰ অধীনত বৰ্তমানৰ সুতৰ হাৰ বছৰি ৭.১ শতাংশ ।
পিপিএফৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ-
এই আঁচনিত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতি বিত্তীয় বৰ্ষত ন্যূনতম ৫০০ টকাৰ সৰ্বাধিক ১.৫ লাখ টকালৈকে বিনিয়োগ বা জমা কৰিব পাৰে । যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সৰ্বোত্তম ৰিটাৰ্ণ বিচাৰে তেন্তে ব্যক্তিজনে প্ৰতি মাহৰ ৫ তাৰিখৰ ভিতৰত পিপিএফত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ ৫ তাৰিখ আৰু মাহৰ শেষৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন বেলেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সুত গণনা কৰা হয় ।
ইয়াৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা । আয়কৰ আইনৰ ৮০চি ধাৰাৰ অধীনত বছৰি ১.৫ লাখ টকালৈতে বিনিয়োগৰ ওপৰত কৰ ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰি । লগতে আঁচনিখনত জমা ধনৰ বিপৰীতে লাভ কৰা সুত আৰু শেষ লাভ কৰা ধনৰ ওপৰতো নিৰ্দিষ্ট চৰ্ত অনুসৰি কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা আছে । এই আঁচনিত বিনিয়োগৰ ম্যাদ ১৫ বছৰ । অৱশ্যে পিছত বিনিয়োগকাৰীয়ে সময়সীমা ৫ বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । এজন ব্যক্তিয়ে এবাৰত সম্পূৰ্ণ ধন জমা কৰাৰ লগতে ১২ টা কিস্তিতো ধন জমা কৰাৰ সুবিধা আছে ।
পিপিএফ একাউণ্ট নিৰ্দিষ্ট বেংক অথবা ডাকঘৰত খুলিব পাৰি । একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত বা পিছত মনোনীত ব্যক্তি (nominee) বাছনি কৰা বাধ্যতামূলক । একাউণ্টত চেক, নগদ, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট বা অনলাইন সেৱাৰ জৰিয়তে ধন জমা কৰিব পাৰে ।
যিহেতু ই চৰকাৰৰ সমৰ্থিত আঁচনি সেয়ে বিপদাশংকা নাথাকে আৰু নিশ্চিত ৰিটাৰ্ণ পাব পাৰি । অৱশ্যে জইণ্ট একাউণ্ট খোলাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই ।
কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ (কেভিপি)
কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ (কেভিপি) আঁচনিখন চৰকাৰে ১৯৮৮ চনত আৰম্ভ কৰিছিল । পিপিএফৰ দৰে এই আঁচনিখনো দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় পৰিকল্পনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰে এই আঁচনি কৃষকৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যদিও এতিয়া যিকোনো যোগ্য ব্যক্তিয়ে এই আঁচনিখনত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । চৰকাৰে নিৰাপদ আৰ্থিক ভৱিষ্যতৰ বাবে সঞ্চয় পৰিকল্পনা প্ৰচাৰৰ বাবে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰে ।
বৰ্তমান কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ আঁচনিত বছৰি ৭.৫ শতাংশ সুত প্ৰদান কৰা হয় । বছৰি সুত চক্ৰবৃদ্ধি হাৰত গণনা কৰা হয় । জমা কৰা ধনৰ ৯ বছৰ ৫ মাহত ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হয় । ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বিনিয়োগকাৰীয়ে জমা হোৱা ধনৰ দুগুণ লাভ কৰে । কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ আঁচনিৰ ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পোৱা ধনৰ উৎসৰ পৰা কৰ কৰ্তন কৰা নহয় ।
অনলাইনযোগে কেভিপি আঁচনিত কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিব ?
- প্ৰথম পদক্ষেপ - কিষাণ বিকাশ পত্ৰত অনলাইনযোগে বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগ্ৰহী লোকসকলে ভাৰতীয় ডাক (India Post) ৱেবছাইট বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত লগ ইন কৰিব লাগিব ।
- দ্বিতীয় পদক্ষেপ - পৰৱৰ্তী পদক্ষেপত কিষাণ বিকাশ পাত্ৰ (কেভিপি) বাছনি কৰিব লাগিব ।
- তৃতীয় পদক্ষেপ - কেভিপি প্ৰ-পত্ৰ এ ডাউললোড কৰিব লাগিব ।
- চতুৰ্থ পদক্ষেপ - প্ৰ-পত্ৰখন শুদ্ধকৈ প্ৰয়োজনীয় তথ্যৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ।
- পঞ্চম পদক্ষেপ - মনোনয়ন প্ৰ-পত্ৰ (Nomination Form) পূৰণ কৰি কেৱাইচিৰ নথি-পত্ৰৰ সৈতে বেংক বা ডাকঘৰত জমা দিব লাগিব ।
- ষষ্ঠ পদক্ষেপ - পৰীক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বিনিয়োগকাৰীয়ে ধন নগদ, চেক, পে অৰ্ডাৰ বা ডাকঘৰৰ পৰা পোৱা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে জমা কৰিব পাৰিব ।
অফলাইনত কেভিপি আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব বিচৰাসকলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰিব পাৰে -
- প্ৰথম পদক্ষেপ - ওচৰৰ ডাকঘৰলৈ গৈ কেভিপি আবেদন প্ৰ-পত্ৰ এ সংগ্ৰহ কৰক ।
- দ্বিতীয় পদক্ষেপ - শুদ্ধকৈ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰি জমা দিয়ক ।
- তৃতীয় পদক্ষেপ - কেৱাইচি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰৰ ফটো কপি জমা দিয়ক ।
- চতুৰ্থ পদক্ষেপ - পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিজনে কেভিপি প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
ইপিএফঅ'ৰ ধন : চিকিৎসা জৰুৰীকালীন, বিবাহ, শিক্ষা বা চাকৰি হেৰুৱালে কেনেকৈ উলিয়াব ?