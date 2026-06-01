আমাজন আৰু Gemeco শ্বপত উপলব্ধ কাজিৰঙাৰ সামগ্ৰী

KAZIRANGA COMMUNITY PRODUCTS
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলৰ ইক’ শ্বপ মুকলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 1, 2026 at 10:09 PM IST

তেজপুৰ: কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলে নিজৰ বহুচৰ্চিত ‘‘ইক’ শ্বপ” এতিয়া আমাজন আৰু Government e-Marketplace (GeM)-ত মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ জৰিয়তে কাজিৰঙাৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ স্থানীয় শিল্পী আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটসমূহে প্ৰস্তুত কৰা জৈৱ-বৈচিত্ৰভিত্তিক সামগ্ৰীসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা বিশ্ব বজাৰত প্ৰৱেশৰ নতুন সুযোগ লাভ কৰিছে ৷

উদ্যানখনৰ সঞ্চালিকা ড৹ সোণালী ঘোষে এই পদক্ষেপে সংৰক্ষণ আৰু জীৱিকাৰ মাজত এক সুদৃঢ় ভেটি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কাজিৰঙাৰ প্ৰচেষ্টাক পুনৰ দৃঢ় কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে । স্থানীয় কেঁচামাল, পৰম্পৰাগত দক্ষতা আৰু পৰিৱেশ অনুকূল সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ বজাৰ বিস্তৃত হোৱাৰ ফলত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিল্পী আৰু উৎপাদনকাৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

বোৱা কাপোৰ আৰু সামগ্ৰীসমূহে ইতিমধ্যে ইক’ শ্বপত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

কাজিৰঙা ষ্টাফ ৱেলফেয়াৰ ছ’চাইটীৰ তত্বাৱধানত পৰিচালিত ইক’ শ্বপসমূহে মাত্ৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে । ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ইক’ শ্বপসমূহৰ মুঠ বিক্ৰী হৈছিল প্ৰায় ১.২৪ কোটি টকা ৷ আনহাতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই পৰিমাণ বৃদ্ধি গৈ ১.৮৭ কোটি টকা পৰ্যন্ত হৈছে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)

ইক’ শ্বপত উপলব্ধ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে হস্ততাঁত, কাঠশিল্প, আচাৰ, মৌ, পানী কচুৰীপানাৰে তৈয়াৰ কৰা পৰিৱেশ অনুকূল সামগ্ৰীসমূহ, বিভিন্ন সাজসজ্জাৰ বস্তু আদি । এই সকলো সামগ্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ এক স্বকীয় পৰিচয় বহন কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে, বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সমৰ্থ আঁচনিৰ অধীনত ৩০০ৰো অধিক মহিলাই দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে । তেওঁলোকৰ দ্বাৰা বোৱা কাপোৰ আৰু সামগ্ৰীসমূহে ইতিমধ্যে ইক’ শ্বপত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । বস্ত্ৰত বনৰীয়া জন্তুৰ পৰম্পৰাগত আৰ্হি আৰু স্থানীয় বনজ সম্পদৰ পৰা সংগৃহীত প্ৰাকৃতিক ৰঙৰ ব্যৱহাৰ এই সামগ্ৰীসমূহৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ।

আমাজন আৰু Gemeco শ্বপত উপলব্ধ কাজিৰঙাৰ সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

Amazon আৰু GeM ৰ দৰে অনলাইন বজাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে স্থানীয় শিল্পীসকলে অধিক দৃশ্যমানতা, স্থায়ী চাহিদা আৰু বহল গ্ৰাহক সমৰ্থন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰই পুনৰ এবাৰ জনভিত্তিক সংৰক্ষণ আৰু জীৱিকা উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ অংগীকাৰ পুনৰ দৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি জনায় ।

