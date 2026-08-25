গ্ৰাহকক ধতুৰাগুটি খুৱাই বিপদত এমাজ'ন, ছুইগি, বিগ বাস্কেট: অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল
খাদ্য সামগ্ৰীৰ নামত যাতে ভৱিষ্যতে কোনো বিষাক্ত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ ।
Published : August 25, 2026 at 4:45 PM IST|
Updated : August 25, 2026 at 4:55 PM IST
বেংগালুৰু: ই-কমাৰ্চৰ অন্যতম বৃহৎ কোম্পানী এমাজন, বিগ বাস্কেট আৰু ছুইগি ইনষ্টামাৰ্টৰ খাদ্যৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল । অনলাইন প্লেটফৰ্মত বিষাক্ত খাদ্যসামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত কৰ্ণাটক চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অনলাইন প্লেটফৰ্মকেইটাই অতি বিষাক্ত ফলমূল আৰু 'ধতুৰা' গুটি বিক্ৰী কৰাৰ বাবেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত এই চৰকাৰী নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব ।
খাদ্য অনুজ্ঞাপত্ৰ নম্বৰৰ অপব্যৱহাৰ
এই অনলাইন এপসমূহত ধতুৰাক খাদ্য সামগ্ৰী হিচাপে বিক্ৰী কৰা বুলি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে গম পোৱাৰ লগে লগে লগে এই সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহে । আশ্চৰ্যজনকভাৱে বিষাক্ত ধতুৰা পেকেটত FSSAI লাইচেন্স নম্বৰো আছিল । তদন্তৰ সময়ত কোম্পানীসমূহে এই বিষাক্ত সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকৰ গুদামত মজুত কৰি ৰাখি, গ্ৰাহকক বিতৰণ কৰা বুলি বিষয়াসকলে তথ্য লাভ কৰে ।
ধতুৰা কিয় ইমান বিপদজনক?
ধতুৰা এবিধ অতি বিষাক্ত উদ্ভিদ । ইংৰাজীত ইয়াক "thorn apple" বুলি জনা যায় । খাদ্য সুৰক্ষা আয়ুক্ত শ্ৰীনিবাস কে.য়ে তেওঁৰ আদেশত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে,"ধতুৰা ফল আৰু বীজ সম্পূৰ্ণ বিষাক্ত । ইয়াক খালে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে । খাদ্য হিচাপে বিক্ৰী কৰাটো জনজীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি ।" চিকিৎসকৰ মতে, ধতুৰা সেৱন কৰিলে দৃষ্টিশক্তি ম্লান, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, মানসিক ভাৰসাম্যহীনতা, ভ্ৰম, আনকি মৃত্যুও হ’ব পাৰে ।
কোম্পানীকেইটাৰ উত্তৰ নাকচ কৰিলে চৰকাৰে
২৪ আগষ্টৰ শুনানিৰ সময়ত কোম্পানীসমূহৰ উত্তৰত চৰকাৰ সন্তুষ্ট নাছিল ।
আমাজন: কোম্পানীটোৱে এই জাননীৰ কোনো আনুষ্ঠানিক সঁহাৰি দিয়া নাছিল ।
ছুইগী ইনষ্টামাৰ্ট: কোম্পানীয়ে অধিক সময় বিচাৰিছিল যদিও তাৎক্ষণিক উন্নতিৰ কোনো প্ৰমাণ দিব পৰা নাছিল ।
বিগ বাস্কেট: কোম্পানীয়ে কয় যে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছে আৰু ভৱিষ্যতে পেকেটটোত 'মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে নহয়' বুলি লিখিব ।
কিন্তু চৰকাৰে এই সকলোবোৰ যুক্তি নাকচ কৰে, কিয়নো ধতুৰা কোনো কাৰণতে খাদ্যৰ শ্ৰেণীত নপৰে ।
যোগানকাৰীসকলক মোক্ষম আঘাত
কেৱল এই বৃহৎ কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে নহয়, ধতুৰা যোগান ধৰা ক্ষুদ্ৰ দোকানী আৰু যোগানকাৰীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে । তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও ততাতৈয়াকৈ বাতিল কৰা হৈছে । সকলো কোম্পানীকে নিজৰ এপৰ পৰা ধতুৰাৰ সৈতে জড়িত সকলো বিজ্ঞাপন আৰু তালিকা তৎক্ষণাত আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
যেতিয়ালৈকে এই কোম্পানীসমূহে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ সত্যাপন উত্থাপন নকৰে আৰু চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰে তেতিয়ালৈকে কৰ্ণাটকত তেওঁলোকৰ খাদ্য ব্যৱসায় বন্ধ হৈ থাকিব । এই ঘটনাই অনলাইন এপসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু ইয়াৰ প্ৰডাক্ট পৰিদৰ্শন পদ্ধতিক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে ।