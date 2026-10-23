জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'ত ৩.৭৩ লাখ কোটি টকাৰ বিডিং
জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'লৈ বিনিয়োগকাৰীৰ ব্যাপক সঁহাৰি । ২৩ অক্টোবৰত বন্ধ ছাবস্ক্ৰিপচন ।
Published : October 23, 2026 at 6:20 PM IST
নতুন দিল্লী : জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'ই বিনিয়োগকাৰীৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে । দ্বিতীয় দিনৰ তথ্য অনুসৰি জিঅ' প্লেটফৰ্মছ লিমিটেডৰ ৩০,২১৩ কোটি টকাৰ আইপিঅ'ত ৩.৭৩ লাখ কোটি টকাৰ নিবিদা (বিড) লাভ কৰিছে । ২৩ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে আইপিঅ'ৰ বাবে আবেদনৰ অন্তিম দিন ।
আইপিঅ'ৰ গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ ২১ অক্টোবৰত জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ' ছাবস্ক্ৰিপচনৰ বাবে মুকলি কৰা হয় । ২৬ অক্টোবৰত এই শ্বেয়াৰ আবণ্টন চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ শ্বেয়াৰসমূহ এনএছই (নেশ্ব'নেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ) আৰু বিএছইত (বোম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ) তালিকাভুক্ত হ'ব আৰু ২৮ অক্টোবৰত শ্বেয়াৰসমূহ আংশিক তালিকাভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
News Alert! Jio Platforms' IPO becomes first public offer globally to cross 1 crore applications: Sources. https://t.co/JJiZC6WwGp— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
কোটাক মহিন্দ্ৰা কেপিটেল কোম্পানী লিমিটেজে এই আইপিঅ'ৰ বুৰ ৰাণিং লীড মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছে আৰু কেফিন টেকন'লজিছ লিমিটেডে পঞ্জীয়কৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে ।
ইনভেষ্টৰগেইনৰ তথ্য অনুসৰি ২৩ অক্টোবৰৰ পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ' গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম ২৪০ টকা আছিল । আইপিঅ'ৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য ১,১১৯ টকাৰ সৈতে এই প্ৰিমিয়াম যোগ কৰিলে সম্ভাৱ্য তালিকাভুক্তিৰ মূল্য ১,৩৫৯ টকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই অনুসৰি প্ৰায় ২১.৪৫ শতাংশ লাভৰ ইংগিত পোৱা গৈছে ।
জিঅ' আইপিঅ' ছাবস্ক্ৰিপচন
প্ৰকাশিত শ্বেয়াৰ বজাৰৰ তথ্য অনুসৰি জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ' মুঠ ৫.৫৭ গুণলৈ ছাবস্ক্ৰিপচন বৃদ্ধি কৰিছে । বিনিয়োগকাৰীসকলে মুঠ ১৯.৭৫ কোটি শ্বেয়াৰৰ বিপৰীতে ১১০.০৩ কোটি শ্বেয়াৰৰ বাবে নিবিদা দাখিল কৰিছে ।
ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ তথ্য অনুসৰি যোগ্যতাসম্পন্ন প্ৰতিষ্ঠানিক ক্ৰেতাসকলে (কিউআইবি) ১২.৩৯ শতাংশ ছাবস্ক্ৰিপচন কৰিছে । অনা-প্ৰতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকাৰী (এনআইআই)ৰ ছাবস্ক্ৰিপচনৰ অংশ ৫.৯৭ গুণ । খুচুৰা ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীৰ ছাবস্ক্ৰিপচনৰ অংশ ১.৫৪ গুণ বুলি তথ্যত উল্লেখ আছে । এংকৰ বিনিয়োগকাৰীৰ অংশ বাদ দি আইপিঅ'ৰ বাবে প্ৰায় ১.২৩ লাখ কোটি টকাৰ নিবিদা লাভ কৰিছে ।
জিঅ' প্লেটফৰ্মছ আইপিঅ'ৰ বুক বিল্ড ইছ্যু হৈছে ৩০,২১৩.০০ কোটি টকা । এই ইছ্যু সম্পূৰ্ণৰূপে ৩০,২১৩.০০ কোটিৰ ২৭.০০ কোটি শ্বেয়াৰৰ নতুন ইছ্যু ।
জিঅ' প্লেটফৰ্মছে ছেবিৰ (SEBI) ওচৰত দাখিল কৰা খচৰা নথি অনুসৰি আইপিঅ'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া ধনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ২৭,৫০০ কোটি টকা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সম্পূৰ্ণ মালিকানাধীন টেলিকম সহযোগী সংস্থা ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফ'কম লিমিটেডৰ ঋণ পৰিশোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । বাকী ধন ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ, মূলধনী ব্যয় আৰু কাৰ্যকৰী মূলধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইফালে এমকে গ্ল'বেল আৰু এছবিআই ছিকিউৰিটিজে জিঅ' আইপিঅ'ক সমৰ্থন কৰিছে । ব্ৰকাৰেজ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই তথ্যৰ ব্যৱহাৰ, কাৰ্যকৰী দক্ষতা আৰু প্ৰযুক্তিগত বিনিয়োগৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সম্ভাৱ্য বৃদ্ধিৰ সুযোগসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা, ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ