ETV Bharat / business

জিঅ’ প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'ই লাভ কৰিলে ছেবিৰ অনুমোদন

এই আইপিঅ'ৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে প্ৰায় ৪ বিলিয়ন ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Jio platforms
জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ আইপিঅ'ই লাভ কৰিলে ছেবিৰ অনুমোদন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ডিজিটেল সেৱা শাখা জিঅ' প্লেটফৰ্মছ লিমিটেডে মাৰ্কেট বজাৰ নিয়ন্ত্ৰক ছেবিৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক পাব্লিক অফাৰিং (আইপিঅ') আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমোদন লাভ কৰিছে । এই আইপিঅ'ৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে প্ৰায় ৪ বিলিয়ন ডলাৰ (প্ৰায় ৩৭,৭০০ কোটি টকা) সংগ্ৰহ কৰাৰ আশা কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ই দেশৰ সৰ্ববৃহৎ আইপিঅ' হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

জিঅ' প্লেটফৰ্মে জুন মাহত ইণ্ডিয়ান ছিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড (ছেবি)ত প্ৰস্তাৱিত আইপিঅ'ৰ খচৰা নথি দাখিল কৰিছিল । ছেবিৰ ওচৰত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি জিঅ' প্লেটফৰ্মে ২৮ আগষ্টত নিয়ন্ত্ৰকৰ চূড়ান্ত পৰ্যবেক্ষণ লাভ কৰে ।

ছেবিৰ পৰ্যবেক্ষণ আইপিঅ' প্ৰক্ৰিয়াৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় । ইয়াৰ পিছত কোম্পানীটোৱে নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মানি চলি ৰাজহুৱা বিষয়টো আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰস্তুতি আগবঢ়াই নিব পাৰিব ।

জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ ড্ৰাফ্ট ৰেড হেৰিং প্ৰস্পেক্টচ (ডিআৰএইচপি) অনুসৰি কোম্পানীটোৱে ২৭ কোটি পৰ্যন্ত নতুন ইকুইটি শ্বেয়াৰ জাৰি কৰিব । জাৰি কৰাৰ পিছত ই কোম্পানীটোৰ মুঠ ইকুইটি শ্বেয়াৰৰ প্ৰায় ২.৯ শতাংশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ।

সূত্ৰৰ মতে কোম্পানীটোৱে আইপিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১৩৭ বিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ প্ৰায় ৩৭,৭০০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে । এই লক্ষ্য পূৰণ হ'লে ই দেশৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ আইপিঅ' হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।

উল্লেখ্য যে, নেশ্ব'নেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ (এনএছই) প্ৰস্তাৱিত আইপিঅ'ৰ মূল্য প্ৰায় ৩০ হাজাৰ কোটি বুলি অনুমান কৰা হৈছে । তাৰ তুলনাত জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ প্ৰস্তাৱিত আইপিঅ' অধিক ।

আইপিঅ'ৰ পৰা পোৱা ধন মূলতঃ কৰ্প'ৰেট উদ্দেশ্যৰ উপৰিও জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ মূল সহযোগী কোম্পানী ৰিলায়েন্স জিঅ' ইনফ'কম লিমিটেড (আৰজিআইএল)ৰ কিছুমান বকেয়া ঋণৰ সম্পূৰ্ণ বা আংশিক পৰিশোধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে । জিঅ' প্লেটফৰ্মৰ পৰিসৰ আৰু বিশিষ্ট বিনিয়োগকাৰীৰ ভিত্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰস্তাৱিত আইপিঅ'ৰ ওপৰত বিনিয়োগকাৰী আৰু বজাৰে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব ।

ইয়াৰ পূৰ্বে জিঅ' প্লেটফৰ্মে বিশ্বৰ একাংশ বৃহৎ প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰাইভেট ইকুইটি বিনিয়োগকাৰীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২০ চনত কোম্পানীটোৱে ৯.৯৯ শতাংশ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে মেটা (ফেচবুকৰ মূল কোম্পানী)ৰ পৰা ৪৩,৫৭৪ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ লাভ কৰিছিল । গুগলে ৭.৭৩ শতাংশ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে ৩৩,৭৩৭ কোটি বিনিয়োগ কৰিছিল ।

ইফালে ছিলভাৰ লেক, ভিষ্টা ইকুইটি পাৰ্টনাৰ্ছ, জেনেৰেল আটলাণ্টিক, কেকেআৰ, মুবাডালা, এডিআইএ, টিপিজি, এল কেটাৰ্টন, পিআইএফ, ইণ্টেল কেপিটেল আৰু কোৱালকম ভেঞ্চাৰছকে ধৰি বিশ্বব্যাপী বিত্তীয় আৰু কৌশলগত বিনিয়োগকাৰীৰ এটা গ্ৰুপৰ পৰাও কোম্পানীটোৱে প্ৰায় ১৫.২ শতাংশ অংশীদাৰিত্বৰ বাবে প্ৰায় ৭৪,৭৪৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

জিঅ' প্লেটফৰ্মছৰ পেইড আপ ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেলত বৰ্তমান ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ৬৬.৪৩ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছে । মেটা আৰু গুগলৰ সৈতে মিলি ১৭.৭১ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছে । বাকী অংশীদাৰিত্ব আন বিনিয়োগকাৰীৰ হাতত আছে ।

লগতে পঢ়ক : ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত-জাপানৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

TAGGED:

ছেবি
জিঅ’ প্লেটফৰ্মছ
জিঅ’ ডাটা প্লেন
ফেচবুকৰ মূল কোম্পানী
JIO PLATFORMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.