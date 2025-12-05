মধ্যবিত্তলৈ সকাহ, মাত্ৰ 436 টকাতে লাভ কৰক ২ লাখ টকাৰ লাইফ কভাৰ
বছৰি মাত্ৰ ৪৩৬ টকাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাৰ অধীনত ২ লাখ টকাৰ লাইফ কভাৰ লাভ কৰিব পাৰিব । কেনেদৰে কৰিব পঞ্জীয়ন ?
Published : December 5, 2025 at 10:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা(PMJJBY)ৰ মূল লক্ষ্য হৈছে দুখীয়া আৰু কম আয়ৰ পৰিয়ালসমূহক অতি কম প্ৰিমিয়ামতে জীৱন বীমা কভাৰ প্ৰদান কৰা । জীৱনৰ চৰম অনিশ্চয়তাৰ মাজতো আপোনাৰ পৰিয়ালে মুখামুখি হোৱা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যাতে এক শক্তিশালী আৰ্থিক সহায় থাকে, সেই কথাকে নিশ্চিত কৰে এই পৰিকল্পনাই ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা(PMJJBY) হৈছে এক সহজ, সুলভ আৰু ডিজিটেল অনুকূল আঁচনি, য’ত জড়িত হৈ দেশৰ লাখ লাখ নাগৰিকে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছে ।
পৰিকল্পনাৰ মূল বৈশিষ্ট্য আৰু সুবিধাসমূহ
প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাক দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত সুলভ কৰি তোলাৰ বাবে সজাই তোলা হৈছে ৷ ইয়াৰ মূল উল্লেখযোগ্য দিশসমূহ হৈছে -
- বাৰ্ষিক প্ৰিমিয়াম প্ৰতি বছৰে মাত্ৰ 436 টকা
- বীমা কভাৰৰ পৰিমাণ 2,00,000 (দুই লাখ টকা)
- কভাৰেজৰ প্ৰকাৰ - বাৰ্ষিক হিচাপত জীৱন বীমা (প্ৰতি বছৰে নবীকৰণ বাধ্যতামূলক)
- পেমেণ্টৰ ধৰণ - প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ (অটো-ডেবিট) কৰ্তন কৰা হয় ।
- দাবী কৰা পৰিশোধ বীমাকৃত ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত মনোনীত ব্যক্তিক তৎক্ষণাত ২ লাখ টকাৰ ধন প্ৰদান কৰা হয়।
আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য: এই প্লেনে কম বিনিয়োগৰ সৈতে সৰ্বাধিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত ই দেশৰ অন্যতম সুলভ মূল্যৰ বীমা প্লেন ।
যোগ্যতাৰ মাপকাঠী আৰু পূৰ্বচৰ্ত
এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা কভাৰ লাভ কৰিবলৈ আপুনি তলত দিয়া যোগ্যতাৰ চৰ্তসমূহ পূৰণ কৰিব লাগিব -
১/ অত্যাৱশ্যকীয় যোগ্যতা
বয়সৰ সীমা: আবেদনকাৰীৰ বয়স ১৮ বছৰৰ পৰা ৫০ বছৰৰ ভিতৰত হ’ব লাগে ।
বেংক একাউণ্ট: আবেদনকাৰীৰ কাৰেণ্ট চেভিংছ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব । এই একাউণ্টৰ পৰা প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ অট’-ডেবিট কৰা হ’ব ।
২/ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ
আবেদনৰ সময়ত তলত উল্লেখ কৰা নথি-পত্ৰসমূহ সাজু থাকিব লাগিব ৷ যেনে - আধাৰকাৰ্ড, পৰিচয় পত্ৰ(ভোটাৰ আই ডি/পেনকাৰ্ড), বেংক একাউণ্ট পাছবুক, পাছপ’ৰ্ট আকাৰৰ ফটোগ্ৰাফ, সক্ৰিয় ম’বাইল নম্বৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনাৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব ?
প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱনজ্যোতি বীমা যোজনা(PMJJBY) ত পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সহজ আৰু সুলভ ।
নিজৰ বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক: নিজৰ ওচৰৰ বেংকৰ শাখালৈ (য’ত চেভিংছ একাউণ্ট আছে) গৈ আবেদন পত্ৰখন লাভ কৰিব পাৰে ।
আবেদন প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰক: প্ৰ-পত্ৰত প্ৰয়োজনীয় বিৱৰণ পূৰণ কৰক আৰু আপোনাৰ বাৰ্ষিক প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ অট’-ডেবিট কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰক ৷
নথিপত্ৰ দাখিল কৰক: প্ৰ-পত্ৰৰ সৈতে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলো প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ জমা দিব লাগে ।
আপোনাৰ সন্মতিৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰিমিয়ামৰ পৰিমাণ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কৰ্তন কৰা হ’ব আৰু আপোনাৰ বীমা কভাৰ সক্ৰিয় হ’ব ।
নিৰাপদ ভৱিষ্যতৰ দিশত খোজ দিয়ক
বছৰি মাত্ৰ ৪৩৬ টকাৰ প্ৰিমিয়ামত ২ লাখ টকাৰ বীমা কভাৰ লাভ কৰক আৰু অভাৱনীয় সংকটৰ সময়তো যাতে আপোনাৰ পৰিয়ালটোৱে আৰ্থিকভাৱে সহায় লাভ কৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব ।
