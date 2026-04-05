ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধই আঘাত হানিছে আমেৰিকাৰ পকেটত: আমাজন, বিমান সংস্থাসমূহে বৃদ্ধি কৰিছে ইন্ধনৰ চাৰ চাৰ্জ
আমেৰিকান অটোম’বাইল এছ’চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ডিজেলৰ মূল্য গেলনত ৩.৬৪ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰে প্ৰতি গেলনত ৫.৫৩ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : April 5, 2026 at 6:10 PM IST
ৱাশ্বিংটন: ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধই আমেৰিকানসকলক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমাজনে ই-কমাৰ্চ ডেলিভাৰীৰ বাবে ইন্ধন চাৰ চাৰ্জ ঘোষণা কৰিছে আৰু কিছুমান বিমান সংস্থাই অধিক ইন্ধনৰ খৰচৰ জোৰা মাৰিবলৈ চেক-ইন লটাৰীৰ বাবে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে । শুকুৰবাৰে আমেৰিকাত পেট্ৰ’লৰ গড় মূল্য প্ৰতি গেলনত ৪.০৯ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ যুদ্ধৰ ঠিক আগৰ তুলনাত এই মূল্য এক ডলাৰতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু ২০২২ চনৰ আগষ্টৰ পিছত এয়া সৰ্বোচ্চ মূল্য ।
আমেৰিকান অটোম’বাইল এছ’চিয়েশ্যনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি গেলনত ৩.৬৪ মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰে প্ৰতি গেলনত ৫.৫৩ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আন আন উদ্যোগৰ উপৰিও খেতি, নিৰ্মাণ আৰু পৰিবহণত ডিজেলৰ বহুল ব্যৱহাৰ হয় ।
ই-কমাৰ্চৰ দিগ্গজ এমাজনেও কয় যে ১৭ এপ্ৰিলৰ পৰা তৃতীয় পক্ষৰ বিক্ৰেতাৰ ওপৰত ৩.৫ শতাংশ ইন্ধন চাৰ্চাৰ্জ যোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । বুধবাৰে আমেৰিকাৰ ডাক সেৱাই কয় যে বৃদ্ধি পোৱা পৰিবহণ ব্যয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁলোকে পেকেজ আৰু এক্সপ্ৰেছ মেইল ডেলিভাৰীৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে ৮ শতাংশ ইন্ধন চাৰ্চাৰ্জ আৰোপ কৰিব বিচাৰিছে । ডাক নিয়ন্ত্ৰণ আয়োগে অনুমোদন দিলে এই চাৰ্চাৰ্জ ২৬ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব আৰু ২০২৭ চনৰ ১৭ জানুৱাৰীলৈকে চলি থাকিব বুলি ডাক সেৱাই নিজৰ ৱেবছাইটত এক জাননীত প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ যদি অধিক দীঘলীয়া হয় তেন্তে ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাতো যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মিব । ভূ-ৰাজনৈতিক বিপদৰ বিষয়ে নিগমসমূহক পৰামৰ্শ দিয়া নিউয়ৰ্কৰ বিশ্লেষক ৰেচেল জিম্বাই দ্য ৱাশ্বিংটন পোষ্টৰ উদ্ধৃতিৰে কয় যে, ‘‘মই নাভাবো যে আমেৰিকাই ইয়াক এৰাই চলিব । এইবোৰ বিশ্বব্যাপী বজাৰ ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিশেষজ্ঞসকল আনকি এসপ্তাহৰ আগতেও চিন্তিত আছিল । এতিয়া তেওঁলোক অধিক চিন্তিত হৈছে ।’’
চিকাগোৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অধ্যক্ষ অষ্টান গুলছবীৰ উদ্ধৃতিৰে কয় যে যদি পৰিবহণৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে তেন্তে ইয়াৰ আন সেৱাৰ দামো বৃদ্ধি পাব । ‘‘মই ভাবো তাৎক্ষণিকভাৱে নহ’লেও অদূৰ ভৱিষ্যতে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা দেখা যাব ৷ মানুহ ইতিমধ্যে ব্যয় সাধ্যতা আৰু জীৱন-যাপনৰ খৰচৰ প্ৰতি অত্যন্ত চিন্তিত হৈছে, আৰু এইটো কেৱল তেওঁলোকৰ ওপৰত চাপ হৈ পৰিব ৷’’
জে পি মৰ্গানৰ পণ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ শেহতীয়া ক্লায়েণ্ট নোটৰ উদ্ধৃতি দি দ্য ৱাশ্বিংটন পোষ্টে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হৰমুজ জলদ্বীপ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ লাখ লাখ বেৰেল তেলৰ ক্ষতি হৈছে, ইয়াৰ প্ৰভাৱ পাৰস্য উপসাগৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰাৰ সময়ৰ সৈতে মিল থকাকৈ ৰোলিং ভিত্তিত অনুভৱ কৰা হৈছে ।
এছিয়াই প্ৰথমে উপসাগৰীয় তেলৰ চালানৰ ক্ষতি অনুভৱ কৰিছিল, য’ত চৰকাৰে ৰেচন আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ নিৰ্দেশ দিছে । যুদ্ধৰ পূৰ্বে তেল ভৰ্তি শেষ জাহাজ মহাদেশীয় বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে এপ্ৰিলৰ মাজভাগলৈকে ইউৰোপত নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
যিহেতু জলদ্বীপৰ পৰা আমেৰিকাৰ বন্দৰলৈ যাবলৈ ৩৫ৰ পৰা ৪৫ দিন সময় লাগে, গতিকে আমেৰিকাই হ’ব শেষ বজাৰখন যিয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব । দাম বৃদ্ধি পাব যদিও এপ্ৰিল বা মে’ মাহৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ হোৱা পৰিশোধিত সামগ্ৰীৰ নাটনি সম্ভৱতঃ দেশৰ ইন্ধন যোগান ব্যৱস্থাৰ পৰা ভৌগলিকভাৱে পৃথক কেলিফৰ্ণিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিব বুলি জে পি মৰ্গানৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
(শিৰোনামৰ বাহিৰে এই প্ৰতিবেদন ইটিভি ভাৰতে সম্পাদনা কৰা নাই, ইয়াক ছিণ্ডিকেটেড ফিডৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।)
