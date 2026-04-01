১৯৫.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি বাণিজ্যিক এলপিজিৰ মূল্য; ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ কিমান বাঢ়িল ?
যোৱা ৭ মাৰ্চত অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰতিটো ১৪.২ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰত ৬০ টকা বৃদ্ধি পাইছিল । আনহাতে, ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত আছে ।
Published : April 1, 2026 at 12:11 PM IST
নতুন দিল্লী : পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত বিশ্বজুৰি তেলৰ মূল্য তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । তেনে সময়তে বুধবাৰে বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৯৫.৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে পৰিয়ালসমূহক আংশিক সকাহ প্ৰদান কৰি ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰখা হৈছে ।
চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহৰ তথ্য অনুসৰি, ১৯ কেজি ওজনৰ এটা বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১৯৫.৫০ টকা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত দিল্লীত নতুন খুচুৰা মূল্য ২০৭৮.৫০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, কলকাতাত এই বৃদ্ধি আৰু অধিক, ২১৮ টকাকৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
যোৱা ১ মাৰ্চত অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰতি ১৯ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰত এলপিজিৰ হাৰ ১১৪.৫ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল । শেহতীয়া এই সংশোধনৰ কাৰণ হৈছে পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পটভূমিত । আমেৰিকা, ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত শত্ৰুতা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত খাৰুৱা তেল আৰু শক্তি যোগানৰ বাবে বিশ্বজনীন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিবহণ পথ হৰমুজ প্ৰণালী অৱৰোধ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, যোৱা ৭ মাৰ্চত অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰতি ১৪.২ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰত ৬০ টকা বৃদ্ধি পোৱা ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ হাৰ বৰ্তমান অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । দিল্লীত প্ৰতি ১৪.২ কেজিৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে ৯১৩ টকা ।
উল্লেখ্য যে চৰকাৰী মালিকানাধীন ভাৰতীয় তেল নিগম, ভাৰত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু হিন্দুস্তান পেট্ৰ'লিয়ামে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মান আৰু বিনিময় হাৰৰ ভিত্তিত প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোত এটিএফ আৰু এলপিজিৰ মূল্য সংশোধন কৰে । পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধই শক্তি যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ পিছত বিশ্বজুৰি তেলৰ মূল্য প্ৰায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে যোৱা বছৰৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰতি লিটাৰত ২ টকা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছতো পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে; দিল্লীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯৪.৭২ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৮৭.৬২ টকা ।