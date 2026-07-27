খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫.৫৮ % হ্ৰাস; এতিয়া ভাৰতত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল সস্তা হ'বনে ?

খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫.৫৮ % হ্ৰাস; এতিয়া ভাৰতত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল সস্তা হ'বনে ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ নৰ্থ ছি ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ এক বেৰেলৰ মূল্য ৫.৫৮ শতাংশ হ্ৰাস হৈ ৯১.৩৮ ডলাৰ হৈছে ৷
Published : July 27, 2026 at 11:05 AM IST
টকিঅ’: ভাৰতৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ পৰা এক বিশেষ খবৰ আহিছে ৷ সেয়া হ’ল সপ্তাহটোৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে বিশ্বজুৰি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৫.৫৮ শতাংশতকৈ অধিক হ্ৰাস পাইছে । এই উল্লেখযোগ্য হ্ৰাসৰ পাছত বিশ্বৰ মানদণ্ড ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত প্ৰায় ৯২ ডলাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ ব্যৱসায়ৰ প্ৰাৰম্ভিক মিনিটত কিছু সময়ৰ বাবে ৯১.৩৮ ডলাৰৰ তললৈ নামি আহিছে ।
- মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা লাঘৱ হোৱাৰ ফলত সকাহ
খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা লাঘৱ হোৱা । পুনৰ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত কূটনৈতিক আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । কাটাৰ আৰু ওমানৰ মধ্যস্থতাত আৰম্ভ হোৱা এই শান্তি আলোচনাৰ পাছত বিশ্ব শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মাইক ৱাল্টজে জনোৱা মতে, ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কূটনৈতিক পথটোক কিছু স্থান দিছে, যাৰ ফলত যুদ্ধ সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছে । ইৰাণৰ সেনায়ো প্ৰতিশোধমূলক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি দিছে । এই শান্তি চুক্তিয়ে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে খাৰুৱা তেলৰ জাহাজ আৰু যোগান অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব ।
- আজি খাৰুৱা তেলৰ দাম কি ?
শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ ফ্যুচাৰ ৪.৮৯% হ্ৰাস পাই প্ৰতি বেৰেলত ৯১.৮৯ ডলাৰ হৈছে । ইফালে আমেৰিকাৰ বেঞ্চমাৰ্ক ৱেষ্ট টেক্সাছ ইন্টাৰমিডিয়েট (WTI Crude) খাৰুৱা তেলও প্ৰায় ৫.৫% হ্ৰাস পাই প্ৰতি বেৰেলত ৮৪.৪০ ডলাৰ হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা সপ্তাহত বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণৰ বাবে তেলৰ মূল্য ১০০.৬৯ ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিছিল ।
- সাধাৰণ জনতাই কেতিয়া পাব সকাহ ?
খাৰুৱা তেলৰ এই মূল্য হ্ৰাসে ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ সস্তা মূল্যৰ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে । ৰেটিং এজেন্সী ICRA আৰু বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলে অনুমান কৰিছে যে যদিহে অনাগত দিনত ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেল প্ৰায় ৯০ ৰ পৰা ৯২ ডলাৰৰ ওচৰত সুস্থিৰ হৈ থাকে তেন্তে চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে (OMCs) ভাৰতীয় বজাৰত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ খুচুৰা মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৩ৰ পৰা ৫ টৰা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
কিন্তু তেল কোম্পানীসমূহে পূৰ্বৰ লোকচান আদায় কৰাৰ পাছত আৰু ভাৰতত নতুন, সস্তা ষ্টক আহি পোৱাৰ পাছতহে এই হ্ৰাসসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।