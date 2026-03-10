ETV Bharat / business

ৰপ্তানিৰ প্ৰত্যাহ্বানত জুৰুলা ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী, আন্তৰ্জাতিক বজাৰ এৰি ঘৰুৱা বজাৰলৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ

ইজৰাইল-ইৰাণ-আমেৰিকাৰ সংঘাতে প্ৰভাৱিত কৰিছে ভাৰতীয় বাণিজ্যক৷ ভাৰতৰ পৰা সামগ্ৰীভৰ্তি বহু জাহাজ এই সংঘাতৰ ফলত চলাচল কৰিব পৰা নাই৷ এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞই কি কয় জানি লওক-

Shipping disruptions push exporters to turn to domestic market
প্ৰতীকী ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 4:50 PM IST

|

Updated : March 10, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আমেৰিকা-ইজৰাইল-ইৰাণৰ সংঘাতৰ ফলত পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাণিজ্যিক পথ আৰু জাহাজ পৰিবহণৰ কাৰ্যকলাপে এই টান বেয়াকৈ অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰপ্তানিৰ বজাৰখনৰ বাবে মধ্যপ্ৰাচ্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গন্তব্যস্থান, বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী, ফল-মূল, শাক-পাচলি আৰু অন্যান্য সোনকালে নষ্ট হ’ব পৰা সামগ্ৰী ইয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়৷ অৱশ্যে নিৰাপত্তাজনিত বিপদ বৃদ্ধি, জাহাজ চলোৱাৰ সময়সূচীত ব্যাঘাত আৰু মালবাহী ব্যয়ৰ তীব্ৰ বৃদ্ধিয়ে ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

কেইবাটাও জাহাজ পৰিবাহী সংস্থাই কাৰ্যকলাপ হ্ৰাস কৰা আৰু জৰুৰীকালীন চাৰ চাৰ্জ আৰোপ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলে অঞ্চলটোলৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ যাৰ ফলত ৰপ্তানি পলম হৈছে, ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে আৰু বন্দৰসমূহত ঘৰুৱা বজাৰলৈ সামগ্ৰী ডাইভাৰ্ট কৰা সামগ্ৰীৰ বেকলগ বৃদ্ধি পাইছে ৷

এই পটভূমিত সঞ্চালক প্ৰধান তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ডঃ অজয় ​​সাহাইয়ে ই টিভি ভাৰতক কয় যে জাহাজ আৰু লজিষ্টিকছৰ বিঘিনিয়ে ৰপ্তানিকাৰকসকলক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু বহুতে ঘৰুৱা বজাৰলৈ সামগ্ৰী ওভতাই আনিবলৈ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । জাহাজ চলাচলত বিঘিনি ঘটাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছে । বহুতো জাহাজ পৰিবাহী সংস্থাই নিয়মিতভাৱে কাম নকৰাৰ বাবে ৰপ্তানিকাৰকসকলে নিজৰ সামগ্ৰী স্থানান্তৰ কৰাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে । সম্প্ৰতি ১০ দিনতকৈও অধিক হ’ল আৰু উৎপাদন অব্যাহত থকাৰ সময়ত ৰপ্তানিকাৰকসকলে নিজৰ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ উপায় বিচাৰি সংগ্ৰাম কৰি আছে, যাৰ ফলত সামগ্ৰীৰ মজুতৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে ।

ব্যৱসায়ৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান

তেওঁ লগতে বুজাই দিয়ে যে বিক্ৰী নোহোৱা সামগ্ৰী মজুত কৰাটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । তদুপৰি ইতিমধ্যে কাৰখানাৰ পৰা পৰিবহণ কৰা চালানসমূহ এতিয়া যোগান শৃংখলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে । বহুক্ষেত্ৰত জাহাজ পৰিবহণ লাইন উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবে বন্দৰত সামগ্ৰী আবদ্ধ হৈ থাকে । বন্দৰত ৰখা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দৈনিক সংৰক্ষণ চাৰ্জ প্ৰযোজ্য হোৱাৰ বাবে ৰপ্তানিকাৰকসকলে অতিৰিক্ত আৰ্থিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছে, যাৰ ফলত সামগ্ৰিক খৰচ বৃদ্ধি পাইছে ।

জাহাজ কোম্পানীসমূহে প্ৰতিটো কণ্টেইনাৰত ১৫০০ ডলাৰৰ পৰা ৪০০০ ডলাৰলৈকে জৰুৰীকালীন চাৰ চাৰ্জ আৰোপ কৰি সমস্যাটো আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । সাহাইয়ে লগতে বুজাই দিয়ে যে পূৰ্বে মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ সামগ্ৰী পৰিবহণৰ হাৰ প্ৰায় ৬০০–৭০০ ডলাৰ আছিল, কিন্তু চাৰ চাৰ্জ লগে লগে খৰচ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে—আচলতে মালবাহী ব্যয় প্ৰায় ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।

NVOCCs ৰ পৰা আশাৰ ৰেঙণি

FIEO ৰ ডিজিয়ে কয় যে কিছু সকাহ দেখা গৈছে। কিছুমান জাহাজ লাইনে সীমিত কাৰ্যকলাপ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু NVOCCs (Non-Vessel Operating Common Carriers) হিচাপে কাম কৰা কিছুমান ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ জাহাজৰ মালিকে ১৫ মাৰ্চৰ পৰা পুনৰ কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সেৱাসমূহ পুনৰ আৰম্ভ হ’লে বৰ্তমান বন্দৰসমূহত আবদ্ধ হৈ থকা কণ্টেইনাৰসমূহ স্থানান্তৰ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

অনুমান কৰা হৈছে যে যোৱা দহ দিনত মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰায় ২ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ হোৱা নাই, যাৰ ফলত যথেষ্ট বেকলগ হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে বহু ৰপ্তানিকাৰকে নিজৰ সামগ্ৰী ঘৰুৱা বজাৰলৈ ওভতাবলৈ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিশেষকৈ ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিৰ দৰে নষ্ট হ’ব পৰা সামগ্ৰীত এই ধাৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে।

ঘৰুৱা বজাৰলৈ সামগ্ৰী প্ৰেৰণ

বিশেষকৈ কলৰ ঘৰুৱা মূল্য ইতিমধ্যে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ৰপ্তানিকাৰকসকলে কয় যে এই সামগ্ৰীসমূহৰ মালবাহী ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত অন্যান্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ চালান অতি ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে। তদুপৰি, সাহাইয়ে লগতে কয় যে মালবাহী সামগ্ৰী সময়মতে গন্তব্যস্থানত উপস্থিত হ’ব নে নহয় সেই সন্দৰ্ভত অনিশ্চয়তা আছে। তেওঁৰ মতে, এই বিপদ আৰু লজিষ্টিক প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু ব্যৱসায়ীয়ে হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে নতুন ৰপ্তানি পথ অন্বেষণ নকৰি ঘৰুৱা বজাৰত নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ বাছি লৈছে।

Last Updated : March 10, 2026 at 5:16 PM IST

TAGGED:

ইজৰাইল ইৰাণ যুদ্ধ
আমেৰিকা
ভাৰতীয় বাণিজ্য
ইটিভি ভাৰত অসম
IRAN ISRAEL US WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.