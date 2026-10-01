আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস আৰু ডিমা হাছাওৰ বিশেষ কফি : সম্ভাৱনা আৰু বিশেষত্বক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস আৰু ডিমা হাছাওৰ বিশেষ কফি : সম্ভাৱনা আৰু বিশেষত্বক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তা
"অসম চাহত চুমুক দিলে ? এতিয়া অসম কফিৰ সময় ।" সামাজিক মাধ্যমত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই ডিমা হাছাওৰ কফিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : October 1, 2026 at 4:46 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰতিবছৰে ১ অক্টোবৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস উদযাপন কৰা হয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি সংস্থা চমুকৈ আইচিঅ'ৰ (International Coffee Organization, ICO) উদ্যোগত ২০১৫ চনৰ পৰা এই দিৱসটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদযাপন কৰি অহা হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস উদযাপনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পানীয় ‘কফি’ৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ । আনহাতে, কফি খেতিৰ সৈতে জড়িত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক, শ্ৰমিক তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ কষ্টক স্বীকৃতি দিয়াটো এই দিৱসৰ আন এক উদ্দেশ্য ।
ইয়াৰ উপৰি কফি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলে সন্মুখীন হোৱা অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাটোও এই দিৱস উদযাপনৰ অন্যতম লক্ষ্য । বিশ্ব বজাৰত বহনক্ষম আৰু সুচল বাণিজ্য নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতো এই দিৱসত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱসৰ বিষয়বস্তু
এই বছৰৰ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে 'কফি হ’ল সমাধানৰ এটা অংশ' (Coffee is Part of the Solution) । আইচিঅ'ৱে এই বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বহনক্ষম উন্নয়ন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু কফি উৎপাদনকাৰী গ্ৰাম্য সমাজৰ অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কফি খণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক আলোকপাত কৰিছে ।
Sipped Assam Tea? Now it's time for Assam Coffee ☕ On International Coffee Day let's celebrate the farmers, entrepreneurs and innovators brewing a new chapter for Assam. https://t.co/ysTof4NyVx— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কফি দিৱসৰ শুভেচ্ছাত ডিমা হাছাওৰ বিশেষ কফিৰ বাৰ্তা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে । লগতে তেওঁ ডিমা হাছাওত উৎপাদিত বিশেষ প্ৰকাৰৰ 'এৰাবিকা কফি' (Arabica Coffee) সন্দৰ্ভতো এক নতুন সম্ভাৱনাৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে । অসমৰ চাহৰ সমান্তৰালভাৱে ডিমা হাছাওৰ এই বিশেষ গুণ সম্পন্ন কফিয়ে বৰ্তমান বিশ্ব বজাৰত বিশেষ স্থান দখল কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমৰ কফি খেতিৰ সম্ভাৱনীয়তা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "অসম চাহত চুমুক দিলে ? এতিয়া অসম কফিৰ সময় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কফি দিৱসত আহক আমি অসমৰ বাবে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি কৰা কৃষক, উদ্যোগী আৰু উদ্ভাৱকসকলক উদযাপন কৰোঁ ।"
ডিমা হাছাওৰ পাহাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা কফিৰে বিশ্ব বজাৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা 7000 steps নামৰ কফি ব্ৰেণ্ডৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ।
Spirit of Assam : বিশেষ কফি ব্ৰেণ্ড 7000 steps
Spirit of Assam হৈছে মেঘালয় ভিত্তিক বিশেষ কফি ব্ৰেণ্ড ‘7000 Steps Coffee’-ৰ দ্বাৰা উৎপাদিত এক অতি উচ্চমানৰ এৰাবিকা কফি । এই কফিয়ে বৰ্তমান বিশ্বৰ কফি বজাৰত অসমৰ চাহৰ দৰেই এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।
এই কফি সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওৰ (হাফলং আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চল) ওখ পাহাৰীয়া ঢালৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় । এই কফি গছসমূহৰ খেতি সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা ৫২৯ মিটাৰৰ পৰা ২,১৫৮ মিটাৰ পৰ্যন্ত উচ্চতাত কৰা হয় । এই অতি উচ্চ অঞ্চলৰ শীতল জলবায়ু আৰু সাৰুৱা মাটিয়ে কফি গুটিবোৰত এক সুকীয়া সোৱাদ প্ৰদান কৰে ।
গুণাগুণ আৰু সোৱাদৰ বৈশিষ্ট্য
এই কফি এক জটিল আৰু কেইবাস্তৰীয় সোৱাদ বিশিষ্ট । ইয়াত নেমু, মেণ্ডাৰিন (Mandarin), ব্ৰাউন ছুগাৰ, ভজা বাদাম আৰু ডাৰ্ক চকলেটৰ এক অপূৰ্ব মিশ্ৰণ থাকে । ইয়াৰ সোৱাদত এক সুষম আম্লিক গুণ আৰু মসৃণতাও পোৱা যায় ।
কফি বজাৰৰ আন্তৰ্জাতিক গুণমান ‘স্পেচিয়েলটি কফি এছ'চিয়েশ্যন’ (SCA) অনুসৰি ইয়াৰ কফি কাপিং স্ক’ৰ (Cupping Score) হৈছে ৮০ । এইটো হৈছে প্ৰকৃত স্পেচিয়েলটি গ্ৰেড কফিৰ প্ৰমাণ ।
আনহাতে, ই হৈছে ১০০% বিশুদ্ধ এৰাবিকা কফি । ইয়াত কোনো কৃত্ৰিম ৰং সংমিশ্ৰণ কৰা নহয় ।
প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ৰোষ্টিং
ডিমা হাছাওৰ জনজাতীয় ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কসকলে সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে কফি গছৰ পৰা পকা কফি গুটিসমূহ হাতেৰে সংগ্ৰহ কৰে । ইয়াৰ পিছত ইয়াক মেঘালয়ৰ শ্বিলংস্থিত 7000 Steps Coffee Roastery-লৈ নিয়া হয় । কফিৰ প্ৰাকৃতিক গুণাগুণ অটুট ৰাখিবলৈ ইয়াক সৰু সৰু বেটচত মধ্যমীয়াভাৱে ৰোষ্ট (Medium Roast) কৰা হয় ।
প্ৰকাৰ আৰু মূল্য
গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে এই কফি কফিগুটি বা বিভিন্ন কফি মেচিনত ব্যৱহাৰোপযোগীকৈ গুড়ি হিচাপে পোৱা যায় । 7000 Steps-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি এই কফিৰ ২৫০ গ্ৰামৰ এটা পেকেটৰ মূল্য প্ৰায় ৮৯৯ টকা ।
7000 Steps Coffee ক'ত প্ৰস্তুত কৰা হয়
এই ব্ৰেণ্ডটো হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এক আগশাৰীৰ স্পেচিয়েলটি কফি ব্ৰেণ্ড । ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ দুৰ্গম আৰু অনন্য কফি বিশ্ব বজাৰত চিনাকি কৰাই দিয়া । এই ব্ৰেণ্ডটো মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত অৱস্থিত । তেওঁলোকে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ কফি খেতিয়কসকলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি উচ্চমানৰ কফি গুটি সংগ্ৰহ কৰে ।
মুখ্য কাৰ্যালয়
7000 Steps Coffee-ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় শ্বিলঙত অৱস্থিত । ইয়াতেই তেওঁলোকৰ নিজস্ব আধুনিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু ৰোষ্টিং কেন্দ্ৰ আছে । মেঘালয়ৰ অন্যতম সফল কৃষি-উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান জিজিৰা (Zizira) আৰু চিলিব্ৰীজৰ (Chillibreeze) ই হৈছে এক সহযোগী প্ৰচেষ্টা ।
নামকৰণৰ বৈশিষ্ট্য
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ওখ-চাপৰ পাহাৰীয়া ঢাল আৰু দুৰ্গম পথ অতিক্ৰম কৰি কৰা কফি খেতিক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ এই ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম ‘7000 Steps’ ৰখা হৈছে । ব্ৰেণ্ডটোৱে মেঘালয়, অসম, নাগালেণ্ড আদি প্ৰায় ২ শতাধিক পৰম্পৰাগত কৃষক পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰে । ইয়াৰ ফলত মধ্যভোগী বা দালালৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা হৈছে আৰু খেতিয়কসকলে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ উচিত আৰু ন্যায্য মূল্য লাভ কৰিছে ।
ডিমা হাছাও আৰু 7000 Steps Coffee
ডিমা হাছাও জিলাৰ কফি খেতিয়কসকলক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 7000 Steps Coffee-ৰ এক বিশেষ অৱদান আছে । জিলাখনৰ হাফলং আৰু এন লেইকুল আদি দুৰ্গম গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকে উচ্চমানৰ এৰাবিকা কফি সংগ্ৰহ কৰে । উল্লেখ্য যে খেতিয়কসকলে বজাৰৰ অভাৱত এই কফিৰ খেতি ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । তেওঁলোকৰ 'Spirit of Assam' (Assam Speciality Arabica Coffee) কফিবিধ সমগ্ৰ ভাৰততে যথেষ্ট সমাদৃত ।
ডিমা হাছাওৰ এৰাবিকা কফিৰ বিশ্ব বজাৰত দপদপনি
জিলা ডিমা হাছাওত উৎপাদিত ‘এৰাবিকা কফি’ বৰ্তমান বিশ্ব বজাৰত এক বিশেষ প্ৰিমিয়াম কফি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । সাধাৰণতে চাহৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ সমভূমি অঞ্চলৰ বিপৰীতে ডিমা হাছাওৰ উচ্চ পাহাৰীয়া ভূখণ্ড এৰাবিকা কফিৰ উচ্চমানৰ গুণাগুণ আৰু উৎপাদনৰ বাবে অত্যন্ত অনুকূল হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । অঞ্চলটোৰ বৰাইল পৰ্বতমালাৰ ওখ-চাপৰ পাহাৰীয়া ঢাল, মৃদু জলবায়ু আৰু প্ৰাকৃতিক ছাঁ কফি গছৰ বৃদ্ধিৰ বাবে অতি উপযোগী ।
পটভূমি আৰু ইতিহাস
নব্বৈৰ দশকত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ উদ্যোগত ঝুম খেতি কৰা স্থানীয় খেতিয়কসকলক স্থায়ী সংস্থাপন আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উদ্দেশ্যে কফি খেতিৰ সূচনা কৰা হৈছিল । জিলাখনৰ গুঞ্জুং আৰু হাফলঙৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত কফি খেতিৰ মূল কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত কফি ব’ৰ্ড আৰু অসম প্লেণ্টেশ্যন ক্ৰপছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প'ৰেচনে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয় ।
প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা
অৱশ্যে কফি ব’ৰ্ডৰ পূৰ্বৰ সক্ৰিয়তা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে বৰ্তমান খেতিয়কসকলে আধুনিক যন্ত্ৰপাতি, সঠিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু উন্নত বজাৰ সংযোগৰ সমস্যাত ভুগিছে । কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, জিলাখনৰ নামনি পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত এৰাবিকা কফি খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যাপক সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰী সাহায্য, উপযুক্ত শীতল ভঁৰাল আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিলে এই কফিয়ে বিশ্বৰ বজাৰত অসমৰ চাহৰ দৰেই এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিব পাৰিব ।
(ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰতিবেদনখন যুগুত কৰা হৈছে)