ক্ষতিগ্ৰস্ত যাত্ৰীলৈ সকাহ; এই তাৰিখৰ পৰা যাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ

৩.৮ লাখ যাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব ভাউচাৰ । ৩৭৬ কোটিতকৈ অধিক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ সাজু ইণ্ডিগ’ ।

indigo ready to compensate-passengers
প্ৰতীকী ফটো (ANI)
Published : December 21, 2025 at 2:03 PM IST

নতুন দিল্লী : ইণ্ডিগ’ই অহা সপ্তাহৰ পৰা যাত্ৰীৰ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ’ই ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে ব্যাপকভাৱে বিমান সেৱা বাতিল কৰাত যাত্ৰীসকল ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছিল । ইয়াৰ পিচতেই যাত্ৰীসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়া বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হয় । ইয়াৰ মাজতেই এইবাৰ যাত্ৰীসকলে কিছু সকাহ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।

ইণ্ডিগ’ই অহা সপ্তাহৰ পৰা ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থাটোৱে । ক্ষতিপূৰণ যোগ্য যাত্ৰীলৈ যিমান পাৰি সোনকালে পোৱাৰ বাবে বিমান সংস্থাক নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ।

ইণ্ডিগোৱে প্ৰদান কৰিব ১০ হাজাৰ টকাৰ ট্ৰেভেল ভাউচাৰ :

অহা ২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ইণ্ডিগোৱে ৩, ৪ আৰু ৫ ডিচেম্বৰত বিমান বাতিলৰ বাবে বিমানবন্দৰত কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলক ১০,০০০ টকাৰ ট্ৰেভেল ভাউচাৰ প্ৰদান কৰিব । এই ভাউচাৰ চৰকাৰী নিয়মৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ৫,০০০ৰ পৰা ১০,০০০ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ অতিৰিক্ত হ’ব । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান।

কোন যাত্ৰীয়ে প্ৰথমে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব ?

ইণ্ডিগ’ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ টিকট বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলক প্ৰথমে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা হ’ব । কাৰণ বিমান সংস্থাটোৰ হাতত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য উপলব্ধ। ইয়াৰ পিছত ইণ্ডিগ’ই ট্ৰেভেল এজেণ্ট আৰু অনলাইন ট্ৰেভেল এজেন্সী (অ’টিএ)ৰ পৰা যাত্ৰীসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোককো প্ৰত্যক্ষভাৱে ধন পৰিশোধ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।

ডিজিচিএ আৰু এয়াৰ সেৱাৰ ভূমিকা :

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে প্ৰতিগৰাকী যোগ্য যাত্ৰীয়ে যাতে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিব । তদুপৰি অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এয়াৰ সেৱা প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণ কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা বাকী থকা অভিযোগ আৰু ধন পৰিশোধৰ পলমৰ সময়মতে সমাধান নিশ্চিত হ’ব ।

অ’টিএৰ জৰিয়তে বুকিং কৰাসকলৰ বাবে সমস্যা :

যদিও ইণ্ডিগ’ই বাতিল কৰা বিমানৰ ৰিফাণ্ড প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, অ’টিএৰ জৰিয়তে বুকিং কৰা বহু যাত্ৰীয়ে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই পোৱা নাই । কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিমান সংস্থাটোৱে ধন ঘূৰাই দিছিল যদিও অ’টিএই বেংক একাউণ্ট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড পইণ্টত সেই ধন জমা কৰা নাই । ডিজিচিএই সকলো অ’টিএক কোনো ধৰণৰ কৰ্তন নোহোৱাকৈ যাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

মুঠ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ ৩৭৬ কোটিতকৈ অধিক হ’ব :

ইণ্ডিগোৱে ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত মুঠ ৪,৩৫৪খন বিমান বাতিল কৰে । ইয়াৰে ২,৪৫৬খন ঘৰুৱা আৰু ৫১খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানকে ধৰি কেৱল ৩, ৪ আৰু ৫ ডিচেম্বৰত ২৫০৭খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে । প্ৰতিখন বিমানতে গড়ে ১৫০ জন যাত্ৰী বুলি ধৰি ল’লে প্ৰায় ৩.৮ লাখ যাত্ৰীয়ে ভাউচাৰ লাভ কৰিব পাৰিব । অনুমান কৰা হৈছে যে পলমৰ বাবে অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণকে ধৰি মুঠ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ ৩৭৬ কোটিতকৈ অধিক হ’ব পাৰে ।

