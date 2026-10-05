১০০ টকাৰ পৰা ১,৩০০ টকালৈ বাঢ়িব বিমানৰ ভাৰা : ৬ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী
সোমবাৰৰ মাজনিশাৰ পৰা বিমানৰ ভাৰা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত ইণ্ডিগ’ কৰ্তৃপক্ষৰ ৷
By ANI
Published : October 5, 2026 at 4:01 PM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিগ’ বিমানযাত্ৰীৰ বাবে বেয়া খবৰ, আজি (সোমবাৰ) মাজনিশাৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ইণ্ডিগ’ বিমানৰ ভাৰা ৷ ৬ অক্টোবৰৰ পৰা ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ উৰণত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিমানৰ ভাৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ইণ্ডিগ’ বিমান কৰ্তৃপক্ষই ৷
যিহেতু পশ্চিম এছিয়াত হোৱা যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বত খাৰুৱা তেলৰ লগতে গেছৰ নাটনি হৈছে ৷ যাৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৷ শেহতীয়াকৈ বজাৰত বিমান ইন্ধনৰ মূল্য ১৪ শতাংশকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ সেয়ে খৰচৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমানৰ ভাৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি ইণ্ডিগ’ বিমান কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে ৷
IndiGo has announced a fresh recalibration of fuel charges across its domestic and international routes, effective for all new bookings made after 0001 hours on October 06, 2026. The airline stated that a sustained rise in Aviation Turbine Fuel (ATF) prices, including a recent month-on-month surge exceeding 14%, has forced a revision of its operational cost structure to offset the volatile fuel market environment. IndiGo expressed regret over the additional financial strain on its passengers but emphasized that the adjustment is a relatively modest approach to counter volatile global fuel prices.— ANI (@ANI) October 5, 2026
ইণ্ডিগ’ কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ঘৰুৱা বিমানৰ ক্ষেত্ৰত দূৰত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভাৰাৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ ১০০ টকাৰ পৰা ৩৫০ টকালৈ হ’ব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।
ইণ্ডিগ’ই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ঘৰুৱা বিমানৰ ক্ষেত্ৰত ৫০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বৰ পথৰ বাবে ৩৭৫ টকা, ৫০১ৰ পৰা ১,০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বিমানৰ বাবে ৬০০ টকা বৃদ্ধি পাব ।
একদৰে ১,০০১ ৰ পৰা ১,৫০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পথৰ বাবে ৯০০ টকা আৰু ১,৫০১ ৰ পৰা ২,০০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ বাবে ১,১৫০ টকা আৰু ২,০০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বৰ বিমানৰ বাবে ১,৩০০ টকাকৈ বৃদ্ধি হ’ব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ভাৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ছাৰ্ক (SAARC) অঞ্চলৰ বিমানসমূহৰ বাবে ১,০০০ টকাৰ পৰা ৩,০০০ টকালৈকে হ’ব ৷ আফ্ৰিকাৰ বিমানৰ বাবে ৬,০০০ টকা আৰু ইউৰোপৰ সেৱাৰ বাবে ১০,০০০ টকা বৃদ্ধি হ’ব । বিবৃতি অনুসৰি, দক্ষিণ-পূব এছিয়া, জিচিচি (GCC) আৰু মধ্য প্ৰাচ্য তথা উত্তৰ আৰু পূব এছিয়াৰ বিমানসমূহৰ বাবে ইন্ধন চাৰচাৰ্জ ৫,৫০০ টকা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'লে সঞ্চয়ৰ ধন পৰিয়ালে কেনেকৈ পাব ?