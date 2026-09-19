অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিব বিমানযাত্ৰা, ইণ্ডিগ’ৱে বঢ়ালে মূল্য

অধিক ব্যয়বহুল হৈ পৰিব বিমানযাত্ৰা, ইণ্ডিগ’ৱে বঢ়ালে মূল্য
ইণ্ডিগ’ই ঘৰুৱা বিমানসেৱাৰ বাবে কেইবাটাও শিতানত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে ৷ যাৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ ওপৰতো মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷
Published : September 19, 2026 at 7:13 AM IST
নতুন দিল্লী: বিমানযাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা দুঃখবৰ ৷ যদি কোনো লোকে সঘনাই বিমানেৰে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ অধিক ধন ব্যয় হ’ব ৷ বিশেষকৈ ইণ্ডিগ’ৰ বিমানত যাত্ৰা কৰা ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত এই মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ বিমান পৰিবহণ সংস্থাটোৱে ঘৰুৱা বিমানসেৱাত প্ৰযোজ্য বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় আৰু এড-অন সেৱাৰ মূল্য বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছে ।
বিমান সংস্থাটোৱে জাৰি কৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি, নৱজাতকৰ টিকটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অতিৰিক্ত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়ালৈকে সকলো কামতে এতিয়া পূৰ্বতকৈ অধিক ধন ব্যয় কৰিব লাগিব ।
নতুন নিয়ম অনুসৰি ঘৰুৱা বিমানত পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাৱকৰ সৈতে যাত্ৰা কৰা শিশু(জন্মৰ ৩ দিনৰ পৰা ২ বছৰৰ ভিতৰৰ শিশু)ৰ টিকটৰ বাবদ এতিয়া ৩,০০০ টকাৰ মাচুল লোৱা হ’ব । পূৰ্বে এই মূল্য দুহেজাৰ টকা আছিল ৷
অৱশ্যে এই শিশুসকলক সুকীয়াকৈ কোনো আসন দিয়া নহয় ৷ তাৰোপৰি এজন অভিভাৱকে মাত্ৰ এটা শিশুক লৈহে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ বাবে বুকিঙৰ সময়ত ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু যাত্ৰাৰ সময়ত শিশুটিৰ বয়সৰ বৈধ প্ৰমাণ লৈ ফুৰাটো বাধ্যতামূলক বিবেচিত হ’ব ।
আনহাতে, নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ অত্যধিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বিমান যাত্ৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা অধিক ধন খৰচ কৰিব লাগিব । ইণ্ডিগ’ই ঘৰুৱা বিমানৰ অতিৰিক্ত বেগেজ মাচুল প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৭০০ টকাৰ পৰা ৮০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । অৰ্থাৎ যাত্ৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা বয়-বস্তুৰ বাবদ নিৰ্ধাৰিত ওজনৰ সীমা ১৫ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক হ’লে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম সামগ্ৰীৰ বিপৰীতে ১০০ টকাকৈ অতিৰিক্ত ধন আদায় দিব লাগিব ।
আনহাতে, অভিভাৱক অবিহনে অকলে যাত্ৰা কৰা শিশুক প্ৰদান কৰা সেৱাৰ বাবদ পূৰ্বৰ ৫,০০০ ৰ সলনি ৫,৯৯৯ টকা আদায় কৰিব লাগিব । বিমানবন্দৰত দীঘলীয়া শাৰীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ অগ্ৰাধিকাৰ চেক-ইন আৰু প্ৰাইমাৰিটি বৰ্ডিঙৰ পথ বাছি লোৱা যাত্ৰীসকলে পূৰ্বৰ ৪৫০ টকাৰ পৰিৱৰ্তে ৬৫০ টকা আদায় দিব লাগিব । ইয়াৰোপৰি বিমান সংস্থাটোৰ পৰা ভ্ৰমণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভৰ বাবদ মাচুল হিচাপে ৩০০ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব ৷
উল্লেখ্য যে, বিমান সংস্থাসমূহে বিমান ভাৰাৰ কোনো হ্ৰাস-বৃদ্ধি কৰা নাই । কিন্তু শিশুসকলৰ লগতে অতিৰিক্ত সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা যাত্ৰীৰ বাবে বিমানযাত্ৰা যথেষ্ট ব্যয়বহুল বিবেচিত হ’ব ।
ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে ৰাজহৰ পৰিমাণক কেন্দ্ৰ কৰি এই মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলি বিশেষজ্ঞসকলে মতপোষণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট : এপল ষ্ট’ৰৰ বাহিৰত মানুহৰ লানি নিচিগা শাৰী