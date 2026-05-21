২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত চাহ ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৮,৭১৯ কোটি টকা উপাৰ্জন

২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত চাহ ৰপ্তানিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ ৮,৭১৯ কোটি টকা উপাৰ্জন
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস ৷ সমগ্ৰ ভাৰততে চাহ এবিধ পানীয়তকৈও বহু ওপৰত ৷ ই দৈনন্দিন জীৱন, কথা-বতৰা আৰু পৰম্পৰাৰ এক অভিন্ন অংশ ৷
Published : May 21, 2026 at 6:25 PM IST
নতুন দিল্লী: এটি কলি দুটি পাত...বুলিলে অসমৰ ৰাইজক বেলেগকৈ ইয়াৰ অৰ্থ বুজাব নালাগে ৷ চাহপাত অসমৰ আৱেগ, অসমৰ সম্পদ ৷ চৰকাৰেও চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ আঁচনি ৷ চাহত চহকী অসমৰ কথা নজনা লোক হয়তো খুব কমেইহে ওলাব ৷
চাহপাত ৰপ্তানি কৰি ভাৰতে প্ৰতিবছৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰে ৷ ২০১৩-১৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতে চাহপাত ৰপ্তানি কৰি ৪,৫০৯ কোটি টকা লাভ কৰিছিল ৷ ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এই মূল্য আছিল ৮,৭১৯ কোটি টকা ৷ তুলনামূলকভাৱে চাবলৈ গ’লে ৰপ্তানি ক্ষেত্ৰত ২০১৩-১৪ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এই মূল্য ৯৩ শতাংশই অধিক আছিল ৷ এই বৃদ্ধিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ভাৰতীয় চাহৰ চাহিদাৰ কথা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে ৷
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস ৷ এই বিশেষ দিনটো উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দেশৰ বিত্তীয় দিশটোৰ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰে ৷ দেশৰ বিভিন্ন চাহ উৎপাদনকাৰী অঞ্চল আৰু বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা আৰু বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে বিষয়ে বহু কথা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্ত কৰে ৷
মন্ত্ৰী গোৱেলৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘চাহ এক আৱেগ । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসত ইয়াৰ গুণাগুণ ৰাইজক জনোৱাটোৰ নিচিনা ভাল কথা আৰু কি হ’ব পাৰে ৷ সমগ্ৰ ভাৰততে চাহ মাথোঁ এবিধ পানীয়তকৈও বহু ওপৰত ৷ ই দৈনন্দিন জীৱন, কথা-বতৰা আৰু পৰম্পৰাৰ এক অভিন্ন অংশ ৷
Tea is an emotion. And on #InternationalTeaDay, there cannot be a better way to describe it! ☕— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 21, 2026
Across India, tea is more than just a beverage, it is a part of everyday life, conversations & traditions. From the hills of Darjeeling to the valleys of Assam and the plantations of… pic.twitter.com/f0R1VfuxeF
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্য়মতে ভাৰতৰ স্থানীয় অঞ্চলসমূহ, য’ত বিস্তৃত পৰিসৰত চাহখেতি কৰা হয়, তেনেবোৰ চাহপাতৰ জাতসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে । মন্ত্ৰী গোৱেলে লগতে উল্লেখ কৰে যে ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ কিছুমান বৈচিত্ৰপূৰ্ণ চাহৰ জাতৰ বিষয়ে জানি লওক, যি প্ৰতিবিধেই নিজৰ অঞ্চল, অনন্য সোৱাদ আৰু ঐতিহ্যৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ।
ৰপ্তানি খণ্ডত ৰাজহ বৃদ্ধিৰে ভাৰতৰ থলুৱা প্ৰজাতিৰ চাহে ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে একাধিক অঞ্চলৰ চাহপাতে ভৌগোলিক স্বীকৃতি(জিআই) টেগ লাভ কৰিছে, যিয়ে স্বকীয় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ভৱিষ্যতৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰে ।
ভাৰতৰ অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ, কৰ্ণাটক, অৰুণাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যলৈও সম্প্ৰতি চাহখেতিৰ প্ৰসাৰ ঘটিছে ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গোৱেলে কয়, ‘‘দাৰ্জিলিঙৰ পাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসম উপত্যকা আৰু নীলগিৰিৰ বাগিচালৈকে প্ৰতিটো অঞ্চলৰে চাহকাপত নিজস্ব সোৱাদ, সুগন্ধি আৰু চৰিত্ৰ বিদ্যমান !’’
বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় চাহে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বজাৰসমূহত নিজৰ শক্তিশালী আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ৷ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ফলত আৰু ভাৰতৰ চাহ ঐতিহ্যৰ সমৃদ্ধি বিশ্বক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতীয় চাহ ব’ৰ্ডে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবেই এয়া সম্ভৱ হৈ উঠা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷
দাৰ্জিলিঙৰ চাহে অতুলনীয় সোৱাদ আৰু কোমল সুগন্ধিৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ৷ আনহাতে অসমৰ চাহে শৰীৰ সজীৱ কৰি ৰখাৰ লগতে অন্যান্য কেইবাটাও বৈশিষ্ট্যৰ বাবে বিশ্বৰ বজাৰত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
দক্ষিণ ভাৰতৰ নীলগিৰিৰ চাহে ইয়াৰ সুকীয়া সুগন্ধি আৰু মনোমোহা গুণৰ সৈতে ৰপ্তানিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় ৷ একেদৰে উত্তৰৰ কাংগৰা উপত্যকাতো ক’লা আৰু সেউজীয়া চাহপাত উৎপাদন হয় । মৃদু ফুলৰ সুগন্ধি, সোণালী-হালধীয়া ৰং আৰু কোমল সোৱাদৰ ছিকিমৰ চাহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলক আকৰ্ষণ কৰা দেখা যায় ৷
