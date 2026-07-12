ETV Bharat / business

জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ দ্বাৰা অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতে

জুন মাহত ভাৰত ৰাছিয়াৰ ইন্ধনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা আছিল । ৫.৫ বিলিয়ন ইউৰো মূল্যৰ ইন্ধন আমদানি কৰিছিল ।

File photo of a ship carrying crude oil
জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ত অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 3:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ৰাছিয়াৰ পৰা ভাৰতে খাৰুৱা তেল আমদানি অব্যাহত ৰাখিছে । পূৰ্বতকৈ আমদানিৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে । ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল আমদানি জুন মাহত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি পূৰ্বৰ মাহৰ তুলনাত ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । চেণ্টাৰ ফৰ ৰিছাৰ্চ অন এনাৰ্জি এণ্ড ক্লিন এয়াৰ (চিআৰইএ)ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৰাছিয়াৰ সামগ্ৰিক তেল ৰপ্তানিৰ ৰাজহ হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতো ভাৰতৰ এই অভিলেখ পৰিমাণৰ আমদানি অব্যাহত আছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতে জুন মাহত ৪.৫ বিলিয়ন ইউৰো (প্ৰায় ৫০ হাজাৰ কোটি টকা) মূল্যৰ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰিছিল । এই পৰিমাণ ৰাছিয়াৰ মুঠ ৫.৫ বিলিয়ন ইউৰোৰ জীৱাশ্ম ইন্ধন আমদানিৰ ৮৩ শতাংশ । ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতে চীনৰ পিছতে ৰাছিয়াৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

ভাৰতৰ সামগ্ৰিকভাৱে খাৰুৱা তেলৰ আমদানি মাহৰ পাছত মাহ ধৰি ৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মূল শোধনাগাৰলৈ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ যোগানো যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । মে' মাহৰ তুলনাত জামনগৰস্থিত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ শোধনাগাৰলৈ আমদানি ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি হোৱাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ পাৰাদ্বীপ শোধনাগাৰত আমদানি ১২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে কোচিৰ বিপিচিএলৰ শোধনাগাৰ আৰু ভাদিনাৰ নায়াৰা এনাৰ্জীৰ শোধনাগাৰতো ক্ৰমে ৮৩ শতাংশ আৰু ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱা বুলি চিআৰইএই প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই উত্থানে জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে । আনকি মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ ৰপ্তানিৰ ৰাজহ মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ৮ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতিদিনত ৩৪৮ মিলিয়ন ইউৰো হৈছে । সামগ্ৰিকভাৱে ৰাছিয়াৰ ইন্ধনৰ ৰপ্তানিৰ ৰাজহ ১ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতিদিনত ৭৩৪ মিলিয়ন ইউৰো হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ।

Who bought Russia's fossil fuels after EU ban
জুন মাহত ভাৰত ৰাছিয়াৰ ইন্ধনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা আছিল (Source: CREA report)

চিআৰইএয়ে প্ৰতিবেদনত লিখিছে, "২০২৬ চনৰ জুন মাহত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ৰেতা আছিল । মুঠ ৫.৫ বিলিয়ন ইউৰো ৰাছিয়াৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বন আমদানি কৰিছিল । খাৰুৱা তেল ভাৰতৰ ক্ৰয়ৰ ৮৩ শতাংশ । আন আমদানিকৃত সামগ্ৰীবোৰ হৈছে তৈল সামগ্ৰী (৪৮৮ মিলিয়ন ইউৰো) আৰু কয়লা (৪৪৪ মিলিয়ন ইউৰো) ।"

ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা উৎপাদিত শোধিত ইন্ধনৰ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যৰ প্ৰবাহত ভাৰতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ভাৰত, তুৰ্কী, ব্ৰুনাই আৰু জৰ্জিয়াৰ শোধনাগাৰসমূহে ইউৰোপীয় সংঘ, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু আমেৰিকাকে ধৰি জুন মাহত ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা দেশসমূহলৈ ৮১৪ মিলিয়ন ইউৰোৰ তৈল সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও সেই ৰপ্তানিৰ প্ৰায় ৩৬৯ মিলিয়ন ইউৰো ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা শোধন কৰা হৈছিল ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইউৰোপীয় সংঘই ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা তৈল সামগ্ৰী আমদানি কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছতো জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতীয় শোধনাগাৰৰ পৰা ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বন্দৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ৰেহাইৰ অধীনত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা শোধন কৰা ডিজেল আৰু বিমান ইন্ধন আমদানিৰ অনুমতি দিয়াৰ পাছত ব্ৰিটেইনে জামনগৰৰ পৰা জেট ইন্ধন লাভ কৰে ।

Who bought Russia's fossil fuels in June 2026
জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ দ্বাৰা অভিলেখ গঢ়িলে ভাৰতে (Source: CREA report)

লগতে কোৱা হৈছে, "২০২৬ চনৰ জুন মাহত ব্ৰিটেইন চৰকাৰে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ পৰা শোধন কৰা ডিজেল আৰু জেট ইন্ধন আমদানিৰ অনুমতি দিয়াৰ পিছত ভাৰতৰ জামনগৰ শোধনাগাৰত উৎপাদিত জেট ইন্ধনৰ প্ৰথম চালান আনলোড কৰিছিল । প্ৰায় ৬৩ মিলিয়ন ইউৰো মূল্যৰ এই সামগ্ৰী টেমছ হেভেন আৰু আইল অৱ গ্ৰেইন বন্দৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।"

জামনগৰ শোধনাগাৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেডৰ মালিকানাধীন আৰু পৰিচালিত । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "আমেৰিকালৈ ৰপ্তানি ভাৰতৰ জামনগৰ শোধনাগাৰ, তুৰ্কীৰ ছ'কাৰৰ মালিকানাধীন ষ্টাৰ শোধনাগাৰ আৰু টুপ্ৰাছ ইজমিট শোধনাগাৰৰ পৰাও হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ মাহত টুপ্ৰাছ ইজমিট শোধনাগাৰৰ ৬০ শতাংশ খাৰুৱা তেলৰ ফিডষ্টক আৰু ২৭ শতাংশ জামনগৰ শোধনাগাৰৰ ফিডষ্টক ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছিল ।"

চিআৰইএয়ে জনোৱা মতে জুন মাহত চীন ৰাছিয়াৰ ইন্ধনৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰাহক আছিল । তেওঁলোকে ৭.৩ বিলিয়ন ইউৰোৰ ইন্ধন ক্ৰয় কৰিছে, আনহাতে ভাৰতে ৫.৫ বিলিয়ন ইউৰোৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থানত আছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে জুন মাহত ৰাছিয়াৰ সাগৰীয় তেলৰ ৫৪ শতাংশ অনুমোদিত গোপন টেংকাৰেৰে পৰিবহণ কৰা হৈছিল আনহাতে আন ৪৩ শতাংশ তেল জি-৭ৰ বীমাকৃত বা মালিকানাধীন জাহাজে কঢ়িয়াইছিল ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত অত্যাধুনিক যুদ্ধ জাহাজ আইএনএছ মহেন্দ্ৰগিৰি

TAGGED:

ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল
তেল আমদানি
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ লিমিটেড
INDIA IMPORTS RUSSIAN OIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.