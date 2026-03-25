ভাৰতৰ নতুন আয়কৰ আইন : ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব ?
নতুন আয়কৰ আইনে কৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিব । আৰু কি কি হ'ব পৰিৱৰ্তন ?
Published : March 25, 2026 at 4:23 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতত অহা ১ এপ্ৰিলৰ পৰা এক নতুন বিত্তীয় যুগৰ আৰম্ভ হ'ব । ১৯৬১ চনৰ পৰা চলি অহা আয়কৰ আইনে নতুন ৰূপ পাব । অৰ্থাৎ পুৰণি আয়কৰ আইনৰ স্থানত ১ এপ্ৰিলৰ পৰা দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব আয়কৰ আইন ২০২৫ । ইতিমধ্যে এই আয়কৰ আইন পূৰ্বৰ তুলনা সৰল বুলি চৰকাৰে দাবী কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৌৰৱ কৈছে যে এই নতুন আইনখনৰ কৰ নিয়মসমূহ স্পষ্ট আৰু সহজে বুজিব পৰা হ'ব । ইয়াত কি কি মূল পৰিৱৰ্তন হ'ব ? ই আপোনাৰ বিত্তীয় পৰিকল্পনাত কি প্ৰভাৱ পেলাব ?
আয়কৰ বৰ্ষৰ সৰলীকৰণ
দশক দশক ধৰি ভাৰতীয়সকলে দুটা বিভ্ৰান্তিকৰ শব্দৰ মোকাবিলা কৰি আহিছিল । পূৰ্বৰ বছৰ (যেতিয়া আয় লাভ কৰা হৈছিল) আৰু মূল্যায়ন বছৰ (যেতিয়া কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা হৈছিল)। ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰ স্থানত এক ঐক্যবদ্ধ 'আয়কৰ বৰ্ষ' গঠন কৰা হ'ব । উদাহৰণস্বৰূপে ২০২৬-২৭ চনত উপাৰ্জন কৰা আয়ক কেৱল আয়কৰ বৰ্ষ ২০২৬-২৭ বুলি জনা যাব । এই পৰিৱৰ্তনে কৰদাতাসকলৰ বাবে প্ৰপত্ৰ ১৬ আৰু কৰ পৰ্টেলত নথি পত্ৰ দাখিল কৰাটো সৰল কৰি তুলিব ।
কৰ বিশেষজ্ঞ তথা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট যোগেন্দ্ৰ কাপুৰে এই সন্দৰ্ভত কয় যে নতুন আয়কৰ আইনখনৰ সৰলীকৃত ভাষা আৰু অতিৰিক্ত বিধান আঁতৰোৱাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে । কৰ শ্লেব একেই আছে যদিও কৰযোগ্য আয় হ্ৰাস কৰা ভাট্টা দীৰ্ঘ ব্যৱধানৰ পিছত বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁ কয়, "উদাহৰণস্বৰূপে শিশুৰ শিক্ষা ভাট্টা প্ৰতিমাহে ১০০ টকাৰ পৰা ৩০০০ টকালৈ, হোষ্টেলৰ ভাট্টা ৩০০ টকাৰ পৰা ৯ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কাৰ্যালয়ৰ খাদ্যৰ ওপৰত কৰমুক্ত সীমা প্ৰতি আহাৰত ৫০ টকাৰ পৰা ২০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।" কাপুৰে লগতে কয়, "কোম্পানীসমূহে এতিয়া প্ৰতি বছৰে ৫ হাজাৰৰ পৰা ১৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মূল্যৰ কৰমুক্ত উৎসৱৰ উপহাৰ বা ভাউচাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিব ।"
টি চি এছ আৰু ছ'ভাৰেইন গ'ল্ড বণ্ড (এছ জি বি)
কাপুৰে লগতে কয় যে নতুন আইনখনৰ লক্ষ্য হৈছে কৰ ব্যৱস্থা সৰল কৰা আৰু বিবাদ হ্ৰাস কৰা । যাক তেওঁ 'কৰ সন্ত্ৰাসবাদ' (Tax Terrorism) বুলি সম্বোধন কৰিছে । লিবাৰলাইজড ৰেমিটেন্স স্কীমৰ অধীনত ৰেমিটেন্সৰ ওপৰত টেক্স কলেক্টেড এট ছ'ৰ্চ (টি চি এছ)ৰ হাৰ ২০ শতাংশৰ পৰা ২ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । সংশোধিত ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ সময়সীমা সংশ্লিষ্ট আয়কৰ বৰ্ষৰ পিছত ৯ মাহৰ পৰা ১২ মাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
আন আন পৰিৱৰ্তনবোৰৰ ভিতৰত বিকল্প বজাৰত ক্ৰয় কৰা ছ'ভাৰেইন গ'ল্ড বণ্ডৰ (এছ জি বি) পৰা লাভৰ ওপৰত মূলধনৰ লাভ হিচাপে কৰ আৰোপ কৰা হৈছে । প্ৰবাসী ভাৰতীয়ৰ পৰা স্থাৱৰ সম্পত্তি ক্ৰেতাই এতিয়া পেন ভিত্তিক চালান ব্যৱহাৰ কৰি ১৯৪আই এ ধাৰাত টি ডি এছ কৰ্তন কৰিব পাৰিব । লভ্যাংশৰ আয় বা মিউচুৱেল ফাণ্ড ইউনিটৰ পৰা আয়ৰ বিপৰীতে সুত কৰ্তনৰ অনুমতি আৰু নাই । কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা কেৱল চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ বণ্ড ক্ৰয় কৰাসকলেহে লাভ কৰিব ।
অধিক উপাৰ্জনকাৰীৰ বাবে পৰিৱৰ্তন
অধিক উপাৰ্জনকাৰীৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিয়ম কঠোৰ হৈছে । পি এফ আৰু এন পি এছত বছৰি ৭.৫ লাখ টকাৰ অধিক নিয়োগকৰ্তাৰ বৰঙণি এতিয়া কৰযোগ্য হ'ব । কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰা বাহনৰ কৰযোগ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইছে-১.৬ লিটাৰৰ ওপৰৰ ইঞ্জিন থকা বাহন এখন এতিয়া মাহিলী ৭,০০০ টকাৰ কৰযোগ্য হ'ব, লগতে চালকৰ বাবদ ৩,০০০ টকা ।
যদি আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ 'ফিউচাৰ এণ্ড অপচনছ' (এফ এণ্ড অ') ছেগমেণ্টত ট্ৰেড কৰে, তেন্তে আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ'ব । চৰকাৰে এছ এছ টি বৃদ্ধি কৰিছে । পৰিৱৰ্তনে ব্যৱসায়ী আৰু বিনিয়োগকাৰীক প্ৰভাৱিত কৰিব । শ্বেয়াৰ বাইবেকৰ ওপৰত এতিয়া সকলো শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ বাবে মূলধনী লাভ হিচাপে কৰ আৰোপ কৰা হ'ব, যাৰ ফলত পূৰ্বতে ব্যৱহৃত কৰ সঞ্চয়ৰ পথ বন্ধ হৈ যাব । লভ্যাংশ আয়ৰ বিপৰীতে সুতৰ খৰচ আৰু কৰ্তন কৰিব নোৱাৰি, যদিহে বিনিয়োগ ঋণৰ জৰিয়তে বিত্তীয় সাহায্য কৰা হৈছিল তেন্তে লভ্যাংশৰ ওপৰত কৰ দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পায় ।
কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ ব'ৰ্ডে পূৰ্বৰ প্ৰ-পত্ৰসমূহ সৰল কৰি ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ পুনৰ গঠন কৰা আয়কৰ প্ৰ-পত্ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ৫০ শতাংশ ঘৰ ভাড়া ভাট্টা (এইচ আৰ এ) ৰেহাই বেংগালুৰু, পুনে, হায়দৰাবাদ আৰু আহমেদাবাদলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে, ইয়াৰ দ্বাৰা লাভৱান হোৱা আন ৬ খন ডাঙৰ চহৰৰ সৈতে যোগদান কৰা হৈছে ।
কৰ বিশেষজ্ঞ যোগেন্দ্ৰ কাপুৰে এই পৰিৱৰ্তনবোৰক অধিক ব্যৱহাৰকাৰী-বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰ আইনৰ দিশত অগ্ৰগতি হিচাপে গণ্য কৰে যদিও ইয়াৰ দ্বাৰা এম এছ এম ইসমূহত বিনিয়োগক উৎসাহিত কৰিব ।
অডিট নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৩১ জুলাইৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ আই টি আৰ-৩ আৰু আই টি আৰ-৪ দাখিলৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ফ্ৰীলান্সাৰসকলক সকাহ দিয়া হৈছে । কিন্তু নগদ ধনৰ লেনদেনত অধিক কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হব : ২০ হাজাৰ টকাৰ ওপৰৰ যিকোনো নগদ ঋণ বা জমা ধনৰ ১০০ শতাংশ সমান জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা থাকিব । উদাহৰণস্বৰূপে, ৫০ হাজাৰ টকাৰ নগদ ঋণৰ বাবে ৫০ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ভৰিব পাৰে ।
১ এপ্ৰিলত কৰ বৃদ্ধি নহয় কিন্তু কৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব । অধিক ভাট্টাৰ সীমাই টেক-হোম পে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে যদিও ট্ৰেডিং আৰু নগদ ধনৰ লেনদেনৰ ওপৰত কঠোৰ নিয়মে অধিক নিৰীক্ষণৰ সংকেত দিয়ে ।
সামগ্ৰিকভাৱে কৰদাতাসকলে সকাহ পোৱাৰ লগতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কঠোৰতাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । ২৬এএছ/এআইএছ আৰু কৰদাতাৰ তথ্য সাৰাংশ (টি আই এছ)ৰ অধীনত পেন-লিংকড তথ্যৰ সংহতিৰ জৰিয়তে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।
