ETV Bharat / business

২০৩২ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী ১২ গুণলৈ বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা

ভাৰতৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন বজাৰ ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ১২গুণ বৃদ্ধি কৰি ৩০.৪ মিলিয়ন ইউনিটত উপনীত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

electric vehicles
ইলেক্ট্ৰিক বাহন (ANI)
author img

By ANI

Published : July 13, 2026 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বৰ্তমান ভাৰতে বৈদ্যুতিক বাহনৰ প্ৰচলনত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও জনসাধাৰণক পেট্ৰ’ল-ডিজেল চালিত বাহনৰ পৰিৱৰ্তে বৈদ্যুতিক বাহন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা দেখা গৈছে ৷

পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধ তথা পেট্ৰ’পণ্যৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰাৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান জনাইছিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বৈদ্যুতিক বাহন টাৰ্গেট পৰিস্থিতিৰ অধীনত ভাৰতৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন বজাৰ ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ১২গুণ বৃদ্ধি কৰি ৩০.৪ মিলিয়ন ইউনিটত উপনীত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

electric vehicles
ইলেক্ট্ৰিক বাহন (ANI)

কাষ্টমাইজড এনাৰ্জি ছলিউচনে প্ৰস্তুত কৰা ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি ষ্ট’ৰেজ এলায়েন্সৰ (আই ই এছ এ) প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৪ চনত বাৰ্ষিক বিক্ৰী ২০২৪ চনত ২০ লাখ ইউনিটৰ পৰা ২০২৫ চনত ২৬ লাখ ইউনিটলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে প্ৰায় ২৬ শতাংশ বিক্ৰী বৃদ্ধিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

ইন্ধনৰ বৰ্ধিত মূল্যই বৈদ্যুতিক বাহনৰ খৰচৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ আনহাতে স্প’ৰ্টছ ইউটিলিটি বাহনৰ প্ৰস্তাৱ সম্প্ৰসাৰণ আৰু নতুন বাহন মুকলিৰ ঢৌৱে গ্ৰাহকৰ চাহিদা আৰু বজাৰৰ দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি কৰে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৫ চনত ভাৰতত মুঠ বাহন বিক্ৰীৰ প্ৰায় ৯.৫ শতাংশ বৈদ্যুতিক বাহন আছিল ৷ ২০২৪ চনত এই বিক্ৰী ৮.১ শতাংশ আছিল । এই পৰিৱৰ্তনে বজাৰৰ বিদ্যুৎকৰণৰ দিশত অব্যাহত থকা গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনক আলোকপাত কৰে ।

২০২৫ চনত ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন (E2W) ৰ বিক্ৰী আছিল ৬০.১ শতাংশ, ইলেক্ট্ৰিক তিনিচকীয়া বাহনৰ (E3W) ৰ বিক্ৰী ৩১.৬ শতাংশ আছিল। এই দুটা শ্ৰেণীৰ বাহন সৰ্বমুঠ বিক্ৰী হোৱা প্ৰায় ২৫ লাখ ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ৯১ শতাংশতকৈ অধিক আছিল।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি চাৰিচকীয়া ইলেক্ট্ৰিক বাহন (E4W)ৰ অংশ ৭.৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে ইলেক্ট্ৰিক যাত্ৰীবাহী বাহন গ্ৰাহকে গ্ৰহণ কৰাটো ত্বৰান্বিত কৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । ইফালে, ৰাজহুৱা ক্ৰয় কাৰ্যসূচী আৰু বহৰ অপাৰেটৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত বাছসমূহে ০.২ শতাংশ আৰু ট্ৰাকসমূহে মুঠ বিক্ৰীৰ ০.৪ শতাংশ অধিকাৰ কৰে ।

প্ৰতিবেদনত লগতে কোৱা হৈছে, “সমান্তৰালভাৱে, বেটাৰীৰ চাহিদা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ চাহিদা বৃদ্ধি আৰু গড় বেটাৰী পেকৰ আকাৰ বৃদ্ধি দুয়োটাৰে দ্বাৰা ই পৰিচালিত হৈছে ৷ একে সময়ছোৱাত মুঠ চাহিদা ১৯ গিগাৱাট ঘণ্টাৰ পৰা ৩৬২ গিগাৱাট ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৯ চনৰ পিছৰ বিএউ আৰু এনইভিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা ব্যৱধানে এই কথাটোকে আঙুলিয়াই দিয়ে যে ভাৰতৰ ইভি ট্ৰেজেক্টৰী শেষত নীতিগত সমৰ্থনৰ শক্তি, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ গতি, আৰু স্থানীয় উৎপাদনৰ গতিবেগৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হ'ব ।"

প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৫ চনত মুঠ বেটাৰীৰ চাহিদা প্ৰায় ১৯ গিগাৱাট ঘণ্টাত উপনীত হয়, এয়া ২০২৪ চনত ১৩ গিগাৱাট ঘণ্টাৰ তুলনাত এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি । ইয়াৰ দ্বাৰা ভলিউম বৃদ্ধি আৰু ছেগমেণ্টসমূহৰ মাজত গড় পেকৰ আকাৰ বৃদ্ধি দুয়োটা প্ৰতিফলিত হয় ।

উল্লেখযোগ্য গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনত এতিয়া চাৰিচকীয়া বাহনে ৪০ শতাংশ বেটাৰীৰ ব্যৱহাৰত আগবাঢ়িছে, তাৰ পিছতে তিনিচকীয়া বাহনে ২৭ শতাংশ আৰু দুচকীয়া বাহন ২৩ শতাংশ বেটাৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । বাছৰ সংখ্যা মুঠ বেটাৰীৰ চাহিদাৰ ৭.৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷

২০২৫ চনত ভাৰতৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ উপাদানৰ বজাৰৰ মূল্য আছিল ৪১,০০০ কোটি টকা । বিজনেছ-এজ-জুৱেল (বিএউ) পৰিস্থিতিৰ অধীনত ২০৩২ চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ মূল্য ৩,০২,০০০ কোটি টকা হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰায় ৩৮ শতাংশ চক্ৰীয় বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰ প্ৰতিফলিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: জুন মাহত ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰে অভিলেখ ভাৰতৰ

TAGGED:

ইলেক্ট্ৰিক বাহন
ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি ষ্ট’ৰেজ এলায়েন্স
স্প’ৰ্টছ ইউটিলিটি বাহন
NATIONAL EV TARGET
INDIA EV SALES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.