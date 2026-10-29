ভাৰতৰ E100 সপোন পূৰণ কৰিবলৈ দেশৰ ইথানল ভিজনত মিঠা মিলেটৰ সম্ভাৱনীয়তা

ভাৰতৰ E100 সপোন পূৰণ কৰিবলৈ দেশৰ ইথানল ভিজনত মিঠা মিলেটৰ সম্ভাৱনীয়তা
চেনি উদ্যোগ বা অৰ্থনীতিত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ এইবিধ মিলেট কুঁহিয়াৰৰ এক লাভজনক বিকল্প, যিয়ে পানী, মাটি আৰু পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণ কৰে ।
Published : October 29, 2026 at 3:34 PM IST
শেহতীয়াভাৱে গ্ৰহণ কৰা এক সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে চৰকাৰে আমাৰ গাড়ীৰ ইন্ধন টেংকিত বিশুদ্ধ ইথানল ব্যৱহাৰৰ পথ মুকলি কৰিছে । নতুনকৈ সংশোধিত 'কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন আইন ১৯৮৯' (Central Motor Vehicle Act 1989) অনুসৰি, এতিয়া পেট্ৰ'লচালিত গাড়ীসমূহত নমনীয় ইন্ধন (flexible fuel) হিচাপে ১০০ শতাংশই ইথানল ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
কিন্তু প্ৰশ্নটো হ’ল, এই ইথানল ক’ৰ পৰা আহিব ? আমেৰিকাৰ পৰা কৰা আমদানি কৰিব নে ঘৰুৱাভাৱে ধান (চাউল), মাকৈ আদি শস্যৰ পৰা কৰা ডিষ্টিলিং কৰিব বা কুঁহিয়াৰৰ পৰা আহৰণ কৰিব ? দেশৰ চেনিৰ মজুত ভাণ্ডাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰে কুঁহিয়াৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কিন্তু তথাপিও এই অভিলাষী লক্ষ্য পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে উপলব্ধ সকলো উৎস ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব পাৰে ।
কিন্তু ইয়াৰ ফলত আমাৰ চেনি অৰ্থনীতিৰ ওপৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব ? এবাৰ স্মৰণ কৰোঁ আহক । বিগত কেইবছৰমান ধৰি ভাৰতে নিজৰ চেনি অৰ্থনীতিক বন্ধকত থৈ ইথানল উৎপাদনৰ সপোন দেখিছে । ইয়াৰ প্ৰথম উদাহৰণটো হ’ল, চলিত বছৰৰ আৰম্ভণিতে হোৱা চেনিৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি । ইয়াৰ ফলত দেশৰ বহু ঠাইত চেনিৰ মূল্য প্ৰতিকেজিত ৭০ টকাৰো অধিক হৈছিলগৈ । কুঁহিয়াৰৰ 'অভিলেখ উৎপাদন' হোৱা সত্ত্বেও, চেনিৰ দৰে এক অপৰিহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ভাৰতীয় গ্ৰাহকে উচ্চ মূল্য বহন কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
বৰ্তমান চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে ইথানল উৎপাদনৰ সৈতে চেনিৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । কিন্তু বহুতো কৃষি আৰু উদ্যোগ বিশেষজ্ঞ এই ক্ষেত্ৰত একমত নহয় । আনহাতে, চৰকাৰেও বিগত সপ্তাহত ইথানল উৎপাদনৰ বাবে চেনি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি আকস্মিকভাৱে সিদ্ধান্ত সলনি কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে যে আমাৰ দেশত কুঁহিয়াৰ, চেনি আৰু ইথানলৰ মাজত এক পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক আছে ।
চৰকাৰৰ এক বিশৃংখল বা অদূৰদৰ্শী নীতিৰ বাবে কুঁহিয়াৰ-ভিত্তিক ইথানল উদ্যোগ, চেনিকলসমূহ লগতে চেনি ৰপ্তানিকাৰকসকলো সমানেই ভুক্তভোগী হৈছে । প্ৰথম অৱস্থাত চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে কুঁহিয়াৰ-ভিত্তিক ইথানল প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজসাহায্য আগবঢ়াইছিল । তাৰ পিছত কুঁহিয়াৰৰ পৰা উৎপাদিত ইথানল ক্ৰয় কৰা আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পৰিণতিত সমগ্ৰ দেশতে কুঁহিয়াৰ-ভিত্তিক ইথানল উদ্যোগসমূহ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিবলৈ ধৰে । উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ঋণৰ বোজাত জৰ্জৰিত হৈ থকা কুঁহিয়াৰ উদ্যোগসমূহ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ গোটসমূহৰ সৈতে ইথানল উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া সংলগ্ন কৰিছে ।
তাৰ পিছতেই এক ডাঙৰ বিপৰ্যয়ে দেখা দিয়ে । চেনিৰ মূল্য আৰু ইয়াৰ মজুত এক সংকটজনক অৱস্থাত উপনীত হয় । উল্লেখ্য যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰত হৈছে অন্যতম বৃহৎ চেনি উৎপাদক দেশ । কিন্তু তথাপিও চৰকাৰে ২০২২ চনৰ পৰা দীৰ্ঘদিনৰ বাবে চেনি ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ইয়াৰ ফলত বিশ্ব চেনি অৰ্থনীতিৰ ওপৰতো এক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰে । এই নাটনিৰ বাবেই চৰকাৰে এখন 'নতুন চেনি নিয়ন্ত্ৰণ আদেশ' (New Sugar Control Order) আনিবলগীয়া হয়, যাৰ দ্বাৰা কুঁহিয়াৰৰ ব্যৱহাৰ কেৱল পৰম্পৰাগত 'খাণ্ডচাৰী' অৰ্থাৎ চেনি উৎপাদনকাৰী থলুৱা গোটসমূহৰ মাজতে সীমিত কৰিবলৈ দিয়া হয় ।
চেনি অৰ্থনীতিৰ ক্ষতি অতি ব্যাপক । পানীৰ ক্ৰমবৰ্ধমান নাটনি, খেতিয়কৰ বকেয়া ধন আৰু প্ৰদূষণৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বোৰক এতিয়ালৈকে হিচাপতেই ধৰা হোৱা নাই । ভাৰতে শস্য-ভিত্তিক ইথানলৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু ই আমাৰ খাদ্য আৰু শক্তিৰ মজুত অতি খৰতকীয়াকৈ হ্ৰাস কৰিব । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা বিশ্ব ক্ষুধা সূচকাংকত ১২২ খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান ১০০ নম্বৰত থকা পৰিস্থিতিত এনে কৰাটো অদূৰদৰ্শিতা বা ভুল সিদ্ধান্ত বুলি গণ্য কৰিব পাৰি ।
আমাৰ ভূ-পৃষ্ঠৰ আৰু ভূগৰ্ভৰ পানীৰ উৎসসমূহ এক সংকটজনক অৱস্থাত আছে । ইয়াৰ উপৰি 'এল নিনো'ৰ দৰে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱৰ বাবে কৃষিকাৰ্যত পানীৰ ব্যৱহাৰ আৰু বৃষ্টিপাতৰ ধৰণ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিব নোৱৰাকৈ সলনি হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, আমেৰিকাৰ পৰা ইথানল আমদানি কৰাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত' পৰিকল্পনাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আৰু ই আমাৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক ।
তেনে পৰিস্থিতিত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ইথানলৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ কৃষি-ভিত্তিক আন কিবা বিকল্প আছে নেকি, যাৰ সম্ভাৱনীয়তা দেশখনে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ? ইয়াৰ উত্তৰ হয়তো লুকাই আছে এবিধ বজৰা বা মিলেটজাতীয় শস্যৰ মাজত; বিশেষকৈ ই হৈছে মিঠা মিলেট (sweet sorghum) ।
মিলেটজাতীয় শস্য-ভিত্তিক ইথানল ?
মিলেট-ভিত্তিক ইথানল কোনো অলীক সপোন নহয় । কিয়নো বৰ্তমানো কিছুমান শস্য-ভিত্তিক ইথানল উৎপাদন গোট বা কাৰখানাই ইথানল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মিলেটজাতীয় শস্য ব্যৱহাৰ কৰি আছে । কিন্তু সমস্যাটো হৈছে, তেওঁলোকে ভুল প্ৰকাৰৰ মিলেট বাছনি কৰিছে আৰু তুলনামূলকভাৱে কম কাৰ্যক্ষম ইথানল উৎপাদন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত এই পৰিস্থিতিৰ কেনেদৰে সলনি হ’ব পাৰে ?
প্ৰথমতে মিঠা মিলেটৰ খেতিৰ পদ্ধতি (agronomy) সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ আহক । এইবিধ হৈছে এনে এবিধ মিলেট বা মিলেটজাতীয় শস্য, যাৰ খেতি অতি কম ৰাসায়নিক সাৰ বা কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰি কৰিব পাৰি । ইয়াৰ খেতি খৰাং বা শুকান অঞ্চলৰ লগতে সম্পূৰ্ণ বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অঞ্চলসমূহতো সহজে কৰিব পাৰি । ই হৈছে এনে এবিধ বহুমুখী আৰু সহনশীল শস্য, যাৰ খেতি পঞ্জাবৰ পৰা তামিলনাডুলৈকে সমগ্ৰ দেশতে উপযোগী হ’ব পাৰে ।
এই শস্যবিধ হৈছে ছৰগুম (sorghum) বা জোৱাৰৰ এক উপ-প্ৰকাৰ (sub-variety) । ইয়াৰ ১ মেট্ৰিক টনৰ পৰা ৫৫ লিটাৰ পৰ্যন্ত ইথানল পোৱা যায় । আনহাতে, ১ মেট্ৰিক টন কুঁহিয়াৰৰ পৰা ৭০ লিটাৰ ইথানল উৎপাদন কৰিব পাৰি । কিন্তু কুঁহিয়াৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অসুবিধাটো হ’ল যে ইয়াৰ খেতি কৰিবলৈ চাৰি গুণ অধিক পানীৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ উপৰি প্ৰচুৰ সাৰ-কীটনাশকৰ প্ৰয়োজন আৰু ইয়াৰ খেতি দেশৰ নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতহে কৰিব পাৰি ।
কুঁহিয়াৰৰ তুলনাত মিঠা মিলেটৰ আন এক সুবিধা হৈছে যে এই গছজোপা এবিধ উৎকৃষ্টমানৰ পশুখাদ্য বা ঘাঁহ । ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ সময়ছোৱাত কাণ্ড বা ডালৰ ভিতৰত থকা চেনিৰ মাত্ৰাৰ হেৰফেৰ নোহোৱাকৈয়ে খেতিয়কসকলে পশুখাদ্যৰ বাবে ইয়াৰ পাতবোৰ তিনিবাৰলৈকে কাটিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ইথানলৰ লগতে দুগ্ধ উদ্যোগৰো সমান্তৰাল উন্নয়নৰ এক অতিৰিক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয় । কিন্তু কুঁহিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো সম্ভৱ নহয় । তদুপৰি, কুঁহিয়াৰ বা ধানৰ দৰে অন্যান্য শস্যৰ তুলনাত ই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ অতি কম ক্ষতি কৰে । ১ হেক্টৰ মিঠা মিলেটৰ খেতিৰ পৰা ১৬,০০০ লিটাৰ পৰ্যন্ত ৰস উৎপাদন কৰিব পৰা যায় ।
বিশ্বজনীন প্ৰেক্ষাপটত চাবলৈ গ’লে মিঠা মিলেট-ভিত্তিক ইথানলৰ বজাৰখন বৰ্তমান প্ৰায় ৪.৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ । আনহাতে, ২০৩৩ চনৰ ভিতৰত ই ৯.২ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ভাৰতেও তামিলনাডু, মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, পঞ্জাব আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দৰে ৰাজ্যসমূহত 'CSV 52SS' আৰু 'CSV 58SS' ৰ দৰে মিঠা মিলেটৰ উন্নত জাতসমূহৰ খেতি কৰি নিজৰ ইথানলৰ কেঁচামালৰ উৎস বহুমুখী কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে । কিন্তু আমাৰ দেশত এতিয়াও এক 'ৰাষ্ট্ৰীয় মিঠা মিলেট নীতি'ৰ (national sweet sorghum policy) অভাৱ হৈ আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইথানলৰ প্ৰধান উৎস হিচাপে এই মিঠা মিলেটে কুঁহিয়াৰৰ স্থান ল’ব পাৰিলেহেঁতেন । লগতে দেশত ইথানল উৎপাদনৰ ক্লাষ্টাৰ বা ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিলেহেঁতেন ।
ইয়াৰ সম্ভাৱনা অত্যন্ত ব্যাপক । কাৰণ ভাৰতৰ বেছিভাগ জিলাৰ কৃষিভূমিয়ে মিঠা মিলেট খেতিৰ বাবে উপযোগী । খেতিয়কসকলো এই খেতিৰ সৈতে ইতিমধ্যে পৰিচিত । গতিকে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ ওচৰে-পাজৰে মিঠা মিলেট-ভিত্তিক ইথানল উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব, তেতিয়াই তেওঁলোকে অতি সহজে ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব ।
পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হৈছে ভাৰতত, বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে ৰাজ্যসমূহত এই উদ্যোগসমূহ স্থাপনৰ বাবে আৰ্থিক উদগনি বা ৰাজসাহায্য প্ৰদান । বৰ্তমান ইয়াৰ সৰহভাগ উৎপাদন কেৱল মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ৰাজ্যৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে । এই শস্যবিধৰ খেতি উত্তৰ ভাৰতলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰি আমি এক ডাঙৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ ।
মিঠা মিলেট-ভিত্তিক ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিব বিচৰা গ্ৰাম্য কৃষক বা সমবায় সমিতিসমূহৰ বাবে মাটি লীজত দিয়া আৰু সৰ্বোচ্চ ভূমি সীমা সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহত শিথিলতা আনিব লাগিব । ৰাজ্যিক ভূমি স্বত্বৰ নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ বাহিৰত গৈও এনে ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰসমূহত ইথানল উৎপাদনৰ বাবে এই শস্যৰ খেতি কৰিবলৈ বিশেষ অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা বিষয়াসকলক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা উচিত । গংগা উপত্যকাৰ সমভূমি অঞ্চল আৰু বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল প্ৰতিখন জিলাতে নীতিগতভাৱে অন্ততঃ এটাকৈ মিঠা মিলেট-ভিত্তিক ইথানল কাৰখানা স্থাপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত ।
ৰাজ্যিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ (ICAR) নেটৱৰ্কসমূহকো ইথানল উৎপাদনৰ বাবে অধিক উপযোগী তথা প্ৰচুৰ চেনি বা ৰসযুক্ত মিঠা মিলেটৰ জাত উৎপাদন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত । প্ৰয়োজনত অধিক কীট-পতংগ তথা ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু অধিক ৰস আহৰণ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ 'হানীডিউ'ৰ (honeydew) দৰে জাতৰ সৈতে থলুৱা জাতসমূহৰ বৰ্ণসংকৰণ বা ক্ৰছ-ব্ৰীডিঙৰ সহায় ল’ব পৰা যায় ।
দ্বিতীয় সুবিধাটো হ’ল, এই শস্যবিধে পশুখাদ্য যোগান ধৰি দুগ্ধ উদ্যোগক সহায় কৰে । ইয়াৰ ফলত ই দেশৰ পুষ্টিৰ উপলব্ধতা বা যোগান হ্ৰাস নকৰে । তদুপৰি, এই শস্যৰ বাবে কম পৰিমাণৰ কৃষি-ৰাসায়নিক সামগ্ৰী বা সাৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বাবে আমদানিকৃত সাৰৰ চাহিদাও কমিব আৰু খেতিয়কসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব ।
সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে চেনি উদ্যোগ বা অৰ্থনীতিক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ ইথানল উৎপাদন নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত মিঠা মিলেট হৈছে কুঁহিয়াৰৰ এক লাভজনক আৰু কাৰ্যকৰী বিকল্প । ই পানী, মাটি আৰু আমাৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণ কৰে ।