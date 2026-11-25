ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য বৃদ্ধি, ডলাৰৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈছে ভাৰতীয় টকা
মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ভাৰতীয় টকাৰ ৷ এক ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা ৯২.১৬ স্তৰত উপনীত ৷
Published : November 25, 2026 at 6:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : ডলাৰৰ বিপৰীতে ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈছে ভাৰতীয় টকা ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত হোৰাহোৰে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস আৰু বিশ্বৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে অন্যান্য সম্পত্তিৰ তুলনাত ভাৰতীয় ইকুইটিক বজাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ ফলত ডলাৰৰ তুলনাত ভাৰতীয় টকা শক্তিশালী হৈ পৰিছে ৷
বুধবাৰে টকাৰ মূল্য ৬৯ পইচা বৃদ্ধি হৈ এক ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা ৯২.১৬ উপনীত হয় ৷ বৈদেশিক মুদ্ৰা ব্যৱসায়ীসকলে জনোৱা মতে, যদিও আন্তঃবেংক বৈদেশিক মুদ্ৰা বজাৰত টকাৰ মূল্য ৯২.৬৫ স্তৰত মুকলি হৈছিল কিন্তু লেনদেনৰ শেষত আমেৰিকান ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা ৬৯ পইচা বৃদ্ধি পাই এক ডলাৰৰ বিপৰীতে ৯২.১৬ স্তৰত উপনীত হয় ।
News Alert! Rupee settles 65 paise higher at 92.67 (provisional) against the US dollar.— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ৮ অক্টোবৰত পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি এক আমেৰিকান ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা সৰ্বোচ্চ ৯৬.৮৮ স্পৰ্শ কৰিছিল ৷ কিন্তু ১৩ নৱেম্বৰত সেই ৰেকৰ্ডৰ পৰা হ্ৰাস পাই এক ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকা ৯৪.১৯ হৈছিল ৷ ক্ৰমান্বয়ে ২৫ নৱেম্বৰত এক ডলাৰত ৯২.১৬ টকাত উপনীত হয় ৷
মিৰাই এছেট শ্বেয়াৰখানৰ (Mirae Asset Sharekhan) গৱেষণা বিশ্লেষক অনুজ চৌধুৰীয়ে কয় যে, ঘৰুৱা বজাৰৰ উত্থান আৰু খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে টকাৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । ঘৰুৱা ইকুইটি বজাৰত হোৱা ব্যাপক ক্ৰয় আৰু বিদেশী পুঁজিৰ অবিৰত প্ৰবাহৰ পৰা উৎসাহ পাই বুধবাৰে টকাৰ মূল্য ৬৯ পইচা বৃদ্ধি হৈ ৯২.১৬ (অস্থায়ী) স্তৰত উপনীত হয় ৷
চৌধুৰীয়ে লগতে কয়, "ব্যৱসায়ীসকলে আমেৰিকাৰ জিডিপি, সাপ্তাহিক নিবনুৱা দাবী আৰু স্থায়ী সামগ্ৰীৰ অৰ্ডাৰৰ তথ্যৰ পৰা ইংগিত ল’ব পাৰে। আমেৰিকান ডলাৰ আৰু ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য ৯১.৯৫ টকাৰ পৰা ৯২.৫৫ টকাৰ ভিতৰত লেনদেন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।"
লগতে পঢ়ক: ভাৰত, চীনকে ধৰি ১৬ খন দেশৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই পুনৰ আৰোপ কৰিব শুল্ক