কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ পৰা দেশৰ ২ লাখ কোটি মুনাফা, ইউটিউবে দিছে ৯.৬ লাখ সংস্থাপন

কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ পৰা দেশৰ ২ লাখ কোটি মুনাফা, ইউটিউবে দিছে ৯.৬ লাখ সংস্থাপন
YouTube India 2025 Impact Report অনুসৰি কেৱল ইউটিউবেই দেশৰ জিডিপিত ১৮,০০০ কোটিৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে ।
Published : October 10, 2026 at 9:09 PM IST
হায়দৰাবাদ: এতিয়া সামাজিক মাধ্যম কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হৈ থকা নাই । সংস্থাপনৰ উৎস, তথা দেশৰ জিডিপি তথা অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ এক স্তম্ভ হিচাবে বিবেচিত হৈছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি সকলোধৰণৰ সামাজিক মাধ্যম মিলাই দেশৰ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ উপাৰ্জনৰ পোনপটীয়া ৰাজহ প্ৰায় ২ লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
অক্সফ'ৰ্ড ইক'নমিস্কৰ সহযোগত তৈয়াৰ কৰা YouTube India 2025 Impact Report অনুসৰি কেৱল ইউটিউবে দেশৰ জিডিপিত ১৮,০০০ কোটিৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছে । লগতে ৯.৬ লাখ লোকক সংস্থাপন দিছে । ইফালে আকৌ মেটাৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ তথ্য ইয়াতকৈয়ো আচৰিত । ইটিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে দেশৰ অৰ্থ ব্যৱস্থালৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ অৱদানৰ বিষয়ে জানো আহক ।
দেশৰ ৪১.২ লাখ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ কিমানে উপাৰ্জন কৰি আছে
ভাৰতীয় স্কুল অৱ বিজনেছ আৰু হেজফেমৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দেশত বৰ্তমান প্ৰায় ৪১.২ লাখ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় ২০ ৰ পৰা ২৫ লাখহে নিয়মিতভাৱে সামাজিক মাধ্যমত কণ্টেণ্ট প'ষ্ট কৰে । কিন্তু উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগেই পিছপৰি আছে । মাত্ৰ ৮ ৰ পৰা ১২% এক্টিভ ক্ৰিয়েটৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ১.৫ ৰ পৰা ২.৫ লাখ ক্ৰিয়েটৰেহে ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰে ।
ইউটিউবত ১০ কোটিৰো অধিক চেনেল, ২ লাখেহে প্ৰথমবাৰ উপাৰ্জন কৰিছে
দেশত ইউটিউবত ১০ কোটিৰো অধিক চেনেল আছে, যাৰ ভিতৰত ১৫০০ তকৈ অধিক চেনেলত ১০ লাখৰো অধিক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে । YouTube India 2025 Impact Report অনুসৰি, বিগত এটা বৰ্ষত ২ লাখৰো অধিক ইউটিউব চেনেলে প্ৰথমবাৰ উপাৰ্জন কৰিছে । বছৰি ১ লাখ বা তাতকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় ইউটিউব চেনেলৰ সংখ্যা ২০%তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে ১০ লাখ তথা তাতকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰা চেনেলৰ সংখ্যা ৩০%তকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
ইউটিউবাৰসকলে ৩ বছৰ উপাৰ্জন কৰিছে ২১০০০ কোটি টকা
YouTube India 2025 Impact Report অনুসৰি দেশত ১৮০০০ৰো অধিক ইউটিউব চেনেল এনেধৰণৰ, যি ১০ লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে । কেৱল এয়াই নহয়, ইউটিউবে যোৱা ৩ বছৰত ভাৰতীয় ক্ৰিয়েটৰ, শিল্পী আৰু মিডিয়া কোম্পানীবোৰক ২১,০০০ কোটিৰো অধিক ধন প্ৰদান কৰিছে । অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ইউটিউবাৰসকলে ৩ বছৰ ২১ হাজাৰ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে ।
জিডিপিলৈ ২ লাখ কোটি অবদান, ২০৩০ লৈকে ১২.০৬ লাখ কোটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা
বোস্তন কাউন্সিলিং গ্ৰুপ আৰু পিআইবিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি সকলো সামাজিক মাধ্যমক মিলাই দেশৰ ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ৰাজহ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় ১.৬ লাখ কোটিৰ পৰা ২ লাখ কোটি টকা । লগতে উল্লেখ কৰে যে এইখণ্ডই ভাৰতীয় অৰ্থব্যৱস্থা আৰু জিডিপিৰ বাবে এক বৃহৎ বিকাশৰ ইঞ্জিন হিচাপে কাম কৰি আছে । যি ২০৩০ চন লৈ বৃদ্ধি হৈ ৯.৬৫ কোটিৰ পৰা ১২.০৬ কোটি টকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ফেচবুক-ইনষ্টাগ্ৰামৰ উপাৰ্জন কিমান
ফেচবুক-ইনষ্টাগ্ৰামৰ অভিভাৱক কোম্পানী মেটাই বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন যথেষ্ট ভাল দেখুৱাইছে । ২০২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তথ্য অনুসৰি, মেটা ইণ্ডিয়াই ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটচএপ বিজনেছত বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে ২৯,৩৯২ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । যি যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষৰ উপাৰ্জন ২২,৭৩০ কোটি টকাৰ তুলনাত ২৯% ষথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
৯.৬ লাখ লোকক ইউটিউবে দিছে পূৰ্ণকালীন সংস্থাপন
ইউটিউব ক্ৰিয়েটিভ ইক'চিষ্টেমে দেশৰ জিডিপিত ১৮০০০ কোটি টকাৰো অধিক অনুদান দিছে । একেদৰে ৯.৬ লাখৰো অধিক লোকক পূৰ্ণকালীন সংস্থাপনো দিছে । প্ৰায় ৭৩% মনিটাইজ ক্ৰিয়েটৰে বিশ্বাস কৰে যে ইউটিউব তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰধান উৎস । দেশত বৰ্তমান ২০,০০০ ৰো অধিক ইউটিউব চেনেল আছে, যিসকলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ১০ লাখৰো অধিক ।
ক্ৰিয়েটিভ ইক'চিষ্টেমৰ বিস্তাৰ এইদৰে হৈছে যে কোনো ক্ৰিয়েটৰে এতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰে, বৰঞ্চ প্ৰডাক্সন হাউচ, এডিটিং টীম আৰু ডিজিটেল ব্যৱসায় হিচাপেও কাম কৰি আছে ।
ইউটিউবৰ বৃহৎ বজাৰ ভাৰত
ভাৰতীয় ক্ৰিয়েটৰসকল বৰ্তমান কেৱল ঘৰুৱা দৰ্শকৰ মাজতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই । সেয়ে ইউটিউবৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বজাৰ হিচাপে ভাৰত উদ্ভাসিত হৈছে । ভাৰত ইউটিউবৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিকাশৰ এক ডাঙৰ কেন্দ্ৰ ।
কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ জুন মাহলৈকে ভাৰতত ২০,০০০ ৰো অধিক ইউটিউব চেনেলে ১০ লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছিল । ভাৰতীয় কণ্টেণ্টৰ মুঠ ৱাটচ টাইমৰ ১৫% ৰো অধিক অংশ দেশৰ বাহিৰৰ দৰ্শকৰ পৰা আহে । ই ভাৰতীয় ক্ৰিয়েটৰৰ কণ্টেণ্ট বিশ্বজনীন হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ।
নন-মেট্ৰ' চহৰৰ পৰা ক্ৰিয়েটৰৰ সৃষ্টি
ক'ভিদকালৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্বনৰ কাম চহৰৰ পৰা গাঁৱলৈকে সকলো স্তৰত বিয়পি পৰে । ইউটিউবে জনোৱা অনুসৰি প্লেটফ'ৰ্মৰ ইক'চিষ্টেম বৰ্তমান কেৱল মেট্ৰ' চহৰতে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই । জয়পুৰ লক্ষ্ণৌৰ দৰে নন-মেট্ৰ' চহৰৰ পৰা নতুন নতুন ক্ৰিয়েটৰ পোহৰলৈ আহিছে ।
দেশৰ ৪১.২ লাখ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ ভিতৰত দুই তৃতীয়াংশ নন-মেট্ৰ' চহৰৰ পৰা । ২০২০ চনৰ পৰা ২০২৫ ৰ ভিতৰত সৰু সৰু চহৰৰ ক্ৰিয়েটৰৰ সংখ্যা ৬.৪ গুণ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে মেট্ৰ' চহৰত এই বৃদ্ধি ২.৬ গুণ । যদি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায়, তেন্তে ইণ্ডিয়ান স্কুল অৱ বিজনেছৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হিন্দীত কণ্টেণ্ট নিৰ্মাণ কৰা সংখ্যা ৪২ শতাংশ । ইফালে স্থানীয় ভাষাত কণ্টেণ্ট প্ৰস্তুত কৰা সংখ্যা ৫৮ শতাংশ ।