২০২৮ চনৰ পূৰ্বে তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশত পৰিগণিত হ’ব ভাৰত : অশ্বিনী বৈষ্ণৱ

বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাষণ দি বৈষ্ণৱে কয় যে একমাত্র চিন্তাৰ বিষয় হৈছে ধনী দেশসমূহৰ পৰ্বতসম ঋণ আৰু ভাৰতত ইয়াৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ (ANI)
Published : January 22, 2026 at 3:52 PM IST

ডাভোছ(ছুইজাৰলেণ্ড): আগন্তুক কেইবছৰমানৰ ভিতৰত ভাৰত নিশ্চিতভাৱে বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ৷ অৰ্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত বা তাৰ পূৰ্বেও এয়া সম্ভৱ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ডাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চত ভাষণ প্ৰদান কৰি ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে বুধবাৰে এনেদৰে কয় ৷

কেন্দ্ৰীয় ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মঙলবাৰে কয় যে প্ৰযুক্তিৰ গণতান্ত্ৰিককৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বত যথেষ্ট কৌতুহল আছে । সমান্তৰালকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(AI) আৰু অন্যান্য প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ সুবিধা যাতে সকলোৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইটোৱেই সঠিক উপায় বুলি তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।

আনহাতে গোপীনাথে কয় যে ভাৰতৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হোৱাটো নহয়, বৰং জনমূৰি আয়ক উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাটোহে । তেওঁ কয় যে ই চাৰিটা স্তম্ভৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল – ভৌতিক, ডিজিটেল আৰু সামাজিক আন্তঃগাঁথনিত ৰাজহুৱা বিনিয়োগ, সৰ্বাংগীণ বৃদ্ধি, উৎপাদন আৰু উদ্ভাৱন আৰু প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ সৰলীকৰণ ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘এই সকলোবোৰ এক প্ৰযুক্তিগত মঞ্চৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি আমি এনে এক কাঠামো সৃষ্টি কৰিছো, যিয়ে ভাৰতক পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত ৬-৮ শতাংশ প্ৰকৃত বৃদ্ধি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব, যাৰ জৰিয়তে ২-৪ শতাংশ মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু ১০-১৩ শতাংশ বজাৰ মূল্য ভিত্তিক বৃদ্ধি লাভ কৰিব ।’’

নীতিগত লক্ষ্য আৰু স্থল ৰূপায়ণৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বৈষ্ণৱে কয় যে এজন ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আমোলাতন্ত্ৰই ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুসৰি কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ উদ্যোগটোৰ মাজত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ফলপ্ৰসূ যোগাযোগৰ প্ৰয়োজনীয়তাও উল্লেখ কৰি আমেৰিকা আৰু ইউৰোপত তথ্য স্থানীয়কৰণৰ মানদণ্ডৰ প্ৰামাণিককৰণৰ উদাহৰণ উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে দুখীয়াৰ সুৰক্ষা আৰু সেইবাবেই ২৫ কোটি লোকক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰিছে ৷’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে বিশ্বজুৰি উন্নত দেশসমূহৰ ঋণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে যদি বণ্ড বজাৰত বৃহৎ পৰিসৰৰ অস্থিৰতা হয়, তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ ভাৰততো পৰিব পাৰে ।

অৰ্থনীতিবিদ গীতা গোপীনাথে কয়, ‘‘ভাৰত যে তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিৰ দেশত পৰিণত হ’ব, তাত কোনো সন্দেহ নাই ৷ এয়া মাত্ৰ আৰু কিছু বছৰৰ কথা ৷ অৱশ্যে কোনো ডাঙৰ দুৰ্যোগ নহ’লেহে সেয়া সম্ভৱ ৷’’

তেওঁ লগতে কয় যে বৰ্তমানৰ অনুমানৰ ভিত্তিত ভাৰতে ২০২৮ চনৰ ভিতৰত এই মাইলৰ খুঁটিটো স্পৰ্শ কৰিব পাৰে নাইবা ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে হ’ব পাৰে ৷ যিটো ভিত্তিত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন(জি ডি পি)ৰ পৰিসংখ্যা সংশোধন কৰা হয়, তাৰ ওপৰতে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে ।

লগতে গোপীনাথে কয় যে ভাৰতত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে । ভৌতিক আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আকৰ্ষণীয় আৰু কৰ সংস্কাৰ উল্লেখযোগ্য । ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ জনমূৰি আয় বৃদ্ধি আৰু সংস্কাৰৰ গতি বজাই ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । গোপীনাথে ভূমি অধিগ্ৰহণ, ন্যায়িক সংস্কাৰ, শ্ৰম বজাৰৰ জটিলতা আৰু দক্ষতা বিকাশক ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাৰ প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰে ।

উদ্যোগপতি সুনীল ভাৰতী মিট্টালে কয় যে ভাৰত শক্তিশালী অৱস্থাত আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতিত পৰিণত হ’ব । ব্যৱসায়সমূহক এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ, এখন প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ চৰকাৰ আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰয়োজন, যিটো বৰ্তমান উপলব্ধ । তেওঁ বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতাক এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ভাৰতে নিজৰ ঘৰুৱা বজাৰ আৰু বাণিজ্যিক চুক্তিৰ জৰিয়তে বৃদ্ধিৰ নতুন পথ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব ।

প্ৰদূষণ ভাৰতৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি অভিহিত কৰি গোপীনাথে কয় যে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অৰ্থনীতি আৰু মানৱ জীৱনৰ ওপৰত এক বৃহৎ বোজা আছে ৷ ইয়াৰ সৈতে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে মোকাবিলা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ উচ্চ শুল্কৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈষ্ণৱে কয়, ‘‘ভাৰতৰ অৰ্থনীতি শক্তিশালী সমষ্টিক অৰ্থনৈতিক আৰু ক্ষুদ্ৰ অৰ্থনৈতিক ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যিয়ে এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়তো ভাৰতক শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে ।’’ তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় উৎপাদকসকলে নতুন বজাৰ অন্বেষণ কৰি আছে আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি পাইছে ।

চি আই আইৰ সঞ্চালক প্ৰধান চন্দ্ৰজিৎ বেনাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘যি সময়ত বিশ্ব অৰ্থনীতি অনিশ্চয়তা আৰু দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰে পাৰ হ’বলগীয়া হৈছে ৷ একে সময়ত ভাৰতে বৃহৎ পৰিসৰ, স্থিতিশীলতা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সুযোগৰ বজাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।’’ এই গোলকীয় পৰিসৰতত বিশ্বব্যাপী বিত্ত আৰু বেংকিং, বীমা আৰু পুনৰ্বীমা, প্ৰযুক্তি আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, উদ্যোগিক স্বয়ংক্ৰিয়কৰণ, পৰিবহণ আৰু গতিশীলতা, দূৰসংযোগ, চাইবাৰ সুৰক্ষা, চিকিৎসা প্ৰযুক্তি, জীৱন বিজ্ঞান, খাদ্য আৰু পানীয়, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু গ্ৰাহক সামগ্ৰী, স্বচ্ছ শক্তি সমাধান আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি ধন পৰিশোধৰ দৰে খণ্ডৰ প্ৰতিনিধিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

