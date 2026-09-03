ETV Bharat / business

ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তি: যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰেহাই হাৰ প্ৰদানৰ পিছত চূড়ান্ত, মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল

পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে প্ৰায় ৬০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ জিডিপিৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত ভাৰতৰ ৯টা এফটিএয়ে বিশ্ব বাণিজ্যৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশলৈকে প্ৰৱেশ লাভ কৰিব ।

INDIA US TRADE DEAL FINALISE
কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল (YT @ Piyush Goyal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 6:54 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে আমেৰিকাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ সবিশেষ ৱাশ্বিংটনে দেশখনৰ প্ৰতিযোগী দেশসমূহৰ তুলনাত উত্তম চৰ্ত প্ৰদান কৰাৰ পিছতহে ঘোষণা কৰা হ’ব ।

তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰায় ৬০ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ জিডিপিৰ অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত ভাৰতৰ ৯টা এফটিএয়ে বিশ্ব বাণিজ্যৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশলৈকে বিশেষ প্ৰৱেশ লাভ কৰিব ।

কানাডা, মেক্সিকো, চিলি, মাৰ্কোছুৰ, এছএচিইউ (দক্ষিণ আফ্ৰিকা শুল্ক ইউনিয়ন), জিচিচি (উপসাগৰীয় সহযোগিতা পৰিষদ) আৰু ইজৰাইলৰ সৈতে হোৱা অন্যান্য এফটিএৰ লগতে আছিয়ান, কোৰিয়া আৰু জাপানৰ বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহ পুনৰীক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে ভাৰতে আগন্তুক কেইমাহমান আৰু দুবছৰমানৰ ভিতৰত ভাৰতে সম্পাদন কৰিবলগীয়া আন এফটিএসমূহে প্ৰতিযোগী দেশসমূহৰ তুলনাত কম হাৰত বিশ্বৰ ৭৫ শতাংশ বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।

ভাৰতে ব্ৰিটেইন, মৰিচাছ, ওমান, ইউএই আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সৈতে বাণিজ্যিক চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিছে ।

বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ে আয়োজন কৰা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিৰ ওপৰত এক কৰ্মশালাত তেওঁ কয়, "নিউজীলেণ্ডৰ সৈতে (বাণিজ্যিক চুক্তি) অতি সোনকালে সম্পাদন হ'ব আৰু তাৰ পিছত (এফটিএ) ইউৰোপীয় ইউনিয়ন, ২৭ খন দেশৰ ব্লকৰ সৈতে হ'ব । আৰু আমেৰিকাই আমাক আমাৰ প্ৰতিযোগীৰ তুলনাত ৰেহাই হাৰ দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগে লগে আমি বিটিএ (দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি) চূড়ান্ত কৰিম আৰু চূড়ান্ত তথ্য ঘোষণা কৰিম ।"

ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত আৰু আমেৰিকাই এই চুক্তিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাঠামো চূড়ান্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও আমেৰিকাৰ শুল্ক পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ মাজত চুক্তিখনৰ ওপৰত অধিক আলোচনা চলি আছে ।

২৪ জুলাইৰ পৰা ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ ওপৰত আমেৰিকাই অতিৰিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে মিলৱাকিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ বাণিজ্য মন্ত্ৰীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গোৱেলে আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিব আৰু ইউএছটিআৰ জেমিছন গ্ৰীৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব । এই আলোচনাত বাণিজ্য চুক্তিৰ বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব ।

আনহাতে, ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব দুদিনীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক । আমেৰিকাই ২০২৬ চনৰ জি-২০ৰ সভাপতিত্ব পদত আছে । শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, থাইলেণ্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েটনাম, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়াকে ধৰি দেশসমূহ আমেৰিকাৰ বজাৰত ভাৰতৰ প্ৰধান প্ৰতিযোগী ।

এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিপৰীতে শুল্ক সুবিধাই আমেৰিকাৰ বজাৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব । ভাৰতে ২০২৫-২৬ চনত আমেৰিকালৈ প্ৰায় ৮৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিছিল ।

এফটিএৰ ব্যৱহাৰ

‘লিভাৰেজিং এফটিএছ এন আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেম’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালাত ভাষণ দি গোৱেলে সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতৰ বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এফটিএৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰৰ বাবে এক কেন্দ্ৰীভূত, সৰ্বাংগীণ আৰু দেশজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনায় । লগতে বজাৰত প্ৰৱেশৰ বৰ্ধিত সুবিধাসমূহ যাতে সমগ্ৰ দেশতে ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজলৈ যায় তাৰ বাবে এক কেন্দ্ৰীভূত, সৰ্বাংগীণ আৰু দেশজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ আহ্বান জনায় ।

দিনজোৰা এই কৰ্মশালাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল, ৰপ্তানি প্ৰসাৰ পৰিষদ আৰু উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল মিলিত হয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতৰ সম্প্ৰসাৰিত চুক্তিৰ নেটৱৰ্কক ৰপ্তানিকাৰক বিশেষকৈ এমএছএমই আৰু প্ৰথম ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে এক ভাল ফলাফললৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ।

বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ উদাহৰণ দি গোৱেলে কয় যে ভাৰতে বছৰ বছৰ ধৰি বাংলাদেশ আৰু ভিয়েটনামৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । তেওঁলোকে ক্ৰমে এলডিচিৰ (অতি কম উন্নত দেশ) মৰ্যাদা আৰু এফটিএৰ দ্বাৰা লাভৱান হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উন্নত বজাৰত শূন্য বা কম শুল্কত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে, ভাৰতে অধিক শুল্কৰ সন্মুখীন হৈছে ।

বৰ্তমান পৰিস্থিতি সলনি হৈছে, ভাৰতে প্ৰায় সকলো উন্নত বজাৰতে প্ৰতিযোগীৰ তুলনাত উন্নত হাৰ নিশ্চিত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

তেওঁ উদ্যোগটোক পৰিসৰ, গুণগত মান, গ্ৰাহকৰ আস্থা বজাই ৰখা আৰু সময়মতে অৰ্ডাৰ প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ কয় । ইয়াৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি কয়, “বল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ ক’ৰ্টত আছে ।”

ৰপ্তানি

গোৱেলে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ বাবে ভাৰতে ১ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ৰপ্তানিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথম চাৰি মাহত ৰপ্তানি প্ৰায় ৩১৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল-জুলাইৰ ভিতৰত ২৮০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছিল ।

বৰ্তমানৰ এই ধাৰাটো এটা ভাল লক্ষণ বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ বিকাশ বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

তেওঁ লগতে কয় যে হৰমুজ প্ৰণালীয়ে কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে যদিও বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰপ্তানিকাৰকসকলক সহায় কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে ।

তেওঁ কয় যে চাৰি বছৰৰ পাছত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতে বহু বছৰৰ আগতে নিৰ্ধাৰণ কৰা ২ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ আকাংক্ষা ৰখা উচিত ।

গোৱেলে লগতে কয় যে আগন্তুক ১০০ খন ভব্য ঔদ্যোগিক উদ্যানৰ বাবে ৰপ্তানিকাৰকসকলক ৰেহাইৰ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা হ’ব ।

তেওঁ কয় যে যিসকল ৰপ্তানিকাৰকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকক আবণ্টনত ৰেহাই দিয়া হ’ব । লগতে কয় যে ৰপ্তানিকাৰকসকলক প্লাগ-এণ্ড-প্লে কাৰ্যকলাপৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধাসমূহ উপলব্ধ কৰোৱা হ’ব ।

ৰাজ্যসমূহলৈ পৰামৰ্শ

তেওঁ কয় যে প্ৰতিখন ৰাজ্যই এনে সামগ্ৰী আৰু ক্লাষ্টাৰ চিনাক্ত কৰিব লাগে, য’ত এফটিএয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়ীসকলক উপকৃত কৰি আছে আৰু য’ত সুবিধাসমূহৰ ব্যৱহাৰ কম হৈয়েই আছে, যাতে চৰকাৰে কি সহায় আগবঢ়াব পাৰে তাৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰে । তেওঁ কয় যে ই-কমাৰ্চে এমএছএমই আৰু প্ৰথম ৰপ্তানিকাৰকসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰৱেশৰ বাবে কম বাধাৰ পথ প্ৰদান কৰিছে আৰু ই-কমাৰ্চক বৃহৎ পৰিসৰত ৰপ্তানি আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।

সমাবেশত ভাষণ দি বাণিজ্য সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই কয় যে ৰপ্তানিকাৰকসকলে এই চুক্তিসমূহৰ সুবিধা ল’ব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা বৃহৎ সুযোগ পোৱা যায় ।

"কিন্তু আমি মনত ৰখা প্ৰয়োজন যে এই এফটিএৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মুখত যি সুযোগৰ দুৱাৰ মুকলি হৈছে সেয়া অসীম সময়ৰ বাবে নহয় ।" লগতে কয় যে ভাৰতৰ প্ৰতিযোগীসকলেও কোনো এটা সময়ত বাণিজ্যিক চুক্তিও কৰিব আৰু সেই বজাৰতো তেওঁলোকে একেধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।

"গতিকে আমি সময়খিনি ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন । কাৰণ যদি আমি সময়ৰ সুযোগ হেৰুৱাই পেলাওঁ, তেন্তে হয়তো আমি সুযোগটো হেৰুৱাম ।" তেওঁ কয় । ভাৰতে প্ৰায় ১২,৩০০ টা টেৰিফ লাইন বা প্ৰডাক্ট কেটেগৰীত ব্যৱসায় কৰে আৰু এইবোৰৰ বেছিভাগেই কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে ভাৰতৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ দ্বাৰা স্পৰ্শ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :ভাৰতৰ ৭.৮% বৃদ্ধি বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজত উল্লেখযোগ্য: আমেৰিকাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ
লগতে পঢ়ক :অসমৰ হস্ততাঁত খণ্ডক লৈ নতুন চিন্তা, টাটা গ্ৰুপৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ NEHHDC ৰ

TAGGED:

INDIA US TIES
PIYUSH GOYAL
ভাৰত আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি
আমেৰিকা ভাৰত সম্পৰ্ক
INDIA US TRADE DEAL FINALISE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.