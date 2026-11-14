ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি অচিৰেই সম্পন্ন হ'ব: বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ

ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি অচিৰেই সম্পন্ন হ'ব: বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ
১৪-১৫ ডিচেম্বৰত মিয়ামিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনত মোদী-ট্ৰাম্পৰ মাজত হ'বলগীয়া আলোচনাৰ পাছতেই ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাণিজ্য চুক্তিখন ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি জল্পনা-কল্পনা চলি আছে ।
By PTI
Published : November 14, 2026 at 8:36 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু আমেৰিকাই প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিখনৰ বেছিভাগ সমস্যা সমাধান কৰিছে আৰু অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাকী থকা বিষয়সমূহ মীমাংসা কৰাৰ বাবে আলোচনা চলি আছে । অচিৰেই এই চুক্তিখন চূড়ান্ত হ'ব । শনিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে অই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
জি-২০ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সম্ভাৱ্য আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ এমাহ পূৰ্বে তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে । উক্ত সন্মিলনৰ আঁৰত মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সামগ্ৰিক দিশ আৰু বাণিজ্য চুক্তিখনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
এইচ টি লীডাৰশ্বিপ ছামিটত (HT Leadership Summit) এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে আলোচনা প্ৰায় 'অন্তিম পৰ্যায়ত' উপনীত হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে বাকী থকা বেছিভাগ সমস্যা 'আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি নহয়' আৰু আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰাহে অধিক পৰিৱৰ্তন হৈছে ।
বাণিজ্য চুক্তিখনৰ আলোচনা সন্দৰ্ভত সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "আমি আশাকৰোঁ আৰু বহু দিশৰ পৰা অনুমানো কৰোঁ যে আমি এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ত আছোঁ । এই কথা কোনো গোপন বিষয় নহয় ।"
উল্লেখ্য যে ১৪ আৰু ১৫ ডিচেম্বৰত মিয়ামিত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনৰ আঁৰত মোদী আৰু ট্ৰাম্পৰ মাজত হ'বলগীয়া আলোচনাৰ পাছতেই ভাৰত আৰু আমেৰিকাই বাণিজ্য চুক্তিখন ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি জল্পনা-কল্পনা চলি আছে ।
জয়শংকৰে কয় যে তেওঁৰ ধাৰণা মতে চুক্তিখনৰ বেছিভাগ সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান কৰা হৈছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ কেইটামান বিষয় বাকী আছে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত এই চিন্তাসমূহ আমাৰ ফালৰ পৰা ইমান বেছি নহয়, কিয়নো আমাৰ তুলনাত আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰাহে পৰিৱৰ্তনসমূহ অধিক হৈছে ।"
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আশাকৰোঁ আমি অতি সোনকালেই ইয়াক চূড়ান্ত কৰিব পাৰিম । অন্তিম পৰ্যায়ত সকলোৱে অধৈৰ্য হৈ পৰাটো সদায়েই দেখা যায় ।"
উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত মুম্বাইত আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই উল্লেখ কৰিছিল যে দুয়োখন দেশেই বাণিজ্য চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰাৰ অতি ওচৰত উপনীত হৈছে ।
শুল্ক সম্পৰ্কীয় মতবিৰোধ দূৰ কৰা, অনা-শুল্ক বাধাসমূহ আঁতৰোৱা আৰু দ্বিপাক্ষিক বজাৰৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই এই প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিখনক লৈ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । আমেৰিকাৰ বজাৰত নিজৰ সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহতকৈ কম শুল্কৰ সুবিধা বিচাৰি ভাৰতে চেষ্টা চলাই আছে ।
জয়শংকৰে কয়, "আমাৰ বাবে মূল কথাটো হ'ল আমি এনে এখন বাণিজ্য চুক্তি বিচাৰোঁ যিখন লাভজনক, ভাৰসাম্যপূৰ্ণ আৰু যিয়ে আমাক একে পৰ্যায়ৰ আন অৰ্থনীতিসমূহতকৈ তুলনামূলকভাৱে অধিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আচলতে আমি ইয়াকেই বিচাৰি আছোঁ আৰু বাণিজ্য চুক্তিখন সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি কোন স্থানত উপনীত হ'ম সেই বিষয়ে এয়াই আমাৰ প্ৰকৃত প্ৰত্যাশা ।"
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুয়োখন দেশৰ এক 'বৃহত্তৰ দৃষ্টিভংগী'ৰে প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিখনক চাবলৈও আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ পূৰ্বৰ বেছিভাগ (বাণিজ্য) চুক্তি এছিয়াৰ অৰ্থনীতিসমূহৰ সৈতে কৰা হৈছিল আৰু সেই এছীয় অৰ্থনীতিসমূহৰ বহুতেই আচলতে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী অৰ্থনীতি আছিল । সেই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসমূহৰ পৰা মানুহে যিমান লাভ আশা কৰিছিল, সেয়া ঠিক তেনেদৰে বাস্তৱায়িত নহ'ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি যদি আপুনি বিগত কেইবছৰমানত কৰা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসমূহলৈ চায়, তেন্তে মই ভাবোঁ সেইবোৰ বহুত বেছি চিন্তা-চৰ্চা কৰি কৰা হৈছে । সেইবোৰক কৌশলগত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত বেছি সূক্ষ্মভাৱে মূল্যায়ন কৰা হৈছে ।"
জয়শংকৰে কয় যে আমেৰিকা হৈছে ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰ আৰু দেশখনৰ সৈতে বাণিজ্য চুক্তি কৰিলে ভাৰত উপকৃত হ'ব ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "যেতিয়া আপুনি এই বৃহৎ প্ৰেক্ষাপটটোলৈ চায় আৰু দেখে যে আমেৰিকা এক প্ৰকাৰে আমাৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰ তথা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি, তেন্তে স্বাভাৱিকতেই এনে এখন অৰ্থনীতিৰ সৈতে বাণিজ্য চুক্তি কৰিলে আমাৰ লাভ হ'ব ।"
তেওঁ কয়, "আমেৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে স্বাভাৱিকতেই নিজৰ বাবে বজাৰ উন্নত কৰিবলৈ কেইবাখনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি কৰিব বিচাৰিছে । এতিয়া মূল প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে এটা সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবোঁ যে কেৱল সাহসী চিন্তা-চৰ্চা আৰু খৰতকীয়া পদক্ষেপৰ জৰিয়তে যাদুৰ দৰে অতি সোনকালে এই কামটো কৰিব পৰা নগ'লহেঁতেন, কিয়নো এইবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইয়াৰ লগত মানুহৰ কৰ্মসংস্থাপন তথা জীৱন-জীৱিকা জড়িত হৈ আছে ।"
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুল্ক সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহো সমাধান কৰা হৈছে বুলি ইংগিত দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "যদি আপুনি বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লয়, তেন্তে প্ৰতিটো শুল্ক বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব । ইয়াত সময় লাগে । এতিয়া আমি অত্যন্ত কষ্টসাধ্যভাৱে এই কামটো সম্পন্ন কৰিছোঁ । সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, ইমান ধৈৰ্য বা বুজাবুজি সকলোৰে নাথাকে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ । অলপ ধৈৰ্য ধৰক আৰু আশাকৰোঁ আমি এই চুক্তিখন সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰিম ।"