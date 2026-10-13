চলিত বৰ্ষত ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ ৭%, বিশ্বজনীন বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৩.১% লৈ কৰ্তন আইএমএফৰ
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত প্ৰধান অৰ্থনীতিৰ দেশৰ ভিতৰত স্থান প্ৰদান কৰিছিল ।
Published : October 13, 2026 at 12:51 PM IST
নতুন দিল্লী : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে (আইএমএফ) ২০২৬ চনৰ বাবে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৭.০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । আইএমএফে বৃহৎ অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত বিত্তীয় ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিত্তীয় বাফাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ৰমবৰ্ধমান চাপৰ ওপৰত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । কিয়নো অতিমাত্ৰা চৰকাৰী ঋণ আৰু বৰ্ধিত ঋণৰ ব্যয়ে ভৱিষ্যতৰ জোকাৰণিৰ সৈতে মোকাবিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ক্ষমতা সীমিত কৰি তোলে ।
বিশ্বজনীন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভাৰতক বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত প্ৰধান অৰ্থনীতিৰ দেশবোৰৰ ভিতৰত স্থান দিছিল । মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধ আৰু তেলৰ উচ্চ মূল্যই বিশ্বৰ বহু অংশক প্ৰভাৱিত কৰাৰ সময়তো আইএমএফে ‘অক্টোবৰ ২০২৬ চনৰ বিশ্ব অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগী’ প্ৰতিবেদনত ভাৰতৰ বিকাশৰ প্ৰক্ষেপণ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আইএমএফে আলোকপাত কৰে যে কেইবাখনো দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে অতিমাত্ৰা চৰকাৰী ঋণৰ চাপৰ সন্মুখীন হৈছে । আনহাতে, কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰৰ বিত্তীয় ঘাটি ক’ভিড-১৯ মহামাৰীৰ পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি আছিল । প্ৰতিবেদনত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে অধিক বিত্তীয় ব্যয়ে চৰকাৰী বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ বহনক্ষমতাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আইএমএফে কয়, "বিশ্ব অৰ্থনীতি পুনৰ স্থিতিস্থাপক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । কিন্তু অসমানভাৱে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে সমন্বয়ৰ মাৰ্জিন দ্ৰুতগতিত সংকুচিত হৈছে । বৰ্তমান চলি থকা ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, শক্তিৰ উচ্চ মূল্য আৰু বাণিজ্য নীতিৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা বিবেচনা কৰিলে বিশ্বজনীন বিকাশ ২০২৫ চনত ৩.৫ শতাংশৰ পৰা ২০২৬ চনত ৩.১ শতাংশলৈ লেহেমীয়া হোৱাৰ প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে ।"
আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি বিকাশৰ প্ৰক্ষেপণ আইএমএফৰ
আইএমএফে নিজৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে ২০২৬ আৰু ২০২৭ দুয়োটা বৰ্ষতে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি ২.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাব । ইয়াৰ উপৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশখনক গ্ৰাহকৰ শক্তিশালী ব্যয় আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিনিয়োগে সমৰ্থন জনাব । প্ৰতিবেদনত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে মুদ্ৰাস্ফীতি, চৰকাৰী ঋণৰ ব্যয় বৃদ্ধি আৰু বিত্তীয় বজাৰৰ বিপদে দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
আমেৰিকাৰ বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ২০২৬ চনৰ বাবে অপৰিৱৰ্তিত
এপ্ৰিল মাহৰ তুলনাত ২০২৭ চনত বিকাশৰ প্ৰক্ষেপণ ০.২ শতাংশ পইণ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
আইএমএফে ২০২৬ চনত আমেৰিকাৰ গ্ৰাহক মূল্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৩.৬ শতাংশ বুলি প্ৰক্ষেপণ কৰিছিল, যিটো ২০২৫ চনত ২.৭ শতাংশ আছিল । আনহাতে, ২০২৭ চনত ই ২.৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
প্ৰণিধানযোগ্য যে আইএমএফে ২০২৭ চনত আমেৰিকাৰ মুখ্য মুদ্ৰাস্ফীতি ৪ শতাংশ অতিক্ৰম কৰাৰ ৩০ শতাংশ সম্ভাৱনা প্ৰক্ষেপণ কৰিছিল ।
বিশ্ব শক্তি যোগান, বাণিজ্যিক উত্তেজনা আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ অৰ্থনৈতিক পৰিণতিৰ ওপৰত অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে আইএমএফৰ এই প্ৰক্ষেপণ আহিছে ।
আইএমএফৰ প্ৰতিবেদনত আমেৰিকা-চীন শুল্ক যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ
আমেৰিকা আৰু চীনে আৰোপ কৰা শুল্ক সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি আইএমএফৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই কৰসমূহে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যক তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস কৰিছে যদিও দুয়োখন দেশৰ ব্যৱসায়ীসকলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমেৰিকালৈ চীনৰ ৰপ্তানি ২২ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
আনহাতে, ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত চীনলৈ আমেৰিকাৰ ৰপ্তানি ২৫ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
বিশ্ব বাণিজ্যৰ পৰিসৰ
আইএমএফে বিশ্ব বাণিজ্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি ২০২৫ চনত ৫ শতাংশৰ পৰা ২০২৬ চনত ৪.৬ শতাংশলৈ লেহেমীয়া হোৱাৰ প্ৰক্ষেপণ কৰিছিল আৰু ২০২৭ চনত ই ৪.৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব ।
প্ৰতিবেদনত ভাৰত আৰু ইউৰোপীয় সংঘ আৰু ব্ৰিটেইনৰ সৈতে জড়িত বাণিজ্যিক চুক্তিসমূহৰ প্ৰশংসা কৰি কোৱা হৈছে যে এইবোৰে বাণিজ্যিক বাধা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে যোগান শৃংখলৰ স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আইএমএফৰ দৃষ্টিত ২০২৬ চনত উপসাগৰীয় অৰ্থনীতি সংকুচিত হৈছে
আইএমএফে নিজৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধই হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিছে । ইয়াৰ পৰা এইটো আশা কৰা হৈছে যে উপসাগৰীয় তেল উৎপাদকসকলে দুটা সংখ্যালৈ হ্ৰাসৰ অভিলেখ গঢ়িব ।
আইএমএফৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক প্ৰতিবেদনত ২০২৬ চনত মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু মধ্য এছিয়াত মাইনাছ ০.৩ শতাংশ বিকাশৰ প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে । তাৰ পিছত ২০২৭ চনত ই ৬.৩ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৫ চনত এই অঞ্চলটোত ৩.৭ শতাংশ বিকাশ হৈছে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “এয়া ২০২৬ চনৰ বাবে ২.২ শতাংশ পইণ্টৰ নিম্নগামী পুনৰীক্ষণ আৰু ২০২৭ চনৰ বাবে ১.৭ শতাংশ পইণ্টৰ ঊৰ্ধ্বমুখী পুনৰীক্ষণ, যিটো এপ্ৰিলৰ ডব্লিউইঅ'ত (WEO) ভিত্তি ৰেখাৰ অনুমানৰ তুলনাত হৰমুজ প্ৰণালীটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হোৱাৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । আনহাতে, প্ৰণালীটো পুনৰ মুকলি হোৱাৰ পিছত সংশ্লিষ্ট বৃহৎ পুনৰুদ্ধাৰৰ সৈতে ই সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ।”