নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে দেশবাসীৰ বাবে সুখবৰ: বিশ্বৰ চতুৰ্থ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিত পৰিণত ভাৰত
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পূৰ্বানুমান অনুসৰি, যদি এনেদৰে দ্ৰুত বিকাশ ঘটি থাকে তেন্তে অনাগত দিনত জাৰ্মানীকো চেৰ পেলাব ভাৰতে ।
Published : December 31, 2025 at 2:12 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন বছৰৰ পূৰ্বেই দেশবাসীৰ বাবে আহিছে এক সুখবৰ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়া অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা প্ৰতিবেদনত জনাইছে যে জি ডি পিৰ ভিত্তিত ভাৰতে জাপানক চেৰ পেলাইছে । এইক্ষেত্ৰত ভাৰত এতিয়া তৃতীয় স্থানত উপনীত হৈছে । আনহাতে, জাপান চতুৰ্থ স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে । চৰকাৰে জনোৱা মতে, দেশে বৰ্তমান সৰ্বোচ্চ অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ মান্যতা লাভ কৰিছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লগতে জনাইছে যে ৪.১৮ ট্ৰিলিয়নৰে ভাৰত বিশ্বৰ চতুৰ্থ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিৰ দেশত পৰিণত হৈছে । আনহাতে, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত জাৰ্মানীক চেৰ পেলাই তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতিত পৰিণত হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন (জি ডি পি) ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৮.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । এই বৃদ্ধি প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ৭.৮ শতাংশ আৰু যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত ৭.৪ শতাংশ আছিল ।
অৱশ্যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰিলেও ইয়াৰ ওপৰত অন্তিম মোহৰ মাৰিব আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে (আই এম এফ) । এই সন্দৰ্ভত ২০২৬ চনৰ প্ৰথম ছয়ামাহত আই এম এফে ঘোষণা জাৰি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে । চৰকাৰে লগতে কয় যে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাই বিগত কিছু বছৰ ধৰি দ্ৰুতগতিত বিকাশ লাভ কৰি আছে । চৰকাৰে কয় যে ঘৰুৱা আৰু আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থায়ো এই অনুমান কৰি আছে যে অনাগত বছৰত দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু অধিক সুদৃঢ় হ'ব । এই তালিকাত প্ৰথম স্থানত এতিয়াও আমেৰিকা আছে । আমেৰিকা হৈছে বিশ্বৰ শীৰ্ষ অৰ্থনীতিৰ দেশ । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত আছে চীন ।
প্ৰতিবেদনত এইটোও কোৱা হৈছে যে দেশৰ বিকাশৰ যি গতি সেয়া অতি আশ্চৰ্যকৰ, য'ত ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত জি ডি পি বৃদ্ধি হৈ ষষ্ঠ ত্ৰৈমাসিকত সৰ্বোচ্চ স্থানত উপনীত হৈছে, যিয়ে বিশ্ব বাণিজ্যত নিৰন্তৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতো ভাৰতৰ দৃঢ় স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে । চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাবোৰেও এই আশাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে । ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন সংস্থাৰ দ্বাৰা কৰা পূৰ্বানুমানৰো উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে ।
বিশ্ববেংকে ২০২৬ চনত ৬.৫ শতাংশ বিকাশৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে । আনহাতে, মোদী চৰকাৰৰ আশা যে ২০২৬ চনত ৬.৪ আৰু ২০২৭ চনত ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধিৰে ভাৰত সকলোতকৈ তীব্ৰগতিত বিকাশ হোৱা জি-২০ অৰ্থনীতিৰূপে পৰিগণিত হ'ব । আন্তৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে ২০২৫ বৰ্ষৰ বাবে নিজৰ পূৰ্বানুমান বৃদ্ধি কৰি ৬.৬ শতাংশ আৰু ২০২৬ৰ কাৰণে ৬.২ শতাংশ কৰিছে । আৰ্থিক সহযোগ আৰু বিকাশ সংগঠনে (OCED) ২০২৫ বৰ্ষত ৬য়৭ শতাংশ আৰু ২০২৬ বৰ্ষত ৬.২ শতাংশ বিকাশৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে ।